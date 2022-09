Walter Mercado: Horóscopos de hoy 01 de septiembre del 2022

Entérate de lo que te depara el destino este jueves 01 de septiembre del 2022 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!.

ARIES

Controla la ansiedad antes que la misma te controle a ti. Ten presente que no tienes que tomar decisiones a la ligera. La energía planetaria te tiene algo alterado pero tú puedes poner de tu parte y dominar la situación. Acepta que puedes y toma el control.

Números de Suerte: 4, 25, 18.

TAURO

Podrías estar pasando por una situación difícil con tu pareja, por lo que se impone desarrolles paciencia infinita para poder trabajar con esta situación. Cuando la vida se pone difícil es cuando demostramos nuestra fortaleza emocional y nuestra fe en la divinidad.

Números de Suerte: 6, 24, 32.

GÉMINIS

Después de un periodo de mucho trabajo e incertidumbre, las nubes negras se alejan y el cielo se despeja para ti. Ahora reina la paz en tu vida. Tienes una idea hacia dónde dirigir tu atención para sacar el mejor provecho de toda situación. Nada podrá detenerte.

Números de Suerte: 13, 6, 28.

CÁNCER

Tu situación económica ha estado en más bajas que altas, pero ahora te llegó el turno para la recuperación. Se impone que aprendas la lección y comiences a ahorrar y a cuidar de tus gastos especialmente cuando sales a divertirte con amistades.

Números de Suerte: 3, 19, 36.

LEO

Últimamente la familia ha estado demandando mucho de ti por lo que se impone un tiempo, un espacio para tu recuperación tanto mental como física. Un viaje a un lugar hermoso, diferente, pero tranquilo hará maravillas por tu salud.

Números de Suerte: 27, 8, 34.

VIRGO

Desconéctate de todo aquello que te incomode y esto incluye personas o lugares. Realiza que, si tú no te sientes bien, si no estás satisfecho, se notará en todo lo que hagas tu insatisfacción. Si, por el contrario, estás feliz, todos a tu alrededor lo estarán también.

Números de Suerte: 9, 17, 26.

LIBRA

Los planetas se combinan para dejar caer su energía sobre tu mundo íntimo, en lo muy personal. Si buscas el amor, darás ahora con alguien muy especial, pero tendrás que ser paciente y dejar que todo fluya sin mayor presión de parte tuya.

Números de Suerte: 8, 12, 37.

ESCORPIÓN

Luces ahora de maravilla ya que has cambiado tu actitud desafiante por una de entendimiento y cooperación para con los demás. Gravitan hacia ti personas inteligentes, espirituales, que buscan disfrutar contigo de una buena conversación.

Números de Suerte: 11, 29, 39.

SAGITARIO

Sales de una duda que te mantenía en estado de alerta en relación a una persona querida por ti. Es tiempo de enfrentar la verdad y de no juzgar. Tú posees la capacidad de comprender y perdonar, así como también de dejar ir de tu vida a quien no te conviene.

Números de Suerte: 2, 18, 42.

CAPRICORNIO

Quien te quiere te lo demuestra y quien no te quiere también. Ignora a aquellos que de alguna manera solo buscan aprovecharse de ti. No te mortifiques por quien no vale la pena. Reserva tus energías para cosas y personas más importantes.

Números de Suerte: 6, 22, 37.

ACUARIO

Haz de cada día uno muy especial. Proponte llevar alegría, consuelo, esperanza a quien lo necesite, pero mucho cuidado con quien aparenta ser lo que no es. Deja que tu intuición te guíe al decidir quién es quién en tu vida. Confía en tus presentimientos.

Números de Suerte: 9, 26, 33.

PISCIS

Venus te llena de inspiración para crear cosas y situaciones que irradiarán belleza. Con tu acentuada creatividad lograrás transformar lo feo en lo bello. Tu lugar de trabajo podría ser el terreno fértil para lucir tus talentos. Nada ni nadie podrá detenerte.

Números de suerte: 2, 35, 16.

