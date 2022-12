Walter Mercado: Horoscopos de hoy 01 de diciembre del 2022

Entérate de lo que te depara el destino este jueves 01 de diciembre del 2022 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!.

ARIES

Evita hacer juicios precipitados. Las cosas no son lo que parecen ser y al menos no es lo que tú piensas de tu ser querido. Aprende a distinguir entre la mentira y la adulación. No asumas el papel de fiscal o acusador. Aprovecha que tu creatividad se exalta y crea o inventa algo diferente, exótico, raro.

Números de Suerte: 23, 8, 10.

TAURO

Aléjate, rompe con toda atadura destructiva. Tu vida social se activa por lo que estarás sujeto a la crítica. No alimentes dudas ni resentimientos que alguien con malas intenciones sembró en tu mente. Si te debilitas emocionalmente, le estás dando licencia a esa persona para que controle tu vida y se aproveche de ti.

Números de Suerte: 40, 21, 17.

GÉMINIS

La energía planetaria exalta lo emocional en ti. Toma las cosas con una sonrisa y adáptate a aquello que no puedas cambiar. No tienes que tener todo el tiempo la razón. Todos somos humanos y es necesario que cometamos errores para aprender de los mismos. Únete más a aquellos que amas, demuéstrales tu amor sin condiciones.

Números de Suerte: 2, 18, 39.

CÁNCER

Tus deseos irán hoy más allá de tus obligaciones. Cederás ante la tentación de querer tomar las cosas fáciles, sin llevar a cabo mayor esfuerzo de parte tuya. Se impone que establezcas prioridades y que cumplas con lo prometido para que más tarde puedas exigir lo mismo de los demás. No defraudes a los que confían en ti.

Números de Suerte: 14, 47, 3.

LEO

Poseerás ahora la facultad y el poder de vencer sobre todo lo negativo y destructivo en tu vida. Casa, familia y hogar se enfatizan favorablemente. Pon en práctica lo que tú mismo predicas para que des el ejemplo. Explora sin miedo alguno toda oportunidad de trabajo y encontrarás una que no podrás rechazar.

Números de Suerte: 33, 2, 19.

VIRGO

Mira con valor y esperanza hacia el futuro. Te encuentras en un periodo excelente para comunicarte con personas en el extranjero que tienes olvidadas. Podrás también aportar buenas ideas en relación a tu trabajo o profesión. No te estanques en el tiempo, no te limites y dales forma a tus proyectos.

Números de Suerte: 25, 22, 16.

LIBRA

Desarrolla paciencia en lo que se refiere a asuntos del corazón. Confía en el consejo de un buen amigo y no te adelantes a los acontecimientos. Esos desacuerdos entre tú y tu pareja, pronto serán superados si aplicas dosis masivas de cariño y comprensión a esa relación. Préstale atención a los detalles, que son los que hacen la diferencia.

Números de Suerte: 1, 50, 5.

ESCORPIÓN

La inseguridad y la indecisión quedan atrás en tu vida. Ya no seguirás malgastando tu valioso tiempo en lo que no te conviene, en lo que te atrasa o te hace sufrir. Navegarás ahora por aguas serenas y seguras. Confía en tus talentos, en tu inteligencia y en tu disposición para triunfar en la vida. Cupido flecha nuevamente tu corazón.

Números de Suerte: 19, 44, 6.

SAGITARIO

La pasión sexual se exalta, por lo que te debes evitar sentir celos, ser posesivo o tener mal genio. Da mucha libertad y espacio al ser que amas y si de verdad te quiere, permanecerá a tu lado. Tus asuntos económicos adquieren una enorme importancia. Nuevas oportunidades de ingresos se presentan ante ti, Sagitario.

Números de Suerte: 4, 27, 30.

CAPRICORNIO

Se exalta en ti todo lo relacionado a la espiritualidad y te sentirás más en unión con Dios. Tendrás ahora la capacidad de aprender más sobre tu alma y reflexionar sobre temas religiosos y de cómo esto afecta tu diario vivir. Te sentirás más compasivo y tendrás el deseo de ayudar y comprender mejor el sufrimiento y los problemas ajenos.

Números de Suerte: 41, 39, 35.

ACUARIO

Se activa tu contacto con el extranjero. Viajarás o te comunicarás con amistades y familiares que se encuentran lejos de ti. Conocerás a personas importantes en relación a tu trabajo o profesión que te abrirán las puertas al progreso y a la abundancia económica. Tu vida social entra en un periodo de recogimiento, de descanso físico y sentimental.

Números de Suerte: 7, 32, 10.

PISCIS

Desarrollas ahora mayor seguridad en todo lo que hagas y digas. Vuelves a ubicarte en donde te sientes cómodo, seguro y estable. Es momento de poner en orden tu vida sentimental. Investiga o explora en aquellas áreas que tú sabes puedes y debes mejorar. Todo lo que hagas por ti lo harás también por aquellos que amas.

Números de Suerte: 22, 11, 3.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!