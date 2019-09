Walter Mercado: Horóscopos de hoy 04 de septiembre

¡Entérate de lo que te depara el destino este miércoles 04 de septiembre de 2019! Checa las predicciones y hasta tu número de la suerte.

Aries

Tu trabajo cotidiano se verá premiado y recompensado. Tienes la suerte y la energía para que las cosas te salgan bien. No pierdas las oportunidades que las estrellas te brindan. Si tienes que viajar, adelante, ya que tendrás grandes oportunidades de éxito especialmente en el extranjero.

Números de suerte: 8, 17, 35.

Tauro

Cuidado con tus economías ya que muchas veces gastas más de lo que debes. No te dejes llevar por los impulsos. Todos querrán estar a tu lado demandando atención. Si estás soltero(a) podrías recibir una propuesta de matrimonio. Piensa y analiza hasta estar seguro de lo que tu corazón siente.

Números de suerte: 7, 10, 45.

Géminis

Tus nervios te traicionan en algunos momentos, por eso medita y practica la relajación. No dejes que te controlen, contrólalos tú a ellos. Ábrete a nuevas ideas, especialmente en tu área del trabajo o profesión. Utiliza tu carisma para conquistar lo que deseas. No olvides las lecciones aprendidas.

Números de suerte: 26, 8, 17.

Cáncer

Destaca lo bueno que hay en ti y desarrolla compasión por los demás. No te resistas a lo que tiene que ser. Deja ir para que se manifieste en tu vida lo que te conviene. El proceso de evolución espiritual se intensifica. Satúrate de valor y enfrenta retos con la certeza de que vas a vencer.

Números de suerte: 1, 10, 28.

Leo

Los límites y las fronteras no existen para ti. Pensarás y decidirás más rápidamente. Nadie podrá adelantarse a tomarte la iniciativa. Recuperas el dominio absoluto de tus decisiones. Tu fe se intensifica y te llevará a lograr tus sueños. Te sentirás capacitado para enfrentar lo que se presente.

Números de suerte: 20, 11, 2.

Virgo

No te distraigas que puedes perder algo muy valioso o importante. Divide mejor el tiempo entre el hogar y el trabajo. Los que tengan hijos deberán prestar mayor atención a los mismos. Tendrás que aceptar que tienes que hacer cambios drásticos en tu vida para acomodar a la familia.

Números de suerte: 13, 19, 15.

Libra

Sé hospitalario con quienes lo necesiten y brinda tu ayuda y apoyo al que te lo pida. Te sentirás seguro de ti mismo y ganarás la confianza ante tus superiores. Espera recompensas por tu labor profesional. En el hogar, serás la luz y podrás organizar pequeños detalles que habías descuidado.

Números de suerte: 32, 1, 5.

Escorpión

Tus aptitudes artísticas se exaltan. Si tienes un proyecto en este campo, ponte a trabajar en el mismo. La vida te pone en tus manos la visión para hacerlo. No dejes que los problemas emocionales afecten tu desempeño en el trabajo. Establece un balance entre tu vida personal y tu profesión.

Números de suerte: 15, 6, 3.

Sagitario

Prográmate desde este momento a lo positivo. Alimenta tu computadora mental con afirmaciones positivas de salud, paz, prosperidad y amor. Relájate por medio de la oración y la meditación. Tacha de tu vida el miedo y la inseguridad. Vence tus temores.

Números de suerte: 33, 6, 24.

Capricornio

Te lanzas a volar con alas propias hacia nuevos derroteros. Serás más real, más auténtico. No fingirás más aquello que no sientes para que te acepten o te alaben. Entras ahora en acción y estarás haciendo y logrando todas tus metas. Tu creatividad no tendrá límites.

Números de suerte: 14, 5, 13.

Acuario

Lo que pongas en tu mente y te lo programes como un hecho, así será, Acuario. Purifica tu vida y el ambiente que te rodea. El cambio se impone y será inevitable. Gente nueva llega a tu vida. Cuídate de las dobles caras. Una sonrisa a tus enemigos es y será siempre la mejor arma.

Números de suerte: 21, 34, 12.

Piscis

La energía planetaria te ayudará a limpiarte de todo lo negativo, abriéndote las puertas a esos cambios que se aproximan. No comentes tus asuntos ya que puedes despertar la envidia en otros. Cumple con tus compromisos y recuerda, Piscis, no hables más de la cuenta.

Números de suerte: 22, 31, 1.

