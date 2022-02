Walter Mercado: Horóscopos de hoy 02 de febrero del 2022

Entérate de lo que te depara el destino este miércoles 02 de febrero del 2022 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!.

ARIES

Tus amigos juegan ahora un papel importante en tu diario vivir. Es momento de tomar acción sobre ciertos problemas en tu vida, aunque te resulte algo difícil el hacerlo. Consulta con los demás, pero al final haz aquello que te satisfaga y te haga feliz, aunque a algunos no les guste.

Números de suerte: 27, 16, 9.

TAURO

Tu trabajo y tus esfuerzos dejarán beneficios para muchos si te pones al día y te lanzas a la conquista de tus sueños. No le temas a nada, pero cuídate y procede con cautela. Lo bueno que llegue a tu vida se te duplica y esto significa que te envolverás en grandes proyectos.

Números de suerte: 27, 47, 31.

GÉMINIS

Surgen situaciones algo tensas en tu hogar. Podría haber un confortamiento con alguna figura de autoridad, por lo que la paciencia será tu mejor aliada para mantener la paz. El compartir en grupo algún tipo de actividad creativa les ayudará a unirse más como familia.

Números de suerte: 6, 13, 50.

CÁNCER

Despliega tus múltiples talentos. Tu salud es buena en general, pero no pierdas el control de lo que hasta ahora has logrado y continúa cuidándote. Comparte lo que has aprendido. Tus esfuerzos y tu arduo trabajo empezarán a dar sus beneficios y te compensarán por tu labor.

Números de suerte: 7, 26, 4.

LEO

No te metas en problemas, no des consejos que no te han pedido. Estarás muy caprichoso y muy difícil de convencer. Tendrás que hacer un gran esfuerzo para poder convivir en paz con los demás por lo que debes aprender cuándo tienes que ceder, y cuándo tienes que demandar.

Números de suerte: 20, 16, 7.

VIRGO

Vence la obstinación, la terquedad y el pesimismo. Sigue educándote, cultivándote y superándote tanto en el plano profesional como en lo personal. Pon en acción tus dotes sociales para mejorar tus relaciones. Deja a un lado la necesidad de controlar y fluye con la vida.

Números de suerte: 39, 8, 10.

LIBRA

Todo lo que parecía una tormenta ahora son brisas que no te molestan al pasar. Tienes una visión clara hacia donde van tus esfuerzos. Has aprendido la lección y te has graduado con notas sobresalientes. Después de mucho trabajo y preocupaciones llegó tu hora de descanso y diversión.

Números de suerte: 4, 8, 10.

ESCORPIÓN

Tu magnetismo personal aumenta y estarás muy popular. Brota en ti lo romántico y podrás conquistar el corazón de quien te interese. No te arriesgues a especular en lo relacionado a los negocios o lo que tenga que ver con dinero. No prestes ni tomes prestado. Cuida de tus ahorros.

Números de suerte: 40, 15, 7.

SAGITARIO

Te escaparás muy fácilmente de la realidad y no podrás concentrarte por mucho tiempo en lo que estés haciendo. Tu intuición se agudiza y muchas veces podrás estar correcto en todo aquello que presientas que va a pasar. Se impone poner mayor atención a tu hogar.

Números de suerte: 24, 5, 12.

CAPRICORNIO

Estarás ahora en las de decorar y hacer mejoras en tu casa. Mucho cuidado con gastar demasiado. Tu estabilidad emocional y felicidad las encuentras en tu hogar, en tu familia, por lo que si ésta se encuentra en un caos, no estarás tranquilo. Se impone establecer la paz y la armonía.

Números de suerte: 34, 15, 2.

ACUARIO

Los retrasos y problemas que tengas ahora no te quitarán el sueño por lo que disfrutarás de los beneficios que recibas de tus decisiones. Lo relacionado con el extranjero y la educación se exalta. Es el momento perfecto para planear tus vacaciones y expandir tu mente como nunca antes.

Números de suerte: 35, 46, 1.

PISCIS

Excelente periodo para poner énfasis en tu imagen, mejorar tu dieta y hacer cambios positivos en tu vida. La práctica de algún deporte o rutina de ejercicios logrará hacer maravillas por tu salud física y mental. Ponte al día en tus obligaciones, no acumules lo que te pueda causar tensión.

Números de suerte: 18, 11, 32.

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos

