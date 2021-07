Walter Mercado: Horóscopos de hoy 02 de julio

Entérate de lo que te depara el destino este 02 de julio de 2021 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!

ARIES

Serás blanco de críticas por tomar decisiones que algunos consideran drásticas, pero tú tranquilo. Te ajustarás sin problema alguno a los cambios constantes que la vida te presenta diariamente. Quejas en el área del hogar o la familia serán resueltas sin mayor esfuerzo de tu parte.

Números de suerte: 21, 39, 14.

TAURO

Establece un punto medio en todo. Nada de blanco o negro ya que el tono medio es el que te conviene. Mantente fiel a lo ya estipulado por ti. Ejerce control sobre tus gastos y sobre tu vida personal ya que tu salud se verá afectada por lo que ingieras y tu bolsillo por lo que gastes.

Números de suerte: 17, 3, 26.

GÉMINIS

El horóscopo de Walter Mercado dice que recibirás el crédito que te mereces por tu trabajo y por tus esfuerzos extras en el mismo. Te sentirás lleno de vitalidad, energía y lo proyectarás en todo lo que hagas. Podrás comunicarte efectivamente y con tus palabras podrás conquistar al mundo.

Números de suerte: 22, 5, 30.

CÁNCER

Un nuevo proyecto te traerá dinero, así como también, te abrirá las puertas hacia logros mayores tanto en tu carrera como profesión. Utiliza tus habilidades creativas para que logres desarrollar aquello que pueda beneficiarte, tanto en tu trabajo como en lo personal. Dile sí al éxito.

Números de suerte: 9, 14, 22.

LEO

Se impone te muestres más afectuoso para con tus seres queridos. No seas tan exigente o tan disciplinado ya que solo lograrás que se rebelen y se alejen de ti. Comparte tus secretos, tus penas y tus alegrías. Exalta toda esa dulzura y comprensión que escondes dentro de tu corazón.

Números de suerte: 6, 13, 23.

VIRGO

Un hijo, un nuevo trabajo o un nuevo hogar embellecen tu existencia. Es tiempo de decorar, cambiar y reinventar para exaltar tu ambiente. Los planetas te dan luz verde para que vayas de compras. De seguro tendrás suerte encontrando aquello que necesitas y al precio que deseas.

Números de suerte: 45, 18, 34.

LIBRA

Una persona más joven que tú te hará perder la cabeza con sus ideas algo atrevidas. Quítate la venda de los ojos para que puedas ver quien es quien, ya que hay alguien que no es tu amigo como dice serlo. Tienes que comenzar a limpiar tu vida de todo lo que atrasa tu camino al éxito.

Números de suerte: 30, 4, 16.

ESCORPIÓN

Cuando sientas que algo no te agrada, aléjate para que no absorbas lo negativo. Las experiencias pasadas en asuntos de amor, han dejado su huella en tu corazón. Has aprendido tu lección y serás más selectivo y cuidadoso al elegir pareja. Irás a la segura y no tomarás riesgos.

Números de suerte: 37, 8, 10.

SAGITARIO

Estás ahora en plena recuperación tanto física como emocional. Medita y busca tu centro de paz ya que en el mismo se encuentra la verdad que tanto has buscado. El mundo de lo desconocido se activa para ti. No pongas en duda tus habilidades psíquicas, intuitivas o mentales.

Números de suerte: 8, 10, 40.

CAPRICORNIO

Supera complejos de inferioridad. Tú eres un ser único y maravilloso. Siéntete orgulloso de tus logros, aplaude tus éxitos. Sé espontáneo en todo lo que hagas y digas. Cupido te empuja a la conquista en el amor. Echa a un lado la timidez ya que te conviene ser más agresivo.

Números de suerte: 2, 11, 9.

ACUARIO

Exprésate sin miedo alguno ya que poseerás la facilidad de palabra para convencer hasta a tu peor enemigo. Cartas o llamadas telefónicas serán motivo de alegrías y de buenas noticias. Aprovecha ahora que todo lo que sea comunicación está muy bien aspectado para ti.

Números de suerte: 11, 30, 6.

PISCIS

Sobre ti se posa una nube de incertidumbre en cuanto a continuar con una relación existente o darla ya por terminada. No dudes de lo que te dicta tu corazón. Exprésate con la verdad ya que ésta será la única que te proyecte tal cual eres y por la cual llegarás a conocerte mejor.

Números de suerte: 19, 14, 28.

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

