Walter Mercado: Horóscopos de hoy 04 de diciembre, Así te ira en este día

Entérate de lo que te depara el destino este 04 de diciembre de 2020 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho ¡buena fortuna para ti!

ARIES

Es tiempo de tomar las cosas con calma y de no dejar que ningún problemita te saque de tu centro. Sé paciente, se pueden presentar retrasos e inconvenientes de última hora. Si te enfrentas a desacuerdos con tu pareja, tendrás que hacer un esfuerzo por no perder tu compostura.

Números de suerte: 1, 10, 8.

TAURO

No dudes y ten la seguridad de que podrás hacer realidad tus sueños. Deposita toda tu confianza en tus intuiciones y en tus talentos y no te equivocarás. En el amor sigues pasando por pruebas, pero al final será lo que más te convenga. Aléjate de aquello que te afecta.

Números de suerte: 1, 4, 15.

GÉMINIS

Es momento de recobrar tus energías y también tu salud, si es que has venido sufriendo alguna dolama. La meditación y la conexión espiritual con tus seres de luz son parte importante para mejorar y acelerar tu recuperación. Todo viaje que realices será de gran satisfacción para ti.

Números de suerte: 6, 45, 29.

CÁNCER

Darás vida a un nuevo proyecto que te otorgará reconocimiento entre tus compañeros de trabajo o entre tus amigos y familiares. La energía planetaria te hace más fuerte de mente y cuerpo, pero a la misma vez impaciente y volátil por lo que se impone controlar tu temperamento.

Números de suerte: 51, 28, 36.

LEO

Toma las cosas con calma y no te lances precipitadamente a tomar decisiones hasta que pase el momento de la alegría y la sorpresa que puede nublar tu realidad. Escucha bien lo que tienen que decir los demás. El buen humor y la risa son tus aliados y abrirán puertas de comunicación.

Números de suerte: 15, 39, 3.

VIRGO

Te pondrás al día en una vieja deuda y esto te brindará mucha paz emocional. Tu salud se beneficia grandemente cuando tú haces y disfrutas de actividades y relaciones que a te gustan. Todo lo que tenga que ver con el extranjero te beneficia, ya sea un negocio o una relación personal.

Números de suerte: 16, 20, 4.

LIBRA

El amor y todo lo que tenga que ver con el placer se exaltan. No te faltarán admiradores de donde escoger, pero usa tu mejor juicio. Si no entiendes o te sientes confundido por alguna explicación que alguien te ha dado, exige que se te aclare y que te expliquen mejor, no te quedes con la duda.

Números de suerte: 10, 5, 17.

ESCORPIÓN

Tu misión como profesional se exalta. Atrévete a incursionar en lo desconocido. Interpreta nuevos papeles en el drama de tu existencia. Cuidar de tu salud física y emocional es tu obligación y mandato cósmico. Si te cuidas y te alimentas sabiamente no tendrás problema alguno.

Números de suerte: 35, 6, 22.

SAGITARIO

Ten mucha paciencia, todavía quedan cosas por resolver en tu mundo personal y tendrás que llegar a un punto donde estés complacido. No te fijes en una sola cosa, abre tu mente a todo cambio positivo. La sinceridad para contigo mismo y tu pareja arrojará luz a la relación.

Números de suerte: 13, 25, 1.

CAPRICORNIO

Tu apariencia personal será la clave para hacer una buena impresión en aquellos que puedan darte una mano en lo profesional. Invierte dinero en ropa y accesorios que resalten tu elegancia y belleza natural. Personas influyentes serán de gran ayuda en el presente y el futuro.

Números de suerte: 28, 14, 9.

ACUARIO

Todo empezará a resultar más placentero en tu hogar una vez que te sientas en control de la situación. El equilibrio emocional es lo más importante para ti. Se revelan respuestas a través de tus sueños, pon mucha atención a los mismos. De las crisis y los problemas sacarás grandes lecciones.

Números de suerte: 16, 2, 19.

PISCIS

Entras en un periodo de cambios y de sorpresas en los cuales juegas un papel muy importante. Si piensas detenidamente y con lógica, todo te saldrá de maravillas. El dinero no te faltará pero no te conviene arriesgarte sin saber lo que estás haciendo. Se exalta tu belleza y personalidad.

Números de suerte: 22, 8, 38.

Nota a lectores: Los horóscopos de Walter Mercado se siguen escribiendo y continúa su legado gracias a Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo.

Créditos: El Nuevo Herald

