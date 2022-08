Walter Mercado: Horóscopos de hoy 01 de agosto del 2022

ARIES

Decepciones, ilusiones rotas o desencantos, es lo que en ocasiones nos trae el amor, pero de ahora en adelante será muy distinto. Tu vida amorosa da un giro favorable. Esas decepciones te han saturado de experiencia y darás mayor importancia a los valores y sentimientos de quien entre en tu espacio.

Números de suerte: 38, 1, 24.

TAURO

Busca la compañía de personas que te den y no te quiten. En esos momentos de la vida en que la cosa se pone difícil, no necesitas a tu lado gente pesimista o negativa. Tú posees mucha fortaleza emocional y de seguro saldrás adelante, no importa en la situación actual que te encuentres.

Números de suerte: 4, 30, 11.

GÉMINIS

Siendo un signo representado por gemelos, a ti realmente no te gusta estar solo o sola por mucho tiempo. Crea tu espacio especial y aprovecha esos espacios de soledad para entrar en tu interior, poner en orden tu vida en todos los aspectos y también para crear, para despertar el genio en ti.

Números de suerte: 19, 5, 26.

CÁNCER

Toma las cosas con calma y no te precipites a hacer decisiones a la ligera, sin pensar detenidamente cada detalle, que de alguna manera pueda afectar tus planes. Familiares cercanos juegan un papel importante en tu vida y sus consejos serán de gran ayuda a la hora de ejecutar tus planes.

Números de suerte: 12, 41, 2.

LEO

Gente de tu pasado resucita para llenar tu vida de gratas sorpresas. Continúas en la conquista de algo que siempre has deseado y ahora la energía planetaria te favorece para que puedas terminar exitosamente todo proyecto o plan. No le temerás al trabajo fuerte e irás tras el éxito.

Números de suerte: 18, 29, 34.

VIRGO

La energía planetaria exalta en ti la creatividad, pero esta vez se concentra en lo relacionado a las artes culinarias. Te sentirás inspirado a confeccionar nuevas recetas, que aunque sencillas, resultarán muy sanas y alimenticias. Irás tras lo natural, lo real, lo orgánico.

Números de suerte: 33, 16, 5.

LIBRA

Encuentras ahora quien te ame y quien te critique. No tomes nada en serio, ni personal. Es tiempo de escuchar, pero también de aprender a ignorar y dejar ir. Los colores en el universo son variados y así también las personas, sus gustos y sus opiniones sobre lo bueno y lo malo.

Números de suerte: 8, 16, 20.

ESCORPIÓN

Decreta al levantarte que tendrás un día excelente, donde todo se te dará fácilmente, sin mayores tropiezos. Todo en tu vida se encuentra en Orden Divino, así que todo lo que ocurra en tu vida, será para tu bien y para el bien de aquellos que comparten contigo.

Números de suerte: 36, 5, 9.

SAGITARIO

Detectas que algo anda mal en tu vida y harás lo posible por corregirlo. Los planetas exaltan tu lado psíquico y si prestas atención, verás que por todos lados hay indicios de lo que realmente quieres y debes de hacer para simplificar tu vida y sentirte en paz contigo mismo.

Números de suerte: 49, 3, 27

CAPRICORNIO

No permitas que el pasado controle tu vida. El momento de comenzar nuevamente a reconstruir la misma es ahora. Comienza por perdonar y olvidar. Ten presente que debes de comenzar por perdonarte a ti mismo, Capricornio. Reconoce tus errores como valiosas lecciones.

Números de suerte: 17, 28, 9.

ACUARIO

Tu sentido de libertad te llevará a logros mayores en tu vida. Es posible que te encuentres ya trabajando en algo, que te dejará buenos beneficios económicos. Aquellos que comparten tu vida serán pilares de apoyo para lo que deseas lograr. De ahora en adelante nada te faltará para triunfar.

Números de suerte: 48, 18, 32.

PISCIS

La vida nos da sorpresas que a la misma vez nos llevan a madurar, a crecer en la misma. Tú ya has pasado por varias lecciones que te han ayudado a ver los problemas con mayor madurez y con menos desespero. La paz y la confianza en ti mismo que has adquirido ya no te la quita nadie.

Números de suerte: 13, 6, 20.

