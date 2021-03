Walter Mercado: Horóscopos de hoy 01 de marzo

Entérate de lo que te depara el destino este 01 de marzo de 2021 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho ¡buena fortuna para ti, aquí en La Verdad Noticias!

ARIES

Revístete con una coraza de acero en la que todo lo negativo rebote. Recuerda que tú vives en un plano superior y quien te ataque se destruirá. Tendrás experiencias espirituales que te despertarán al mundo del misterio y lo desconocido. Los sueños te darán la respuesta a esa pregunta.

Números de suerte: 19, 2, 14.

TAURO

Se dan sorpresas en el amor y la amistad. Habrá bienvenidas y “adioses”. Tu progreso profesional está asegurado. Atrévete a incursionar en otros trabajos. Date la oportunidad de probar tus talentos en otros lugares. No te quedes paralizado. Si puedes, comienza un nuevo negocio.

Números de suerte: 25,11, 3.

GÉMINIS

Rompe con la rutina y atrévete a brillar con luz propia. No te paralices. Tu popularidad te llevará a ganar mucho dinero. Aprende a economizar y aprovechar las “buenas rachas”. Ten presente que la práctica hace la perfección. Practica tu arte, tu oficio y gánate el aprecio de todos.

Números de suerte: 4, 32, 11.

CÁNCER

La prosperidad reinará en tu vida y le darás suerte a muchos. Tu sola presencia será amuleto para muchos. Motivaras comentarios, envidias y aplausos. La dama de la fortuna te visita y hará que lo más anhelado se te materialice. Dinero te llegará sorpresivamente y de fuentes misteriosas.

Números de suerte: 19, 12, 26.

LEO

Vas a reconocer y enmendar errores en la selección de amantes y amigos. Comprenderás que todo lo que buscas fuera de ti se encuentra en tu interior. La magia reside en ti y te hará crear belleza, arte, cultura. Tomate tiempo para cuidar tu cuerpo y redefinir tus metas en la vida.

Números de suerte: 49, 6, 20.

VIRGO

Empezarás a darle valor a las cosas simples y sencillas de tu existencia. Serás artífice en el manejo del dinero y pondrás en práctica tus lecciones sobre el mismo. Sabrás invertir en lo que te gusta y te deje beneficios. Viaja ya que todo viaje será una iniciación a un nuevo capítulo en tu vida.

Números de suerte: 19, 50, 31.

LIBRA

Tus ideas geniales te llevarán a la cumbre de tus aspiraciones. Con las experiencias vividas no serás más víctima de vampiros y explotadores. Comprenderás que todo en tu vida se encuentra bajo orden Divino y que no existen accidentes en tu vida que no tengan su razón de ser.

Números de suerte: 29, 15, 1.

ESCORPIÓN

La variedad le pondrá sabor a tu vida. Te llegarán oportunidades de demostrar tus innegables talentos creativos. No te vas a conformar con mediocridades, exigirás lo mejor. Si laboras con público tu imagen personal se enriquece y tendrás la magia y el encanto de embrujar a tu público.

Números de suerte: 40, 23, 15.

SAGITARIO

Lo astral te sacará de lo aburrido, lo monótono y lo repetitivo. Tu salud física y emocional está mejor aspectada. Nuevas formas de ejercicios, dietas poco convencionales y terapias harán milagros en ti. Mezclarás sabiamente el placer con los negocios. Todo viaje será muy productivo.

Números de suerte: 8, 22, 7.

CAPRICORNIO

Vas a ser el corazón del lugar donde laboras y donde vives. Muchos son los que continúan dependiendo de ti pero tu sabrás servir sin agotarte y sin permitir que abusen de ti. Recuperarás la creatividad y el entusiasmo en ti. Celebrarás la vida. Te sentirás responsable de tu propia felicidad.

Números de suerte: 6, 11, 37.

ACUARIO

Amaras y serás correspondido Acuario. No tendrás que valerte de artimañas para lograr tus ambiciones. Poseerás ahora el valor de demostrar lo que tu corazón siente sin temor al rechazo o lo absurdo. Estarás más compasivo y humanitario. Tu chacra del corazón, se estimula.

Números de suerte: 24, 10, 21.

PISCIS

Cuidado con todo lo que pongas en tu mente Virgo porque eso es lo que atraerás a tu vida. Podrás leer en el corazón de otros ya que se desarrollarán más tus facultades extrasensoriales. Todo presentimiento se te hará una realidad. Ponte en contacto directo con tu yo interior.

Números de suerte: 5, 44, 20.

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

