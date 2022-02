Walter Mercado: Horóscopos de hoy 01 de febrero del 2022

Entérate de lo que te depara el destino este martes 01 de febrero del 2022 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!.

ARIES

Da comienzo el mes de febrero con la Luna Nueva. Luna de nuevos comienzos, sueños y esperanzas. Tu carisma y tu encanto te hacen ser muy popular. Ponte al día en lo que a dinero se refiere (cuentas, pagos, deudas, préstamos, etc.). No temas averiguar o preguntar, si algo no está claro para ti.

Números de suerte: 9, 5, 17.

TAURO

Ve donde está la acción. Tus riesgos dejarán buenos resultados si actúas inteligentemente. No busques solo compañía, busca a alguien que comparta tus mismos intereses. El dinero y el amor están de alguna manera ligados y podría ser que conozcas a alguien que te brinde suerte y prosperidad.

Números de suerte: 50, 8, 44.

GÉMINIS

Cuida de tu salud. Concéntrate en prevenir enfermedades cuidándote esmeradamente. No abandones tus planes de dieta y ejercicios. Las experiencias del pasado tendrás que aplicarlas ahora para resolver problemas presentes. Si aprendiste tu lección, actuarás correcta y eficazmente.

Números de suerte: 15, 10, 31.

CÁNCER

Excelente periodo para planificar viajes cortos, pero aguanta un poco el ritmo acelerado en que te encuentras. No lo quieras todo al mismo tiempo. Estudia bien todo paso a tomar y te evitarás complicaciones. El trabajo en conjunto, las asociaciones, te brindarán satisfacción personal.

Números de suerte: 12, 6, 44.

LEO

Déjate llevar por tu intuición al momento de envolverte en negocios con otras personas. Las cosas se dan ahora a su debido tiempo. No tendrás que esforzarte mucho para obtener lo que deseas. Ya todo lo que tenías que hacer, lo hiciste y ahora llegó el momento de sentarte a ver los resultados.

Números de suerte: 15, 12, 5.

VIRGO

Tu sensibilidad se exalta haciéndote una persona más amble y cariñosa para con los demás. Cualquier decisión que tomes sobre dinero será beneficiosa. Personas del signo de Piscis o Cáncer trabajarán a tu favor. El amor vuelve a florecer en esa relación que se encontraba tambaleante.

Números de suerte: 1, 29, 4.

LIBRA

Te llueven ahora invitaciones ya que tu popularidad ha ido en aumento. Se impone que establezcas un balance apropiado entre tu trabajo y tu vida social. Revisa tu lista de compromisos especialmente de cumpleaños y reuniones de amistades o familia para que quedes bien con ellos.

Números de suerte: 31, 19, 11.

ESCORPIÓN

No dejes pendiente ningún asunto o problema de familia y búscale solución inmediata. El amor estará un poco difícil y complicado pero la energía de los planetas te ayudará a establecer una mejor comunicación con la persona amada, y podrán llegar a acuerdos satisfactorios.

Números de suerte: 19, 27, 25.

SAGITARIO

Tu familia sigue siendo el centro de tu universo. Los niños juegan ahora un papel importante en tu vida. Es momento de seguir la corriente, trabajar para beneficio de otros y adaptarte a lo nuevo que se pueda presentar especialmente bajo la energía de esta Luna Nueva.

Números de suerte: 23, 11, 20.

CAPRICORNIO

Tienes ahora el poder de cambiar las cosas a tu manera. Aunque en el amor no te encuentras cien por ciento satisfecho muy pronto verás los resultados positivos. Envuélvete en proyectos relacionados con el hogar. Las estrellas te aconsejan poner en marcha tus planes para el futuro.

Números de suerte: 8, 32, 48.

ACUARIO

Serán muchos ahora los que reconozcan tus valores y tus deseos de superación. Se enfatiza tu poder de comunicación por lo que poseerás mucho encanto y carisma al hablar. Nada ni nadie podrá hacerte callar aquello que sientes. Estarás también ahora en las de ayudar a los demás.

Números de suerte: 14, 17, 3.

PISCIS

Tu estabilidad emocional deberá ser lo más importante para ti, ya que cuando te encuentras deprimido no puedes tomar decisiones claras sobre tu trabajo o tu futuro. Date tu puesto, tú vales y debes ser el primero en reconocerlo. No permitas que las acciones de otros opaquen tu felicidad.

Números de suerte: 29, 13, 31.

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos

