Walter Mercado: Horóscopos de hoy 03 de noviembre del 2022

Entérate de lo que te depara el destino este jueves 03 de noviembre del 2022 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!.

ARIES

Algo por lo que has luchado mucho se realiza. Recibirás buenas noticias en relación a tu trabajo o profesión. Todo asunto legal tiene el visto bueno del Universo. No dejes que otras personas se aprovechen de tu bondad y te echen encima responsabilidades que no te pertenecen.

Números de suerte: 9, 5, 20.

TAURO

Usa el tiempo necesario en todo y no corras ni tengas prisa. El sexo y la sensualidad tomarán mayor interés. Saldrás de falsos tabúes e inhibiciones y dejarás que la fiera pasional que se encierra en ti salga y actué libremente. Tu vida social tomará importancia. No confundirás la amistad con la pasión.

Números de suerte: 44, 1, 11.

GÉMINIS

Lo económico se estabiliza y el dinero llega en mayores cantidades. Nuevas adquisiciones le darán alegría a tu existencia. La compra de algo que deseabas por fin se logra. Vive cada día con la convicción de que serás todo un triunfador. Emerges como un ser lleno de luz y sabiduría.

Números de suerte: 46, 19, 31.

CÁNCER

Ten paciencia si te encuentras en busca del alma gemela. Donde menos lo esperes darás con la misma. No sigas mariposeando. Toma más en serio las relaciones en las cuales te veas envuelto. No todo el mundo es de confiar y podrías llevarte sorpresas que terminarán siendo no muy agradables.

Números de suerte: 7, 33, 2.

LEO

Todo lo relacionado con el hogar y la familia tomará mayor interés. Serás la luz y la inspiración de muchos. Las estrellas te dotan de encanto para atraer a tu vida admiradores y colaboradores. Seguirás dando, sirviendo y ayudando a tu familia y amigos, pero te ocuparás más de ti.

Números de suerte: 2, 14, 35.

VIRGO

Determinación es lo que exigen de ti las estrellas. Tienes que ponerte fuerte con un hijo o familiar joven que se encuentra fuera de control y quien mejor que tú para orientarle y guiarle por el camino correcto. Tendrás que ingeniártelas para que otros sigan u obedezcan tus reglas y esto implicará tener mucha paciencia.

Números de suerte: 41, 12, 36.

LIBRA

Sal de códigos y reglamentos caducos y aventúrate en otros empleos, en otros lugares y con otras gentes. Estarás mejor orientado y lograrás aquellas metas que te habías trazado. Te sentirás rejuvenecer, aunque tengas muchos años vividos. Te valoras como nunca antes.

Números de suerte: 5, 10, 8.

ESCORPIÓN

Todo en la vida son lecciones y tú, te estás graduando en la universidad de la vida. La razón de tu infelicidad pasada fue tu falsa o errónea interpretación de la verdad. Comprenderás que tienes exactamente lo que te mereces y te propondrás ser feliz. Tus descuidos, inseguridades y locuras han sido tu mejor escuela.

Números de suerte: 30, 17, 49.

SAGITARIO

Oportunidades de empleos llegan a ti y en lo que más te gusta, Sagitario. Reconocerán y respetarán tus conocimientos y experiencias. No mutiles tu personalidad por ser simpático con los demás, pero aprende a ser más tolerante con quien no está a tu nivel, ni piensa como tú.

Números de suerte: 19, 26, 4.

CAPRICORNIO

Organiza mejor el tiempo para que puedas disfrutar sin lamentaciones. No descuides aquello que tenga que ver directamente con tu trabajo. Presta atención, concéntrate en llevar a cabo lo que te han asignado. Los tiempos han cambiado y un descuido te podría poner en una posición de desventaja.

Números de suerte: 20, 18, 13.

ACUARIO

Estás en un proceso de evolución espiritual. Todo lo falso que te estancaba desaparece y todo lo verdadero te impulsa a nuevos logros. Conocerás el valor de la verdadera amistad. Buen momento para cuidar de tu salud. Todo estudio, dieta o tratamiento, dará excelentes resultados.

Números de suerte: 50, 47, 38.

PISCIS

Es necesario establecer prioridades en tu vida y la familia deberá de estar en primer lugar. Es tiempo de llevar a cabo planes para visitar familiares que se encuentran lejos. Tienes que hacer tu parte para que esos lazos familiares se mantengan fuertes, ya que tú no sabes cuándo vas a necesitar de tus seres queridos.

Números de suerte: 6, 43, 28.

