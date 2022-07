Walter Mercado: Horóscopos de hoy 01 de julio del 2022

Entérate de lo que te depara el destino este viernes 01 de julio del 2022 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!.

ARIES

Es tiempo de hacer limpieza en tu vida Sal de todo lo viejo e inservible que tengas en tu casa, en tu lugar de trabajo y en tu mente, incluyendo los viejos recuerdos que te hacen sufrir. Aprende, cultiva tu intelecto y tu espíritu para que puedas avanzar en la vida y superarte como persona.

Números de suerte: 3, 12, 9.

TAURO

Se impone mantenerte positivo para que puedas atraer esa prosperidad que tanto deseas a tu vida. Tu intuición financiera es muy acertada, confía en ella. Elimina gastos o salda deudas lo más que puedas. Es tu momento para progresar, soñar y hacer planes para el futuro, Tauro.

Números de suerte: 50, 30, 14.

GÉMINIS

Es tiempo de recargar baterías. Es muy importante en estos momentos el descansar las horas necesarias para que puedas ejercer eficientemente tu trabajo. Evita el mezclar el trabajo con la diversión. Ten bien presente que todo en la vida tiene su espacio y su tiempo.

Números de suerte: 14, 5, 32.

CÁNCER

Tu personalidad se exalta. El amor y las relaciones con la persona que te corresponda serán muy pasionales y emotivas. Si no tienes pareja no te será difícil encontrar a esa persona que te corresponda. Cuidar de tu cuerpo y de tu apariencia personal te será muy fácil y divertido.

Números de suerte: 1, 45, 36.

LEO

Relájate, Leo. A veces te preocupas demasiado por cosas que no tienen tanta importancia o que por ahora no tienen solución. No dejes que las preocupaciones te impidan pasar tiempo placentero con tu familia y amigos. Deja a un lado, por algunas horas, tus problemas y disfruta del presente.

Números de suerte: 8, 50, 4.

VIRGO

Estudia bien toda acción a tomar, Virgo. Toda decisión que hagas ahora tendrá futuras consecuencias. Es importante pensar detenidamente los pasos que des para que puedas tener la seguridad que son beneficiosos para ti y para los que contigo laboran en el diario vivir.

Números de suerte: 5, 18, 44.

LIBRA

Tu trabajo y tu familia te tiran de diferentes direcciones. Te será muy difícil balancear entre estos dos, pero con cariño, comprensión y mucha paciencia podrás pasar este periodo difícil. Si buscas un nuevo empleo, ahora tendrás la experiencia y la fuerza necesaria para obtener lo que deseas.

Números de suerte: 13, 7, 25.

ESCORPIÓN

Se presentan ante ti excelentes oportunidades para que puedas progresar profesionalmente y económicamente. No dejes que las dudas te impidan seguir adelante, confía en ti y en lo que eres capaz de hacer o aprender. Habrá más actividades en grupos y disfrutarás de tus amistades.

Números de suerte: 10, 7, 34.

SAGITARIO

No hagas nada a la ligera y cuida los pasos que tomes en cuanto al amor y tus relaciones personales. Tú no tienes clara tu mente por ahora y debes analizar este aspecto de tu vida. Haz un examen de tu personalidad y busca corregir errores o mejorar para que así puedas llegar a un final feliz y armonioso.

Números de suerte: 11, 21, 3.

CAPRICORNIO

Entras en un periodo positivo y lucrativo en tu vida. Se presentan nuevas oportunidades de trabajo o viajes y debes estar preparado para hacer cambios y llevar a cabo los ajustes necesarios. Si eres estudiante, comienza un periodo muy provechoso y de muchos éxitos en los estudios.

Números de suerte: 22, 6, 3.

ACUARIO

La familia, el hogar y la buena comunicación son los temas importantes para ti ahora. Tu mente está alerta y receptiva para aprender y educar ya que podrás trasmitir tu información fácilmente. El compartir con tu familia y disfrutar de las actividades te será inmensamente estimulante.

Números de suerte: 8, 17, 44.

PISCIS

Se presentan ahora cambios en tu círculo familiar. Acontecimientos repentinos pueden alterar el ambiente en general. Es importante que se mantengan fuertes los lazos familiares y así podrás hacer mucho por ellos. Buen día para ponerte al día en tus pagos y ver cómo reducir algunos gastos.

Números de suerte: 1, 45, 25.

