Walter Mercado: Horóscopos de hoy 04 de junio

Entérate de lo que te depara el destino este 04 de junio de 2021 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!

ARIES

Establece puentes de paz y amor. Ponte en afinidad con tu pareja. Conversa, habla, comunícate efectivamente, con palabras simples. No siembres duda donde antes reinó el amor. Controla el lado emotivo tuyo y trata de ver las cosas desde un punto de vista más lógico y realista.

Números de suerte: 7, 3, 15.

TAURO

Sabrás ahora exactamente lo que te conviene si es que has podido superar traumas y problemas del pasado. Mirarás la vida de una manera diferente y llevarás a cabo cambios necesarios en la misma. Pensarás más en ti, en tu salud y felicidad. No dejarás que nadie perturbe tu paz.

Números de suerte: 12, 4, 19.

GÉMINIS

Prepárate con tiempo para aquello que deseas lograr. Atrévete a pedir lo que te mereces por tus talentos y esfuerzos. Brilla con luz propia para que reconozcan tu maravillosa genialidad y expandas tus horizontes. Maneja inteligentemente el tiempo para que lo aproveches al máximo.

Números de suerte: 28, 8, 29.

CÁNCER

Una persona a la que amaste con toda el alma, regresa a ofrecerte lo que ayer te negó. No confíes en palabras que carecen de fundamento alguno y mucho menos de alguien que te traicionó. No vuelvas al pasado. Aprende de tus experiencias pasadas para que no vuelvas a caer en la trampa.

Números de suerte: 7, 14, 10.

LEO

El horóscopo de Walter Mercado predice que gozarás de las energías necesarias para emprender nuevos proyectos que te dejarán excelentes ganancias económicas. Sales de dudas, frustraciones y confusiones personales. Espera lo mejor en relación a tu trabajo o estudios. Las estrellas arrojan luz en tu camino hacia la prosperidad.

Números de suerte: 4, 41, 33.

VIRGO

Sigue el ejemplo de aquellos que han triunfado en la vida. Sé práctico y sobre todo realista en todo lo que lleves a cabo. No te dejes impresionar por palabrerías o pretensiones de personas que aún no han podido realizarse en la vida porque viven solo de las apariencias.

Números de suerte: 36, 1, 33.

LIBRA

A tu lado está la suerte tanto en el aspecto sentimental como material. Todo lo que te rodea estará imantado de energía positiva. Arte, música y literatura llaman poderosamente tu atención. El momento es ideal para visitar viejas amistades y organizar reuniones en tu hogar.

Números de suerte: 11, 22, 15.

ESCORPIÓN

No sirvas de plato de segunda mesa. Echa un vistazo a tus sentimientos y pregúntate si realmente vale la pena seguir adelante con esa relación tan complicada. No te lances con los ojos cerrados en aguas turbulentas. Evita toda relación sentimental en donde no te sientas segura.

Números de suerte: 3, 31, 6.

SAGITARIO

Enfrenta con valor aquello que temes. Ten siempre presente que la sombra proyectada es mucho más grande que el objeto. Conoce de raíz aquello que tanto te preocupa. Infórmate, oriéntate ya que el temor o el miedo casi siempre surgen de la ignorancia. Explora nuevas alternativas.

Números de suerte: 18, 6, 22.

CAPRICORNIO

Se impone ahora que te envuelvas en actividades donde puedas desplazarte como guía, director, maestro, jefe. Haz espacio en tu vida a nuevas y excitantes experiencias. Concentra tus energías en esas ideas nuevas que brotan de tu mente. Remueve toda barrera que te limite.

Números de suerte: 11, 25, 3.

ACUARIO

Cuida de tu salud. Pon en práctica las leyes del poder mental y mándale a tu cuerpo afirmaciones positivas de salud, fuerza, energía, vitalidad y sobre todo de mucho amor. Busca información sobre lo que ingieres para que tomes conciencia de la manera en cómo te alimentas.

Números de suerte: 32, 39, 16.

PISCIS

Aprende a ser paciente, Piscis. Mide tus palabras y no digas todo lo que sientas ya que podrías tocar ciertos botones emocionales en otras personas que podrían terminar en discusiones. Es momento de callar, escuchar y aprender. Aquel que te critica será tu mejor maestro.

Números de suerte: 7, 5, 47.

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.