Walter Mercado: Horóscopos de hoy 02 de marzo

Entérate de lo que te depara el destino este 02 de marzo de 2021 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho ¡buena fortuna para ti, aquí en La Verdad Noticias!

ARIES

Continúa siendo esa persona honesta, confiable y sincera que hasta ahora has sido. Esfuérzate por completar proyectos ya empezados y sigue escuchando los consejos de quienes tanto tú admiras y respetas. Con la sabiduría adquirida en los últimos años vas a hacer de maestro o guía de otros.

Números de suerte: 46, 37, 42.

TAURO

Sin tu darte cuenta alguien cerca de ti, te está chupando energías. Reorganiza tus asuntos personales. Hazte cargo personalmente de aquello que te afecta a ti directamente. No delegues tus responsabilidades en otras personas. Nadie mejor que tú para tomar decisiones inteligentes.

Números de suerte: 5, 20, 13.

GÉMINIS

Toda prisión mental, emocional o física desaparece y tienes ante ti la oportunidad de volver a disfrutar plenamente de la vida. No permitas que los problemas de otros afecten tu racha de buena suerte. Aprende a decir no que te hará mucho bien. Vive en el aquí y el ahora.

Números de suerte: 8, 32, 27.

CÁNCER

Tienes ahora toda la libertad del mundo para actuar y tomar responsabilidad por tus decisiones. Talento y creatividad te sobran para llevar a cabo lo que tienes en mente. Destácate en lo que más te gusta hacer. Te encuentras como un imán atrayendo el amor, la prosperidad y la suerte.

Números de suerte: 7, 19, 22.

LEO

Piensa y medita antes de hablar o hacer algo que podría perjudicar a alguien que te ha dado mucho y que espera lo mismo de ti. Controla tus impulsos, no caigas en exageraciones. El orden, la armonía y el balance en las situaciones difíciles de la vida te llevaran a superar exitosamente las mismas.

Números de suerte: 4, 39, 12.

VIRGO

Un asunto de dinero se resuelve a tu favor y en el amor no faltara quien te cause dolores de cabeza. Toma las cosas con calma ya que has estado últimamente de un lado para otro sin tomar descanso alguno. Aprovecharas mejor tu tiempo si te organizas desde temprano.

Números de suerte: 44, 39, 5.

LIBRA

Es tiempo de pensar bien las cosas. Quieres jugar todas las bases en el juego del amor y al final saldrás perdiendo si no tomas con mayor seriedad los sentimientos de las demás personas. Tu espíritu aventurero y tus ansias de libertad te llevan a ser escurridizo en cuanto a formalizar uniones.

Números de suerte: 2, 16, 13.

ESCORPIÓN

Todo lo que signifique unión se estabiliza tanto en tu trabajo como en tu vida personal. Podrás contar con personas cooperadoras, responsables que te ayudaran en lo que necesites. Puedes tener ahora la seguridad de que todo el que se acerque a ti será para aportar algo positivos tu vida.

Números de suerte: 12, 37, 10.

SAGITARIO

Se despierta tu interés por aprender, por buscar más allá en lo no probado, en lo desconocido. Un viaje o cambio surge para unir lazos familiares. Recibes ayuda de personas que se interesan en tu bienestar económico. En el amor te encuentras más atractivo que nunca antes.

Números de suerte: 6, 13, 26.

CAPRICORNIO

La energía planetaria te impulsa a ir tras aquello que deseas, dejando a un lado la timidez. En relación al trabajo es tiempo de cultivar nuevos objetivos y relaciones con aquellas personas que apoyan tus brillantes ideas. Se, sin embargo, conservador en tus gastos.

Números de suerte: 8, 40, 17.

ACUARIO

Se impone que te ames cada día más. Tu creatividad se exalta y todo lo que esté relacionado con alta tecnología te dará la oportunidad de expresar tus talentos y de ganar dinero extra. Es momento de cuidarte, de alimentarte correctamente y salir de todo lo nocivo que pueda afectar tu organismo.

Números de suerte: 11, 34, 14.

PISCIS

Aléjate de aquel que busca presionarte u obligarte sutilmente a cerrar tratos. Las estrellas te ponen sobre aviso para que controles tus gastos y manejes efectivamente tus finanzas. Todo negocio que te presenten analízalo detenidamente. Defiende hasta el último centavo si quieres salir adelante.

Números de suerte: 50, 3, 25.

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

