Walter Mercado: Horóscopos de hoy 03 de noviembre, así te irá en este día

Entérate de lo que te depara el destino este 03 de noviembre de 2020 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho ¡buena fortuna para ti!

ARIES

Haz caso omiso a las opiniones que otros ofrecen pero que tú no has pedido. No te pongas al nivel de aquellas personas que solo buscan sacarte de tu centro. La luz que irradias y tus buenas intenciones de ayudar a otros serán reconocidas y apreciadas. No permitas que nadie te opaque.

Números de suerte: 18, 4, 23.

TAURO

Aporta tus brillantes ideas a tu trabajo para que otros puedan beneficiarse de ellas. Pon tu mente y tu corazón en lo que realices. No te dejes intimidar por nada ni nadie que te venga con cuentos para crear en ti inseguridades o miedos que te limiten. Demuestra tu fortaleza.

Números de suerte: 25, 10, 16.

GÉMINIS

Libérate, Géminis. Rompe esas cadenas que tú mismo te has impuesto. Echa a un lado el que dirán y desarrolla mayor agresividad especialmente en asuntos de amor. Manifiesta todos tus encantos y vence la timidez. No tengas miedo de que te admiren.

Números de suerte: 6, 22, 15.

CÁNCER

Tu atención se concentra hoy en el hogar, la familia y tus seres queridos. Proponte establecer mejores medios de comunicación para lograr que reine la paz y el amor en todo momento. Exprésate con la verdad y serás muy buen ejemplo para los más jóvenes de tu entorno.

Números de suerte: 8, 4, 33.

LEO

Cuídate de no agotar tus reservas de energía. Establece límites saludables y razonables. Planifica con tiempo toda actividad que tengas en mente. No lo dejes para después. Relega responsabilidades en otras personas para que puedas aliviar tu carga tanto física como emocional.

Números de suerte: 7, 50, 3.

VIRGO

Lo legal, lo hablado, se enfatiza. El factor sorpresa reinará en el día de hoy. Recibirás un correo o mensaje de quien menos esperas. Cuida de tus intereses, asegurándote de estar bien informado al momento de finalizar alguna transacción que envuelva algún tipo de negocio.

Números de suerte: 16, 40, 2.

LIBRA

No hagas nada de lo que luego puedas arrepentirte, Libra. Alimenta tu mente con pensamientos positivos, nutre tu alma, tu espíritu. Controla todo tipo de exageración. Si eres muy franco podrías llegar a hacer muy ofensivo con tus palabras. Trata a los demás con mucho respeto y amor.

Números de suerte: 30, 10, 25.

ESCORPIÓN

Controla tu imaginación y no llegues a conclusiones precipitadas especialmente si estás en las de conquistar a alguien. Ve en busca de tu estabilidad material y emocional. Es momento de lanzarte a tomar aquellas decisiones que has estado posponiendo por falta de confianza en ti mismo.

Números de suerte: 5, 9, 27.

SAGITARIO

Concentra tus energías en aquello que te ayude a progresar en lo que estás realizando. No te salgas de lo ya estipulado por ti. Lo que hasta el momento puedas lograr establecer promete ser exitoso dejándote ganancias y cimentando tu futuro económico sobre bases sólidas.

Números de suerte: 2, 8, 30.

CAPRICORNIO

Despliega tus talentos ya que mediante tu extraordinaria creatividad, lograrás embellecer con poca cosa tu medio ambiente. Tu buen gusto se hará evidente. Aprovecha y ve en busca de nuevas experiencias tanto en el campo profesional como en el aspecto personal.

Números de suerte: 44, 9, 11.

ACUARIO

Una persona conocida tiene una sorpresa muy agradable para ti. Toma las cosas con calma y asume una actitud más serena ante los problemas que puedan presentarse. Dedícate a observar más y a hacer menos por el momento. Adáptate a lo que sea, tú sí puedes ser flexible.

Números de suerte: 11, 1, 7.

PISCIS

Satúrate de dosis masivas de optimismo ya que esta es la mejor medicina para conservar el buen humor y sobre todo tu salud. Así como te sientas emocionalmente, así se reflejará en tu cuerpo. Refleja tu fuerza interior. Mantente activo tanto física como espiritualmente.

Números de suerte: 27, 15, 20.

Nota a lectores: Los horóscopos de Walter Mercado se siguen escribiendo y continúa su legado gracias a Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo.

Créditos: El Nuevo Herald