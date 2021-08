Walter Mercado: Horóscopos de hoy 03 de agosto

Entérate de lo que te depara el destino este martes 03 de agosto de 2021 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!

ARIES (20 de marzo - 18 de abril)

Sal de toda depresión o estancamiento. Ten presente que la vida tiene cantidades de sorpresas agradables para ti y solo tienes que ir tras las mismas. Comienza algún nuevo proyecto, haz aquello que siempre has querido hacer. Si aún no lo has hecho, se impone que te esfuerces y lo realices.

Números de suerte: 38, 19, 23.

TAURO (19 de abril - 19 de mayo)

Tu necesidad de libertad aumenta y romperás con todo lo que te ha estancado. Nadie podrá convencerte u obligarte a hacer lo que tu alma rechaza. Se abren puertas y surgen nuevos contactos. La situación actual no será la mejor, pero si tienes fe, verás como lograrás lo que te propongas.

Números de suerte: 22, 45, 7.

GÉMINIS (20 de mayo - 19 de junio)

Tu periodo de jugar y hacerte el tonto acabó. Romperás con leyes caducas, convencionalismos estúpidos y conceptos erróneos que te mantenían paralizado. Le darás punto final a todo lo que empezaste y no terminaste en años pasados. Tendrás éxito en los medios de comunicación.

Números de suerte: 34, 1, 46.

CÁNCER (20 de junio - 21 de julio)

Aprovecha al máximo toda invitación que te hagan, especialmente si buscas pareja ya que de seguro conocerás a alguien muy especial. Levantarás tu voz a favor de aquellos que no pueden y te harás respetar por tu honestidad. Todo reto será una nueva oportunidad para triunfar.

Números de suerte: 3, 38, 22.

LEO (22 de julio - 21 de agosto)

Proponte tomar las cosas con calma, Leo. No te precipites, no des un sí sin pensar antes en las consecuencias. Combate la ansiedad, modera tu ritmo de vida, te conviene. Organízate, para que puedas hacer más con menos esfuerzo. Centra tu atención en las verdaderas prioridades.

Números de suerte: 11, 50, 36.

VIRGO (22 de agosto - 21 de sept.)

Proponte promover la paz, la comprensión y la humildad y verás como se abren los caminos. Será difícil hacerte cambiar de opinión en aquello ya decidido por ti. Acuérdate que todo en la vida tiene su consecuencia y si te muestras poco cooperador para con los demás, éstos se alejarán de tu lado.

Números de suerte: 15, 30, 12.

LIBRA (22 de sept. - 22 de oct.)

Tómate el tiempo necesario ahora para cuidar más de tu alma, tu mente y de tu cuerpo físico. Nutre tu ser interior por medio de la meditación, oraciones, mucho amor y la lectura de maestros espirituales. Pon en práctica lo que predicas y te convertirás en ejemplo para muchos.

Números de suerte: 20, 12, 4.

ESCORPIÓN (23 de oct. - 20 de nov.)

Demuestra tus ideas o talentos a los demás y atraerás colaboradores o personas que quieran invertir en los mismos. Se entrelaza tu imagen pública con tu éxito profesional. La mejor inversión que puedas hacer en estos momentos será en ti mismo. Cuida de tu cuerpo, imagen y apariencia.

Números de suerte: 18, 32, 5.

SAGITARIO (21 de nov. - 20 de dic.)

Tendrás el valor para lograr aparentes sueños imposibles. Todo viaje que realices será exitoso y divertido. Es buen momento para tomar decisiones en conjunto, tomando en consideración la opinión de los demás. Tu originalidad se impone por lo que estamparás tu sello de distinción en todo.

Números de suerte: 2, 28, 41.

CAPRICORNIO (21 de dic. - 18 de ene.)

Atrévete a lograr lo que ambiciones ya que los vientos de la buena suerte soplan a tu favor. Aprovecha para corregir todo aquello que te limita. Demuestra valientemente tus quilates profesionales. Entierra la timidez y no permitas que el miedo, la inseguridad o el fracaso del ayer te paralicen.

Números de suerte: 19, 23, 10

ACUARIO (19 de ene. - 17 de feb.)

Tu encanto, tu atractivo sexual se duplica por lo que si estás en busca de pareja aprovecha esta buena racha. Estarás muy generoso, complaciente y amable. Gustarás de demostrar con palabras y hechos toda la pasión que se encierra en tu corazón. Te recuperas milagrosamente en salud.

Números de suerte: 47, 9, 16.

PISCIS (18 de feb. - 19 de marzo)

Mantén la calma. Lo que de momento parece ser una mala noticia en realidad es un nuevo comienzo en tu vida, en donde cosas buenas están por manifestarse. La familia te busca y te apoya. Te sentirás querido por ser tú mismo. No necesitarás impresionar a nadie con lujos o extravagancias.

Números de suerte: 40, 16, 4.

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

