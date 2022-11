Walter Mercado: Horóscopos de hoy 02 de noviembre del 2022

ARIES

Recibe el mes de noviembre con una actitud positiva y una sonrisa en los labios. Proponte florecer, aunque sea en otoño. Demuestra tus mejores colores al mundo. Refuerza la seguridad que tienes en ti mismo por medio de afirmaciones positivas. Ve siempre a ti, Aries.

Números de suerte: 10, 23, 4.

TAURO

Concéntrate en aquello que sabes hacer mejor y lúcete. No esperes por nadie, ya que a ti te gusta que las cosas sean a tu manera, y tarde o temprano, harás lo que entiendes es lo mejor para ti, y para sorpresa de muchos estarás en lo correcto, Tauro.

Números de suerte: 14, 30, 5.

GÉMINIS

Anímate, no te dejes deprimir por asuntos que están fuera de tu control. Tú tienes una mente privilegiada y con la misma puedes lograr, crear, hacer, inventar cosas o momentos, en los cuales manifestar tus múltiples talentos. Ponte en acción. No dejes nada para después.

Números de suerte: 9, 17, 30.

CÁNCER

Poco a poco has ido saliendo de problemas o situaciones económicas que te mantenían algo estancado. Ahora podrás gozar de mayor libertad para darte gusto en esos pequeños antojitos que le dan sazón a tu diario vivir. Trabajo, éxitos y dinero van ahora de la mano.

Números de Suerte: 7, 3, 8.

LEO

Si tienes miedos e inseguridades, ábrete a la energía Divina, que es la que te sostiene. Has pasado por experiencias tristes en el amor. Diste mucho y recibiste desengaños y desilusiones, pero ahora estás claro sobre lo que quieres en el amor. No buscarás más seres conflictivos o complicados.

Números de Suerte: 16, 34, 14.

VIRGO

Aumenta tu propia estima. Sentirás que te has quitado un peso de encima y te estabilizas emocionalmente. Vas a sentirte fuerte, poderoso. Entras en un periodo de crecimiento artístico, espiritual y emocional. Se presentan ante ti nuevas oportunidades de progreso económico.

Números de Suerte: 12, 6, 5.

LIBRA

No te quedes estancado en el pasado. Pasa la página y ábrete a todo lo bueno que te espera. Permite que en el amor haya claridad, comunicación, unión de alma a alma y luego de cuerpo a cuerpo. Experimenta con aquello que has deseado hacer y que nunca te has atrevido.

Números de Suerte: 5, 34, 19.

ESCORPIÓN

Tu sensibilidad aumenta y tendrás deseos urgentes de salvar a personas complicadas que no están en tu elevación espiritual. Ayúdalos, pero no te entregues completamente a estas personas, no te conviertas en víctima de ellos. Cuídate, ponte en primer lugar, siempre.

Números de Suerte: 22, 11, 8.

SAGITARIO

Se impone en tu vida analizar prioridades, con quién y con qué te identificas, a quién le sirves y qué deseas. No aceptarás que otros seres te controlen, dominen o manipulen. Buscarás tu espacio y libertad. Visualízate en la cumbre, llénate de poder y lograrás imposibles.

Números de Suerte: 17, 9, 33.

CAPRICORNIO

Sigue luchando por aquello que es justo para ti. Tu tenacidad te traerá grandes beneficios. No te dejes humillar ni postergar por nadie, Capricornio. Entras en un periodo de mayor poder personal y carisma. Tienes sobre ti energía sanativa, vitalidad y regeneración.

Números de Suerte: 19, 26, 4.

ACUARIO

Estarás hoy impulsivo y dispuesto a tomarte riesgos que podrían resultar peligrosos. Se impone que controles tu temperamento, tú puedes, Acuario. Tómate el tiempo necesario y medita antes de hacer o decir cualquier cosa. Satúrate de positivismo y entusiasmo y lo superarás todo.

Números de Suerte: 21, 11, 3.

PISCIS

Tu arte, tu belleza interior, tu poder de persuasión y tu magia personal te llevan a éxitos personales y profesionales. Ahora te sentirás querido y valorado. Tu suerte estará muy unida al extranjero. Seres no nacidos en tu tierra te darán valor y prestigio.

Números de Suerte: 6, 33, 2.

