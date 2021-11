Walter Mercado: Horóscopos de hoy 03 de noviembre

Entérate de lo que te depara el destino este 03 de noviembre de 2021 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!

ARIES

Tu familia, tu trabajo, tu salud y tus finanzas, todo irá ahora en diferentes direcciones y exigen de toda tu atención. Es momento de recobrar el balance por más difícil que esto te parezca. Ten presente que el dinero y la espiritualidad no mezclan. No se puede comprar el perdón, ni el amor.

Números de suerte: 3, 25, 50.

TAURO

El horóscopo de Walter Mercado dice que nadie podrá desviarte de tu camino una vez que estés convencido de lo que te conviene. Posees el poder mental para lograr tus objetivos por difíciles que parezcan. En el amor, termina un periodo de soledad y se te abren nuevas oportunidades para conocer a alguien que compartirá tus mismos intereses.

Números de suerte: 6,8, 44.

GÉMINIS

Encontrarás ahora soluciones exitosas a tus problemas. Tu mente y tu cuerpo te piden reponer las energías por lo que el descanso es vital para ti en estos momentos. Ponte en primer lugar, ya que si tú estás bien aquellos que te rodean lo estarán también. Mímate, cuídate, complácete.

Números de suerte: 21, 37, 42.

CÁNCER

Tu dedicación y tu esfuerzo en todo lo que hagas será excelente y será reconocido por otros. No lleves las cosas a los extremos y no critiques cuando otros no puedan estar a tu altura. Sé tú el primero en reconocer sus logros y éxitos. Recuerda que haciendo feliz a otros, lo serás tú también.

Números de suerte: 10, 11, 2.

LEO

No tendrás ahora la necesidad de adaptarte a las demandas, gustos y caprichos de los demás. Buscarás tu propia identidad conociéndote mejor y buscando dentro de ti lo que verdaderamente te hace feliz. La confianza que tengas en ti mismo será la clave para lograr el éxito. No detengas la marcha.

Números de suerte: 1, 18, 15.

VIRGO

Tu intuición se exalta y esto te hará interesarte en los secretos y los misterios de la vida buscando información sobre este tema en los diferentes medios de comunicación. Te llega un beneficio inesperado, aprovéchalo. Sigue manifestando tus encantos para desenvolverte en tu círculo social.

Números de suerte: 13, 17, 4.

LIBRA

Lo relacionado con tu salud toma importancia y esto te llevará a buscar nuevas terapias, nuevos tratamientos y mejor alimentación. Los lazos familiares se estrechan. Recibes el consejo y el apoyo de alguien muy allegado a ti. Tu intuición sobre el dinero y como lo inviertes será acertada.

Números de suerte: 9, 30, 27.

ESCORPIÓN

La energía planetaria lanza su luz sobre todo lo relacionado a las finanzas. Te verás atraído por los lujos o buscarás darte un gusto muy bien merecido. Es importante que sepas apreciar lo que hasta ahora te ha costado trabajo obtener, para que puedas disfrutarlo junto a tu pareja.

Números de suerte: 8, 41, 5.

SAGITARIO

Todo contacto social será la clave ahora para tu progreso futuro. Personas importantes, influyentes y de poder te dan su apoyo. Las puertas del éxito se abren para ti. Las actividades en grupo siguen siendo tu mejor distracción y la mejor forma de manifestar el líder que vive en ti.

Números de suerte: 3, 26, 9.

CAPRICORNIO

Todo contacto social será la clave ahora para tu progreso futuro. Personas importantes, influyentes y de poder te dan su apoyo. Las puertas del éxito se abren para ti. Las actividades en grupo siguen siendo tu mejor distracción y la mejor forma de manifestar el líder que vive en ti.

Números de suerte: 3, 26, 9.

ACUARIO

Te sentirás lleno de vitalidad y positivismo. Te expresarás con mucha creatividad y podrás sobresalir en cualquier actividad de deportes, artística o de enseñanza. Tu relación con los niños será muy placentera, lo que te llevará a ponerte en contacto con el niño que vive en ti.

Números de suerte: 5, 32, 46.

PISCIS

Llega para ti, Piscis, un momento de cambio, de renovación, de limpiar lo viejo y lo que no funciona y hacer espacio para lo bello, nuevo y positivo que está llegando a tu vida. Si fortaleces tu espiritualidad esto te dará el poder para obtener lo que te propongas de ahora en adelante.

Números de suerte: 12, 21, 11.

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!