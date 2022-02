Walter Mercado: Horóscopos de hoy 04 de febrero del 2022

Entérate de lo que te depara el destino este viernes 04 de febrero del 2022 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!.

ARIES

La unión o sociedad con otra persona puede ser muy lucrativa para ti. Tu pareja te ofrece la ayuda y el apoyo que necesitas. Si estás desempleado los días que se avecinan se presentan favorables para conseguirte un trabajo. Gozarás de mucha prosperidad, si eres positivo y te abres a la misma.

Números de suerte: 16, 26, 10.

TAURO

Todo lo relacionado con la familia, tus raíces, se junta con el deseo de celebrar y divertirte haciendo de estos momentos juntos unos muy amenos. Buen momento para ir de compras, invertir y especular con el dinero. Tu juicio financiero es bueno y podrás rendir tu dinero sabiamente.

Números de suerte: 6, 17, 33.

GÉMINIS

No reacciones violentamente ante las cosas que te perturben o molesten. La acción calculada y serena será la mejor. Cuando estés confundido no tomes acción, espera a recobrar tu balance emocional. Haz buen uso de tu habilidad para comunicar. Busca siempre estar en paz.

Números de suerte: 30, 51, 5.

CÁNCER

Se dan ahora gratos encuentros con amigos que hace tiempos no veías o que no compartías. La suerte está de tu lado en asuntos de amor. Puede darse algo que no esperabas, y que ya habías dado por terminado. Sé muy claro al expresarte, pueden haber malos entendidos si no lo haces.

Números de suerte: 17, 26, 13.

LEO

El amor, el dinero y tu profesión son temas importantes en estos momentos. Tu buena comunicación te paga con intereses. No huyas de los problemas, dale el frente y resuélvelos antes que éstos se pongan más grandes y te arropen. Acepta tus errores y sigue adelante con tus proyectos.

Números de suerte: 8, 21, 6.

VIRGO

Todo lo que tenga que ver con la prosperidad de tu pareja o familia allegada, así como tu interés por los temas ocultos ahora se enfatiza. La salud se recupera o llevas a cabo cambios que resultarán muy positivos para tu recuperación. Tus energías y tu positivismo ante la vida aumentan.

Números de suerte: 44, 3, 49.

LIBRA

Estarás ahora más dedicado a conseguir tus objetivos personales como lo son tu salud o tu paz emocional. Buenos aspectos en lo relacionado al amor, al romance, invitaciones y uniones. Si no has conocido a alguien aún, tendrás la oportunidad de conocer a un ser muy especial.

Números de suerte: 11, 9, 50.

ESCORPIÓN

Tus encantos se resaltan y tu personalidad resplandece. Tu deseo de independencia a veces aleja a aquellos que quieren acercarte sentimentalmente a ti. Ten siempre presente que una relación puede pasar por momentos difíciles, pero si hay amor, todo se resuelve.

Números de suerte: 38, 20, 8.

SAGITARIO

Es momento de moverte, de ir en busca de lo que te mereces. La suerte está de tu lado en estos momentos y comienza una nueva etapa muy interesante en tu vida. Todo lo sexual se exalta para ti, sé responsable y actúa con moderación. No malgastes el dinero en lo que no necesitas y ahorra.

Números de suerte: 1, 12, 10.

CAPRICORNIO

Los amigos y los nuevos por conocer no te faltarán a la hora de divertirte. Las actividades en grupos se presentan muy placenteras y beneficiosas, sin olvidar tomar las medidas de seguridad necesarias bajo esta pandemia. Cuidando de ti, también cuidas de los demás.

Números de suerte: 3, 40, 31.

ACUARIO

Exige lo que te mereces y lo conseguirás. El callar y el aguantar sin protestar solo logrará que tu malestar se acumule y luego tengas una gran explosión de ira o coraje. Es aconsejable que expreses tu opinión o tus desacuerdos cuando los tengas, de una manera suave y delicada, pero clara.

Números de suerte: 28, 7, 14.

PISCIS

Se presenta para ti una oportunidad de cambiar o progresar, ya sea en tu profesión como en los negocios. El trabajo será mucho y te mantendrás ocupado. Aprende a delegar en otros y organízate bien para que no te agotes. En el amor buscarás quien te escuche y quien sea tu apoyo y confidente.

Números de suerte: 15, 4, 32.

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos

