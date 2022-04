Walter Mercado: Horóscopos de hoy 03 de abril del 2022

ARIES

Tus palabras tendrán mucha fuerza y poder. Lo que digas se cumplirá. Serás un mensajero de paz y esperanza. Nada de regañar o sermonear. Tu sabiduría te guiará a decir y hacer lo que es necesario. Tu vida íntima, amorosa y social se resalta. Tu afirmación hoy: “Nada volverá a ser igual. Ahora será mejor”.

Números de suerte: 4, 7, 16.

TAURO

“Hogar dulce hogar”. Tu casa se vuelve un centro de reuniones, fiestas y mucha acción. Visitas y llamadas no faltaran. Todo lo que te propongas lo logras. Tienes luz verde para tratar alternativas, buscar opciones para poner la paz en tu hogar, unir más a la familia y fomentar más el amor que la discordia. Tu afirmación de hoy: “Yo quiero ser feliz”.

Números de suerte: 36, 28, 21.

GÉMINIS

Se acabaron las intrigas, los engaños y las malas compañías. Nada ni nadie te puede afectar. Vences cualquier enemigo. La verdad sale a la luz. El dinero y la estabilidad total vuelve a tu vida. Confías plenamente en quienes te han demostrado su lealtad y amor. Tu afirmación de hoy: “Vivo el ahora, el presente, dejando atrás mi pasado”.

Números de suerte: 3, 10, 15.

CÁNCER

Mucha alegría y diversión para ti. Tu belleza física y encanto personal derriten a muchos corazones. Estás muy comunicativo, atento y activo en todo. Hijos te darán grandes sorpresas. Momento ideal para tomar riesgos. Tu afirmación de hoy: “Soy libre de elegir lo que es mejor para mí”.

Números de suerte: 8, 44, 27.

LEO

Tantos golpes emocionales te han hecho madurar y crecer espiritualmente. Aprendiste que esconder la verdad o vivir de las apariencias no funciona. Ahora dejas ver tu belleza interior. Salen a la luz tus talentos y dones especiales. Tu vida íntima cobrará más fuerza. Tu afirmación de hoy: “Agradezco cada bendición que llega a mí”.

Números de suerte: 27, 40, 51.

VIRGO

Hablarás abiertamente con tu pareja para poner orden y estabilidad en la relación. Exigirás como quieres ser tratado. Las relaciones de negocios también se verán afectadas muy positivamente. Momento ideal para firmar documentos, redactar contratos o invertir capital en bienes raíces. Tu afirmación de hoy: “Nada es permanente. Los cambios son buenos”.

Números de suerte: 33, 44, 15.

LIBRA

Muchos aumentan de peso desmedidamente y luego les es difícil perderlo. Necesitas recuperar tu salud y tu autoestima. Disciplina tu mente y esfuérzate a practicar el ejercicio que más se acomode a tus necesidades y a tratar una dieta fácil de seguir. Tu afirmación de hoy: “Todo es posible y yo hago posible todo”.

Números de suerte: 7, 30, 44.

ESCORPIÓN

Invitaciones, cenas o reuniones, no faltarán. Disfrutas de largas charlas junto a tus amigos. Te integrarás muy fácilmente a cualquier nuevo grupo. El amor estará estable, como también tus finanzas. Es buen momento para modernizarte y comprarte ropa más a la moda. Tu afirmación de hoy: “Mi vida se dirige hacia un futuro mejor”.

Números de suerte: 30, 4, 51.

SAGITARIO

Te sientes más cómodo y seguro en tu área laboral. Los chismes y los comentarios mal interpretados serán cosa del pasado. Tienes el poder de la palabra. Convencerás a todos con tus nuevas ideas y proyectos. Tu afirmación de hoy: “Poseo paz, amor, salud, prosperidad y vivo en total abundancia”.

Números de suerte: 7, 48, 32.

CAPRICORNIO

Todo lo que te cultive intelectualmente te llamará la atención. Tienes sed de explorar lo no explorado en toda tu existencia. Vives el presente con mucha emoción, energía y amor. Modera tus gastos y asegura tus artículos de aquellas personas no muy confiables. Tu afirmación de hoy: “Puedo lograr todo lo que me proponga”.

Números de suerte: 4, 26, 16.

ACUARIO

Es el momento de aprender y superarte profesionalmente. Estudiar o ponerte al día en aquello que tanto te gusta hacer o que te deja dinero. Nada de perder el tiempo. Un minuto mal empleado y que pierdas, un minuto que dejas de ganar dinero. Tu afirmación de hoy: “Siempre espero lo mejor y en abundancia”.

Números de suerte: 39. 5, 37.

PISCIS

Se abren los caminos para que tu situación económica mejore notablemente. Tu imaginación no tiene límites, pero tienes que poner las cosas en claro y llevarlas a cabo. Tu palabra es “acción”. Tu autoestima estará alta y tu confianza en ti mismo será tu imán para atraer la buena suerte. Tu afirmación de hoy: “Yo siempre me merezco lo mejor”.

Números de suerte: 55, 26, 11.

