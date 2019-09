Walter Mercado: Horóscopos de hoy 01 de septiembre

¡Entérate de lo que te depara el destino este domingo 01 de septiembre de 2019! Checa las predicciones y hasta tu número de la suerte.

Aries

Septiembre abre con la luna en Libra, en tu mansión del amor y asociaciones. Te sientes enamorado, ilusionado y con muchos deseos de comenzar una nueva relación que sea genuina y real. Si estás unido, necesitas dejarte amar por tu pareja y demostrarle que le amas también. Tu afirmación de hoy: “Tengo mucho amor para dar”.

Números de suerte: 8, 45, 22.

Tauro

Domingo para cuidar de ti. Día para resaltar tu belleza, descansar y darle cuidados a ese hermoso cuerpo que tienes, Tauro. La Luna te lleva a dividir tu tiempo sabiamente entre tus prioridades y el tiempo que necesitas para ti. En soledad puedes meditar en todo aquello que te preocupa. Tu afirmación de hoy: “Tengo mucho que agradecerle al Universo”.

Números de suerte: 6, 39, 1.

Géminis

La Luna de este día te inyecta cierta coquetería. Deseas salir a conquistar el mundo, a seducir a la persona de interés, a disfrutar del romance y divertirte en grande. Septiembre es especial para ti. Te preparas para grandes acontecimientos lleno de energía positiva y con deseos de vivir esos cambios que tanto has deseado. Tu Afirmación de hoy: “Atraigo solo bendiciones”.

Números de suerte: 32, 9, 40.

Cáncer

La energía con que abre el mes de septiembre es una especial. Tu hogar y familia continúa siendo importante para ti. La luna de este día te hace actuar de forma justa con hijos o parientes cercanos. Pones la paz y la armonía en situaciones delicadas. Jamás permites que la familia se aparte o separe. Tu afirmación de hoy: “Yo soy amor y paz”.

Números de suerte: 52, 1, 32.

Leo

Tú eres una persona muy dedicada a la familia. Tus hijos o cachorros son tu prioridad. Hoy divides tu preciado tiempo entre las personas que más quieres. Te necesitan, ya que les brindas seguridad a quien no tiene a más nadie a su lado. Tienes mucho amor para dar y serás bien recompensado. Tu afirmación de hoy: “Gracias por el amor que recibido”.

Números de suerte: 9, 40, 22.

Virgo

Comienzas el mes de septiembre con una luna que te brinda abundancia. Disfrutas de momentos únicos, especiales y de oportunidades que no puedes rechazar. Invitaciones no te faltarán para gozar de experiencias que jamás pensantes vivir. Tu afirmación de hoy: “Vivo en total abundancia y en prosperidad”.

Números de suerte: 1, 30, 48.

Libra

El mes de septiembre abre con la Luna creciente en tu signo. Buen augurio ya que muchos celebran su nuevo año solar en este mes. El amor, la belleza y la suerte te acompañan. Días y experiencias inolvidables se presentarán para ti. Hoy disfrutarás de un encuentro amoroso. Tu afirmación de hoy: “Amo y me aman”.

Números de suerte: 22, 26, 39.

Escorpión

En este día te sientes un tanto romántico, buscando cariño y atención de esa persona que te interesa. La Luna altera tus emociones. Te sientes inclinado a estar en un ambiente íntimo, separado de todo bullicio. Evita entrar en argumentos o enemistarte con nadie. Tu afirmación de hoy: “Vivo en paz y en armonía con el mundo y conmigo mismo”.

Números de suerte: 1, 44, 50.

Sagitario

Hoy domingo es un día lleno de mucha acción. La Luna te une a personas muy amorosas. Te sientes querido y en la mejor compañía que puedas disfrutar. Actividades llenas de alegría hacen de este día uno para recordar. Recibirás una sorpresa inesperada. Tu afirmación de hoy: “Cada día me siento más bendecido”.

Números de suerte: 8, 40, 44.

Capricornio

El mes de septiembre abre haciendo justicia con todo lo que has luchado en los últimos días, adaptándote a grandes cambios y acontecimientos personales. Te sientes que has tomado la gran decisión de tu vida para ser feliz. Respiras paz, armonía, seguridad personal, y tu ser se siente feliz que es lo más importante. Tu afirmación de hoy: “Soy feliz, nada me falta”.

Números de suerte: 5, 33, 18.

Acuario

En este día tu intuición se resalta. El lado brujito tuyo se manifiesta y puedes decretar lo que desees que se te concederá. Nada de intrigar contra nadie. Actúa de forma justa y equitativa, sin favorecer más a otros. Controla tus gastos y asegura un dinero destinado a un gran viaje que se acerca. Tu afirmación de hoy: “Yo puedo lograr lo que desee”.

Números de suerte: 37, 49, 25.

Piscis

El mes de septiembre comienza con el pie derecho para ti en especial si estás enamorado. Todo lo referente a uniones y asociaciones continúa bajo la buena influencia planetaria de este periodo. Tu momento de hacer buenos negocios es ahora. Hoy disfruta tu día junto a tus seres queridos, en paz y en amor. Tu afirmación de hoy: “Vivo cada minuto a plenitud”.

Números de suerte: 55, 28, 21.

