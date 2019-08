Walter Mercado: Horóscopos de hoy 04 de agosto

¡Entérate de lo que te depara el destino este domingo 04 de agosto de 2019! Checa las predicciones y hasta tu número de la suerte.

Aries

La luna en Libra te pone muy sentimental, amoroso, nostálgico y hasta pasional. Deseas lo que no puedes tener a tu lado. Te arrepientes de cometer errores (horrores) que alejaron a quien te amaba de verdad. Tu carácter muchas veces egoísta te ha hecho perder a personas valiosas. Tu afirmación de hoy: “Me perdono por todos mis errores”.

Números de suerte: 6, 30, 18.

Tauro

Semana para ponerte al día contigo mismo. Es muy justo que saques tiempo para ti y para cuidar de tu salud. La luna te hace dudar de compañeros de trabajo. La confianza está a punto de perderse con algunas personas. Toma toda situación con calma y actúa sabiamente. Tu afirmación de hoy: “Vivo para ser feliz”.

Números de suerte: 23, 44, 16.

Géminis

Semana para no hacerse de ilusiones con nadie ni con nada. Sé una persona práctica y objetiva. Evita escuchar a personas negativas, tóxicas por lo pesimistas que son. Aléjate de ellas, necesitas paz y armonía en tu vida. La luna te lleva a sentirte delicado de salud, pero es pasajero. Tu afirmación de hoy: “Confío solo en mí”.

Números de suerte: 20, 5, 39.

Cáncer

La Luna, tu regente, te inclina a cuidar más de tu hogar y familia. Has aprendido lo importante que es el contar con quienes de verdad te quieren. En el amor, no te esfuerces mucho en impresionar a tu pareja, puede resultar negativo para ti. Demuestra lo que vales como persona y no por lo que tienes. Tu afirmación de hoy: “Digo adiós a todo lo negativo en mi vida”.

Números de suerte: 9, 49, 54.

Leo

La energía de la luna te une más a hermanos y familiares. Te llenas de gozo al saber que todo lo trabajado está dando frutos, que no estás solo en el logro de tus aspiraciones. Ves un futuro más estable y alentador para ti y los tuyos. Dile “Si” al amor. No cierres tu corazón, Leo, porque la vida es una. Tu afirmación de hoy: “Permito que el amor llegue a mí”.

Números de suerte: 45, 28, 11.

Virgo

Cuida tu dinero ahora más que nunca. La luna te inclina a gastar dinero ya comprometido. Tus ingresos se ven amenazados por la inestabilidad en tu centro de trabajo. Espera a darte ciertos gustos y lujos para cuando todo en lo laboral se normalice, que será pronto. Tu afirmación de hoy: “Soy una persona con mucha suerte”.

Números de suerte: 1, 11, 51.

Libra

La luna se encuentra en tu signo en este domingo. Esta energía resalta tus pasiones, el amor en ti, tu ternura y belleza interior. Te sientes protector de aquellos que amas. Eres la persona lo da todo por su amor. No te olvides de cuidar de ti y de amarte mucho. Tu afirmación de hoy: “Soy fiel a mi persona. Me respeto”.

Números de suerte: 34, 26, 41.

Escorpión

En este día te invade un sentimiento de culpa. Sientes remordimientos por no haber hecho lo debido cuando necesitaron de ti. Esto pasará, Escorpio. Perdona tus faltas y fluye. Muchas veces tomamos decisiones por impulso y sin sentido común. Aprovecha este día y diviértete. Distrae tu mente junto a personas especiales para ti. Tu afirmación de hoy: “Vivo el hoy, el ahora, mi presente”.

Números de suerte: 28, 31, 36.

Sagitario

Amigos te necesitan. Eres una persona muy solicitada, en especial, cuando hay problemas. Tú tienes la palabra y el consejo que calma a quien lo requiere. En el amor, debes dedicarte más a hijos, pareja o hermanos. Ellos quieren ver en ti a una persona feliz y estable. Sé el ejemplo, Sagitario. Tu afirmación de hoy: “Tengo mucho en mi para dar a los demás”.

Números de suerte: 40, 44, 18.

Capricornio

El tema laboral invade tus pensamientos en este día. Deseas un cambio, progresar en aquello que te esfuerzas tanto por hacer bien y ser el mejor. El cambio debe de ser completo, incluyendo varios aspectos de tu vida. Necesitas cambiar tu presente para que tu futuro sea mejor. Tu afirmación de hoy: “La prioridad más importante soy yo”.

Números de suerte: 5, 38, 11.

Acuario

Cierta indecisión te invade en temas delicados como lo son familia, hijos y pareja. Tu futuro se muestra en una aparente inestabilidad. Deja atrás pensamientos negativos y enfócate en que todo tomará el rumbo que necesite tomar para el bien de todos. Yo voy a ti. Eres fuerte, emprendedor y muy dinámico. Tu afirmación de hoy: “Tengo derecho a ser feliz”.

Números de suerte: 9, 30, 22.

Piscis

Domingo para regresar a la normalidad, a tu rutina. La paz y el amor están contigo. El momento de descansar para volver a la lucha llegó. En tu futuro te esperan actividades, ofertas de trabajo o nuevos proyectos. Medita, ora y cuida de tu ser hoy y siempre. Tu afirmación de hoy: “Cada día soy más próspero, saludable y afortunado”.

Números de suerte: 55, 28, 21.

Dale click a la estrella de Google News y síguenos.