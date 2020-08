Walter Mercado: Horóscopos de hoy 01 de agosto

Walter Mercado: Horóscopos de hoy 1 de agosto

Entérate de lo que te depara el destino este sábado 01 de agosto de 2020 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho ¡buena fortuna para ti!

ARIES

Tomas mayor control emocional de tu vida. Te enfrentarás a situaciones difíciles que te servirán para poder probar tu capacidad de resolver problemas personales y familiares. Sentirás que has evolucionado espiritualmente. Saldrás de dudas e indecisiones.

Números de suerte: 7, 27, 36.

TAURO

Tu economía mejora, Tauro. Demostrarás ahora tu versatilidad y serás recompensado. Te atreverás a ser tú mismo y no te importará la opinión pública. Lo triste, lo negativo y lo depresivo quedó enterrado en el pasado. Naces a una nueva vida.

Números de suerte: 6, 24, 18.

GÉMINIS

Estarás ahora muy práctico, realista y plantado en la verdad. Ya nadie jugará con tu débil y bondadoso corazón. Te harás respetar en tu trabajo o profesión y esto te llevará a tener mejores ganancias económicas. De seguro brillarás como toda una estrella.

Números de suerte: 9, 1, 32.

CÁNCER

Notarás cambios dramáticos en tu ser y en tu contacto humano. Al cambiar, los demás cambiarán a tu favor. Recuperas tu honor y te valoran como nunca antes. Los que ayer de alguna manera te ofendieron, ahora te buscan y te piden perdón.

Números de suerte: 7, 34, 26.

LEO

Serás ahora modelo de inspiración para muchos. Bailarás a tu ritmo y seguirás aquello que te dicte el corazón. Tu luz servirá de guía para que otros se orienten correctamente. Le harás honor a tu signo siendo valiente y decidido al momento de tomar decisiones.

Números de suerte: 1, 5, 36.

VIRGO

Se mezcla para ti hoy la felicidad con la nostalgia. Te llegan noticias alegres y sorpresivas junto a recuerdos y personajes de tu ayer. La magia será tu inspiración. Verás nuevos comienzos, deseos manifestados, compra de casa o propiedad y cambios notables.

Números de suerte: 4, 22, 37.

LIBRA

Te encuentras ahora mejor orientado y más motivado a lograr tus metas. Un problema que te afectó durante años, se resuelve. Tendrás una visión muy clara de tu presente y de tu futuro. Poseerás el valor de sacar de tu vida todo lo que te invalida.

Números de suerte: 5, 26, 19.

ESCORPIÓN

Momento para aplicar nuevas tácticas en el trabajo. Poseerás el valor de sacar de tu vida todo aquello que te invalida y atrasa tu progreso personal y profesional. Ángeles y seres de luz te salvarán cuando creas que todo está perdido.

Números de suerte: 11, 3, 28.

SAGITARIO

Espera cambios sorpresivos en muchos aspectos de tu vida. Lo diferente será lo que más suerte te traiga. Conexiones y amistades serán ahora puentes importantes para mayores logros. En el romance estarás durante todo este fin de semana muy atractivo y seductor.

Números de suerte: 6, 12, 38.

CAPRICORNIO

Ábrete a lo que el amor te tiene destinado. Todo fracaso del ayer será una valiosa lección en tu selección sentimental. Quien no te brinde felicidad, no se quedará a tu lado. Amores del pasado pueden regresar, pero lo que no fue bueno ayer ahora podría ser catastrófico hoy.

Números de suerte: 9, 27, 36.

ACUARIO

Estarás compasivo y comprensivo. Tomarás decisiones siguiendo lo que te dicte tu mente y tu corazón. La luz divina se hará en tu interior y podrás profundizar en los misterios y secretos del universo. Inspirarás a otros a ser mejores seres humanos.

Números de suerte: 8, 26, 34.

PISCIS

Tu carisma, dulzura y sensibilidad te llevarán ahora a ganar corazones y abrir puertas que estuvieron cerradas para ti. Laborarás con seres conflictivos y nadie te sacará de tu centro de paz y amor. Estarás psíquico, clarividente, magnético y más sensual que nunca antes.

Números de suerte: 6, 18, 33.

Nota a lectores: Los horóscopos de Walter Mercado se siguen escribiendo y continua su legado gracias a Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo.

