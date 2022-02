Walter Mercado: Horóscopos de hoy 03 de febrero del 2022

Entérate de lo que te depara el destino este jueves 03 de febrero del 2022 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!.

ARIES

No le sigas dando vueltas a los problemas y enfréntalos de una vez para que los resuelvas. Utiliza mucha dulzura para comunicar “eso” tan importante para ti a esa persona que consideras tu amiga. El ayudar a otros te traerá paz mental y espiritual. Todo tipo de negocios está bien aspectado.

Números de suerte: 1, 8, 40.

TAURO

Hoy podrías estar en el centro de una situación algo tensa. Deja que los bandos expresen sus intenciones y lleguen a un acuerdo. Por el momento te conviene observar, escuchar y callar. No intervengas para nada. Enfoca tu atención en la lectura o en tu pasatiempo favorito.

Números de suerte: 12, 38, 4.

GÉMINIS

Alguien tira de tus cuerdas, pero tú con gran sabiduría sabrás empujar a tu favor y no perderás el control. No aceptes promesas sin saber cómo y cuándo se van a cumplir y también dependiendo si la persona merece tu confianza. Exige pruebas y asegúrate de que no te vuelvan a engañar.

Números de suerte: 36, 25, 11.

CÁNCER

Evita argumentos de dinero entre tú y tu pareja. Mantén las finanzas separadas del amor ya que éstas estarán como un sube y baja. Enfoca tu atención en hacer sentir bien a la persona con quien compartes tu vida. Si estás soltero(a) dentro de tu círculo de amistades surgirá el amor.

Números de suerte: 17, 7, 19.

LEO

Hoy será el día ideal para declarar o confesar ese secreto que le has estado ocultando hace algún tiempo a tu pareja, o para poner las cosas en claro en tu lugar de trabajo. Un familiar exigirá mucho de ti, de tu tiempo, de tu espacio. Tendrás que tomar decisiones drásticas en este asunto.

Números de suerte: 9, 3, 27.

VIRGO

Todo esfuerzo te será recompensado doblemente si sabes ser constante y pones todo tu empeño en superarte. Continúan en aumento las responsabilidades tanto en tu hogar como en tu trabajo. Con paciencia lograrás ganar todas las guerras y contratiempos que se te puedan presentar.

Números de suerte: 18, 10, 36.

LIBRA

Tu estabilidad económica está sobre bases sólidas. La normalidad regresa ahora a tu vida. Vuelves a recobrar el balance después de la tormenta de problemas que te ha estado azotando últimamente. Es momento de demostrar cuán independiente puedes ser cuando te lo propones.

Números de suerte: 8, 7, 21.

ESCORPIÓN

No caigas en exageraciones y piensa bien las cosas antes de actuar. Asegura tus planes con acciones seguras y prácticas. Estarás un tanto predispuesto a salirte de tus límites para complacer a alguien que tú quieres o aprecias. Mantén tus prioridades en orden. No pierdas la perspectiva de las cosas.

Números de suerte: 27, 30, 19.

SAGITARIO

Confía en tu buen juicio y todo te saldrá como lo has planificado. Te pedirán consejo en un conflicto sentimental. Serás juez y también jurado. Juega de acuerdo a las reglas y no te abanderices con nadie. Tu mensaje será aceptado si utilizas mucho tacto y diplomacia en este asunto.

Números de suerte: 42, 11, 15.

CAPRICORNIO

Mantente alerta ante el aburrimiento mental y físico. Tu vida social, un poco abandonada, te ha dejado con muy pocos amigos. Separa tiempo para atender esa fase de tu vida. Abre la puerta a nuevas amistades. Lleva a cabo cambios en tu apariencia personal, ponte a la moda y disfruta de la vida.

Números de suerte: 2, 19, 25.

ACUARIO

Lo que ves no tiene que ser necesariamente lo que vas a recibir. Mantén una actitud optimista y verás ese positivismo reflejado en lo que realices. Invierte en aquello que consideras justo. Pon en práctica tus ideas para nuevos proyectos ya que podrías llevarte una grata sorpresa.

Números de suerte: 5, 25, 1.

PISCIS

No le lleves la contraria a nadie o tendrás tú las de perder. Un pequeño detalle de amor logrará suavizar toda situación difícil o tensa ahora que se avecinan tormentas en el área de lo sentimental. Si tienes pareja tendrás que ser cuidadoso en tus acciones y expresiones hacia esa persona.

Números de suerte: 31, 9, 18.

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos

