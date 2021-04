Walter Mercado: Horóscopos de hoy 05 de abril

Entérate de lo que te depara el destino este 05 de abril de 2021 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho ¡buena fortuna para ti, aquí en La Verdad Noticias!

ARIES

Nuevas condiciones en tu vida, exigen nuevos ajustes tanto financieros como de tiempo y espacio. El apoyo de tu pareja jugará un papel muy importante. Un toque romántico en tus relaciones te hará relajar las tensiones y te llevará a complementarte más con tu pareja.

Números de suerte: 48, 20, 12.

TAURO

Te enfocas ahora en tu crecimiento espiritual. Lo material pasará a un segundo plano ya que tu fe y tu tranquilidad mental no tienen precio. Tu estabilidad mental y el contacto con las fuerzas espirituales te llevará a sentirte más seguro de ti mismo, dándole prioridad a tu bienestar.

Números de suerte: 8, 25, 14.

GÉMINIS

En tu hogar hay cambios, situaciones inesperadas y acontecimientos que traerán como consecuencias enfrentamientos y ajustes. No pierdas la calma, mantente en control de tus emociones. Todo volverá a la normalidad si actúas con moderación y te dedicas a establecer puentes de comunicación.

Números de suerte: 15, 27, 33.

CÁNCER

Se abren las puertas a nuevas oportunidades tanto en el aspecto personal como profesional. Tienes en mente ideas más prácticas, más a tono con la realidad para mejorar tu calidad de vida y lo mejor de todo es que te sientes ahora con muchos deseos de realizar tus sueños.

Números de suerte: 18, 6, 38.

LEO

Te sentirás deseoso de comenzar algo nuevo que dé un giro diferente a tu vida. Sigue adelante con tus planes ya que las estrellas te apoyan para que pongas los mismos en marcha. Tú tienes el poder de cambiar las cosas a tu manera. No dependerás de nadie para ser feliz.

Números de suerte: 5, 34, 47.

VIRGO

Has tenido mucha presión sobre ti, lo que a su vez ha afectado tu armonía emocional y por consecuencia tu salud física. Por el momento lo mejor será fluir con la corriente, pero no debes bajar la guardia abandonando la rutina o la dieta que hasta ahora has estado siguiendo.

Números de suerte: 6, 23, 19.

LIBRA

Los planetas continúan cargándote de mucha energía física. Los programas de salud y de ejercicios que comiences ahora te dejarán excelentes resultados. No olvides la parte espiritual en ti. Haz también ejercicios de relajación y medita para descargar todo lo negativo.

Números de suerte: 11, 2, 37.

ESCORPIÓN

Libérate de cargas emocionales. Presta atención a esos pequeños achaques de salud. En tu hogar se te hará más fácil mantener la armonía por lo que busca ese rinconcito especial donde refugiarte. El exceso de trabajo podría poner en riesgo tu estabilidad emocional.

Números de suerte: 27, 1, 45.

SAGITARIO

Te envolverás ahora en varias actividades donde de seguro causarás muy buena impresión. Pon mayor énfasis en tu apariencia física y dale un nuevo enfoque a tus amistades y a tus relaciones personales. Tu curiosidad por saber más sobre lo oculto te llevará a incursionar en temas esotéricos.

Números de suerte: 6, 10, 34.

CAPRICORNIO

Es tiempo de echar raíces y concretar lo que ya has comenzado. Todo resultará a tu favor si actúas con responsabilidad. No le temas a los retos, ni al trabajo difícil y te asombrarás de lo mucho que tú puedes hacer. Es momento de enfrentar realidades y de resolver aquello que no progresa.

Números de suerte: 50, 12, 4.

ACUARIO

El horóscopo asegura que, la buena fortuna está ahora de parte tuya. Tu personalidad se exalta y con ella también, tu vida social. Te invitarán y te llamarán más de lo que estás acostumbrado. Cuídate y no rechaces ninguna invitación. En las mismas muchos solteros de este signo encontraran el amor.

Números de suerte: 10, 26, 4.

PISCIS

Cuida esmeradamente tu estado emocional y físico. Cultiva la paz, la armonía. No absorbas la negatividad del ambiente identificándote con personas amargadas o negativas a tu alrededor. Deja que los demás resuelvan sus problemas y resuelve primero los tuyos.

Números de suerte: 26, 30, 25.

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

¿Variante brasileña de Coronavirus podría afectar a toda Latinoamérica? Síguenos en Twitter para mantenerte informado.