Walter Mercado: Horóscopos de hoy 01 de julio

Entérate de lo que te depara el destino este 01 de julio de 2021 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!

ARIES

Da comienzo el mes de julio y para ti, Ariano, que estás lleno de acción, comienza un nuevo ciclo de mucha actividad, especialmente en lo que a tu hogar o familia se refiere. Gustarás de organizar eventos o pequeñas fiestas donde te darás el gusto de exponer tus cualidades de anfitrión.

Números de suerte: 7, 4, 25.

TAURO

A ti el verano te llena de energía y te incita a buscar la acción en lugares como el campo o cerca de algún río. Te inclinas ahora por la siembra de hortalizas o vegetales que aporten a tu alimentación diaria, de una manera sana y sobre todo nutritiva. Tu pareja, si la tienes, será la que te aliente a darle forma a todo proyecto que tengas en mente.

Números de suerte: 36, 7, 11.

GÉMINIS

La vida no se detiene y aunque pasemos por momentos difíciles, no hay que perder la fe en que mañana será un nuevo día y el sol volverá a iluminar nuestras vidas. Supera la depresión y vence esos pensamientos negativos que te rondan en la mente. Elige conscientemente sentirte bien.

Números de suerte: 7, 10, 2.

CÁNCER

Tu lado sentimental, íntimo y sensible se exalta. Toma las cosas con calma y no te tomes personal aquello que otros puedan opinar y que tú no estés de acuerdo. Muchas veces callando y escuchando se logra más. Es posible que alguien cercano a ti necesite de tu ayuda u orientación sobre algo muy personal.

Números de suerte: 51, 35, 17.

LEO

Como hijo o hija del Sol que eres, ahora te encuentras iluminando con tu poder la vida de otros seres humanos y la tuya. Tu claridad mental te llevará a ganar laureles, especialmente en tu profesión o área de trabajo. La familia continúa demandando mucho de ti, pero será para ti un placer ayudarlos.

Números de suerte: 22, 1, 19.

VIRGO

Recibes respuesta de manera espiritual sobre algo que te has estado preguntando por mucho tiempo. Ahora sabes que esa persona a la que tanto quisiste y aun quieres, aunque en cuerpo no esté visible, está presente y siempre se encuentra cerca de ti. Tu fortaleza espiritual no tiene límites.

Números de suerte: 9, 26, 5.

LIBRA

No pierdas ni un segundo más de tu valioso tiempo argumentando con personas estrechas de mente. Sal de toda situación tóxica. Tú tienes el poder de elegir quien entra en tu espacio y a quien debes dejar ir. Busca información sobre una vieja amistad muy querida y que se encuentra lejos de ti.

Números de suerte: 11, 42, 13.

ESCORPIÓN

Se despierta en ti tu espíritu luchador para que salgas adelante y vuelvas a iluminar tu vida con el poder del amor y la compasión por aquellos que en estos momentos puedan estar en una situación difícil pero no imposible de superar. Te tocará ahora ser ese brazo amigo en que apoyarse.

Números de suerte: 12, 4, 38.

SAGITARIO

El calor del verano, aunque a algunos les moleste, a ti te inspira a envolverte en deportes al aire libre y disfrutar de estos días cálidos. Se acerca un fin de semana muy activo para ti ya que en tu círculo de amistades estarán muy pendientes a envolverse contigo en algún tipo de actividad social.

Números de suerte: 47, 18, 33.

CAPRICORNIO

Te encuentras disfrutando ahora de tiempos mejores después de un periodo de situaciones difíciles que tuviste que afrontar muy valientemente. Tu círculo de amistades crece, así como tu familia ya que es muy posible que le des la bienvenida a un nuevo ser que será la felicidad de muchos.

Números de suerte: 8, 30, 2.

ACUARIO

Levanta el ánimo que ya has salido adelante de peores situaciones y ahora te toca comenzar a restablecerte tanto a nivel emocional como físico. Tu familia continúa siendo tu apoyo incondicional y tu fuente de inspiración. La energía planetaria te llena de inspiración artística, creativa.

Números de suerte: 44, 29, 14.

PISCIS

El horósocopode Walter Mercado dice que tu amor por la humanidad te inspira a envolverte en actividades que sean de servicio o ayuda a personas necesitadas. No olvides atender a los tuyos primero y especialmente a ti mismo. Ten presente que si tú estás bien estable y en balance con las fuerzas universales, podrás inspirar a otros.

Números de suerte: 3, 50, 12.

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

