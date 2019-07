Walter Mercado: Horóscopos de hoy 02 de julio

¡Entérate de lo que te depara el destino este Martes 02 de julio de 2019! Checa las predicciones y hasta tu número de la suerte.

Aries

Estarás hoy algo desorientado, despistado y por lo tanto olvidadizo también. Ten mucho cuidado y no te lances a ciegas en aquello que no conoces bien. La energía positiva de la Luna Nueva se ocupará de neutralizar tu día pero aun así es recomendable tener precaución en todo.

Números de suerte: 15, 28, 34.

Tauro

No compres por gusto sino por necesidad. Aprovecha esta Luna Nueva para balancear tu presupuesto y ponerte al día en todo lo atrasado. Muy pronto tendrás que hacerte cargo de algunos gastos no planificados y será sabio poder contar con ahorros para cuando esto se presente. Números de suerte: 20, 18, 4.

Géminis

No te arriesgarás en aquello que no consideras seguro. Presta atención a todo lo legal. Oriéntate muy bien sobre todo aquello que no encuentres muy claro. Afirma que eso que tanto deseas ya está en tu vida. Cuenta con la poderosa energía planetaria que te apoya bajo esta Luna Nueva.

Números de suerte: 37, 25, 11.

Cáncer

Te comunicas abiertamente, sin temores, sin dudas. Tu fuerte personalidad logrará opacar a muchos bajo esta Luna Nueva. Brillarás como una estrella en el firmamento. El amor toca a las puertas de tu corazón. Lo que comenzó como una simple amistad se torna más serio, más profundo.

Números de suerte: 18, 5, 33.

Leo

Aprovecha esta Luna Nueva para darle un nuevo giro a tu vida. Es tiempo de renovación personal. Olvídate de quien ni siquiera se acuerda de ti, pasa esa página. Quítate de encima esa carga tan pesada que pertenece al pasado. Haz espacio en tu vida para lo positivo.

Números de suerte: 11, 45, 29.

Virgo

Rompe esas ataduras emocionales con esa persona que solo sabe causarte problemas. No permitas que nadie te humille, te amenace o se burle de ti. Aléjate de la sombra de personas amargadas y negativas. Aprovecha la energía de la Luna Nueva para poner en orden tu vida.

Números de suerte: 12, 45, 37.

Libra

Deja que el amor embellezca cada segundo de tu existencia en esta vida. Ábrete a los milagros y aprende a ser feliz. Decídete a luchar por lo tuyo ahora que tienes la energía positiva de la Luna Nueva de parte tuya. Ocúpate de hacer realidad todos esos sueños y esas fantasías.

Números de suerte: 6, 40, 3.

Escorpión

Todo lo que implique comunicación se exalta. Podrás hacerte entender ahora sin perder la calma. Tu trabajo y todo el esfuerzo que lleves a cabo por superarte serán valorados y reconocidos. Cambia aquello que no te hace feliz. Exige aquello que por derecho te pertenece.

Números de suerte: 22, 6, 47.

Sagitario

Procura hacer el bien ya que lo que tú hagas por otros lo harás por ti también. Proponte cooperar con aquellas personas necesitadas de cuidado, ayuda económica y compañía. Extiende tus puentes de amor hacia el prójimo. Enfatiza más en lo espiritual que en lo material.

Números de suerte: 3, 50, 21.

Capricornio

Cambia todo tipo de actitud negativa o derrotista por una actitud positiva. Aprovecha la energía de la Luna Nueva que te llenará de fuerza para que te recuperes de dolencias y viejos males de salud. El distraerte y alejarte de los problemas del diario vivir por unas horas te hará bien.

Números de suerte: 44, 36, 28.

Acuario

No te excedas para nada en aquellas cosas que tú sabes le hacen daño a tu sistema. Lleva a cabo ejercicios de respiración ya que los mismos te ayudarán a relajarte. Tendrás trabajo de sobra durante esta Luna Nueva. Cumple primero con tus obligaciones procurando hacer una sola cosa a la vez.

Números de suerte: 9, 41, 29.

Piscis

Dejarás atrás lo inservible, lo que se encuentra estancado. La Luna Nueva te impulsa a tomar las riendas de tu vida. No seguirás esperando por nada ni nadie. El momento de comenzar es ahora. Te enfrentas a realidades con tu familia que por algún tiempo has estado evadiendo.

Números de suerte: 29, 19, 2.

