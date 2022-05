Walter Mercado: Horóscopos de hoy 01 de mayo del 2022

Entérate de lo que te depara el destino este domingo 01 de mayo del 2022 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!.

ARIES

Abres el mes de mayo con una energía muy poderosa dentro de ti. Te sientes poderoso, lleno de fe de que todo lo que realices tendrá éxito. Vives en abundancia y deseas vivir en total prosperidad. Un nuevo amor o renacer sentimental, si estás unido, se presenta ante ti. Tu afirmación de hoy: “Vivo el hoy y el ahora al máximo”.

Números de suerte: 3, 4, 17, 44.

TAURO

Comienza una semana especial para ti. Te dedicas a cuidar de tu persona. Un cambio de imagen, ropa nueva, recorte o un nuevo color de pelo hace que llames la atención y se fijen más en ti. Resalta tu elegancia y buen gusto. A Tauro el proyectarse bien le trae más éxito. Tu afirmación de hoy: “Soy una persona exitosa, con suerte y vivo en abundancia”.

Números de suerte: 8, 40, 12, 26.

GÉMINIS

Domingo para meditar sobre aquello que más deseas en tu futuro inmediato. Pregúntate si de verdad eso que tanto anhelas que pase te beneficiará. Espera el momento preciso, el tiempo de Dios es perfecto. Si no se cumple lo que has pedido, Dios tiene algo mejor para ti. Tu afirmación de hoy: “Fluyo y tengo fe porque Dios sabe lo que necesito”.

Números de suerte: 6, 46, 21, 37.

CÁNCER

Semana para poner como prioridad todo asunto delicado con la pareja. Si estás unido, habla, comunica aquello que te inquieta. Los solteros no persigan a quien los ignoran o tratan mal. Date valor, Cáncer. Eres un premio que solo se lo gana quien te valore, ame y respete. Tu afirmación de hoy: “Tengo mucho que dar a quien se lo ha ganado”.

Números de suerte: 18, 33, 49, 58.

LEO

Las artes como la música, pintura y el baile te llaman la atención. Expresas tus emociones a través de aquello que pueda hablar por ti: un cuadro, una canción o un poema. El romance se resalta esta semana. Enamórate de ti mismo, Leo. Cuídate, mímate, ama todo tu ser. Tu afirmación de hoy: “Me acepto y me amo tal como soy”.

Números de suerte: 27, 46, 9, 15.

VIRGO

Domingo para salir a solas y llevarte a pasear. Necesitas distraer tu mente y llenar tu alma de amor propio. Piensa en lo mucho que das, que haces por otros que no haces por ti mismo. Ser egoísta te resulta saludable. Si tú estás lleno de amor, de paz, de buena vibra, podrás dar lo mejor de ti. Tu afirmación de hoy: “Soy feliz”.

Números de suerte: 5, 6, 33, 29.

LIBRA

Has comenzado un periodo con nuevas responsabilidades. Tu mundo profesional abre una puerta hacia el éxito, honores y reconocimientos. Aprovecha esta oportunidad. Da lo mejor de ti. Si buscas empleo, muéstrate dispuesto a dar lo mejor de ti y a crecer en ese centro laboral. Tu afirmación de hoy: “Yo soy el mejor”.

Números de suerte: 44, 39, 21, 17.

ESCORPIÓN

El amor no es ciego cuando te duele, te hace llorar y te quita la paz. Eso no es amor, es dependencia a una persona que luchas por tener a toda costa. El amor es bueno cuando no despierta en ti sentimientos negativos o pesados. Evalúa tu relación y toma una decisión que te haga feliz. Tu afirmación de hoy: “Me siento más feliz cada día”.

Números de suerte: 4, 8, 29, 16.

SAGITARIO

Te sientes motivado a continuar expandiendo tus objetivos, proyectos profesionales y metas personales. Cuentas con la ayuda de tus seres de luz y ángeles guardianes. Déjate guiar, Sagitario. Pendiente a toda señal del Universo, a mensajes, consejos de otros y a lo que sueñas. Tu afirmación de hoy: “Trabajo en un futuro mejor para mí”.

Números de suerte: 19, 53, 44, 23.

CAPRICORNIO

Renuncia a sentirte intranquilo, inseguro, lleno de dudas por la conducta errática de personas de tu entorno. Quítales el poder de manejar tu vida. Concéntrate en ti mismo y en ser feliz haciendo el bien para ti. Recupera tu yo, tu niño interior y dale paz y amor. Solo así te sentirás libre y seguro. Tu afirmación de hoy: “Renuncio a ser infeliz y acepto toda bendición que llegue a mi vida”.

Números de suerte: 9, 13, 21, 39.

ACUARIO

Mayo abre con mucho amor y felicidad para ti. Encuentras la clave para hacer de tus días unos llenos de paz y de amor, de éxito y logros cumplidos. Tu seguridad en ti y en aquello que haces hará crecer tu autoestima y amor propio. Nadie puede perturbar tu paz ni traer negatividad a tu vida. Tu afirmación de hoy: “Vivo lleno de paz y amor”.

Números de suerte: 21, 39, 55, 7.

PISCIS

Comienzas a sentir que todo aquello que te perturba se despeja, va desapareciendo y se abren oportunidades que traerán bienestar para ti. Todo asunto legal o proceso burocrático se resuelve más rápido de lo que esperas. Evita imponer tu voluntad en asuntos familiares. Fluye, pececito. Tu afirmación de hoy: “Bendiciones llueven a diario sobre mí”.

Números de suerte: 8, 26, 41, 55.

