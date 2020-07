Walter Mercado: Horóscopos de hoy 04 de julio

Entérate de lo que te depara el destino este sábado 04 de julio de 2020 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho ¡buena fortuna para ti!

ARIES

Continúa mejorándote y estudiando nuevas fuentes de ingreso en lo que a tus finanzas se refiere y lograrás lo deseado. Todo lo que comenzó con energía y entusiasmo se torna un tanto lento y aparentemente sin progreso. Toma este periodo para planificar y descansar a la misma vez.

Números de suerte: 23, 6, 27.

TAURO

Demuestra tus sentimientos abiertamente. No tengas miedo de empezar una relación de amor por experiencias negativas en el pasado. Tienes el poder para ordenar y reestructurar tu vida amorosa. La diferencia en edad o cultura no debe ser un impedimento.

Números de suerte: 7, 12, 42.

GÉMINIS

Ahora sabrás como manejar tus finanzas y la suerte en lo económico te acompañará para que salgas adelante. Sigue cultivando amistades que serán de gran ayuda en tu profesión o trabajo. Los problemas financieros del pasado se superan, pero espera alguno que otro gasto extra. Números de suerte: 28, 40, 9

Números de suerte: 39, 14, 2.

CÁNCER

Nuevos intereses te despertarán a un nuevo mundo. Comprenderás que solo llega a tu vida lo que realmente te conviene. Pones todo tu esfuerzo en lo que haces y así esperas que los demás hagan también. No te desalientes si ellos no siguen tus demandas. Actúa independientemente. Números de suerte: 7, 2, 11

Números de suerte: 9, 13, 6.

LEO

Deberás concentrarte en poner atención a lo que dicen demás. Si vas muy de prisa, puede ser que olvides detalles claves e importantes. Disminuye tu velocidad. No quieras hacer mil cosas a la misma vez. Canaliza tus energías en poner armonía en tus relaciones familiares.

Números de suerte: 10, 5, 23.

VIRGO

Se presentan oportunidades para manifestar tus ideas y esto te mantendrá ocupado. Investiga a fondo cualquier oferta de trabajo y tomate tú tiempo al decidir. Tu filosofía de vida está transformándose y cambiando positivamente. Estarás ahora muy seguro de ti mismo.

Números de suerte: 19, 8, 36.

LIBRA

Cuida tu palabra y tus acciones y no te dejes llevar por la pasión del momento. El control de tus emociones está en tu mente y en tu corazón. Disfruta de todo sin falsas expectativas. En el terreno amoroso tendrás que batallar con habilidad si quieres que esa relación se salve.

Números de suerte: 6, 10, 19.

ESCORPIÓN

Tu vida social sigue activa. Sentirás una gran hermandad con tus pocos, pero buenos amigos. Los solteros de este signo deben tener cautela de no ilusionarse con algo que parece ser muy bueno pero en el fondo no lo es. No trates de forzar ninguna situación sentimental.

Números de suerte: 1, 15, 28.

SAGITARIO

Las inseguridades acerca de tu misión en la vida se disipan, ahora tienes una idea más clara de hacia dónde vas. Es momento de moderar un poco tu ritmo de trabajo y divertirte más. Te interesas más por tu salud, lo que hará posible que comiences un nuevo régimen de ejercicios.

Números de suerte: 5, 28, 2.

CAPRICORNIO

Controla tus gastos. Lleva en tu bolsillo lo que ya tengas estipulado para gastar. Cuídate de no dejarte llevar por el deslumbramiento del momento. Mejora la tecnología en tu hogar y embellece tu medio ambiente. Espera sorpresas agradables. Busca estabilidad en asuntos del corazón.

Números de suerte: 43, 2, 18.

ACUARIO

Tu deseo de complacer a otros se agudiza y por consecuencia se presentan momentos de mucha tensión y trabajo. Practica los principios de la metafísica, el yoga y sobre todo la meditación. Pon énfasis en cuidar tu salud ya que estarás propenso a desgastarte físicamente.

Números de suerte: 30, 9, 32.

PISCIS

Lo sexual y lo espiritual se mezclan para que experimentes momentos especiales en el amor. Tu atractivo personal te ganará el corazón de muchos. Estás en tu mejor momento para pedir, hablar, exigir y negociar cualquier cosa que desees, ya sea en tu relación de pareja como de negocios.

Números de suerte: 8, 17, 44.

Nota a lectores: Los horóscopos de Walter Mercado se siguen escribiendo y continua su legado gracias a Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo.

