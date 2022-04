Walter Mercado: Horóscopos de hoy 01 de abril del 2022

Entérate de lo que te depara el destino este viernes 01 de abirl del 2022 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!.

ARIES

Una desilusión amorosa, te abrirá las puertas a nuevas oportunidades en el amor. Lo que te afecta o no te conviene se aleja de tu vida. Ve en busca de tu alma gemela. Elimina la timidez para que puedas dar rienda suelta, bajo la luna Nueva, a toda esa pasión que llevas dentro de ti.

Números de suerte: 17, 6, 43.

TAURO

Te encuentras en medio de un problema que tú mismo te has creado. La paciencia vuelve a convertirse en tu mejor aliada. Enfrenta valientemente lo que sea ya que si obras inteligentemente y sin apuros lograrás solucionar lo imposible sin que te afecte o te destruya.

Números de suerte: 4, 11, 9.

GÉMINIS

Es momento de balancear tu mente con tu corazón. Un poquito de uno y un poquito del otro son la mezcla perfecta para el éxito. Tu círculo social se expande y llegan a tu vida nuevas y excelentes amistades. Sigue al pie de la letra los consejos que te ofrece esa persona de tu confianza. Números de suerte: 39, 26, 7.

CÁNCER

Poco a poco has ido logrando lo que tanto deseas, Cáncer. Un nuevo hogar, negocio o empresa, se materializa para ti. Todo cambia, todo se transforma y todo te conviene en tu evolución profesional y espiritual. Vivirás una experiencia muy bonita junto a alguien muy especial.

Números de suerte: 8, 23, 19.

LEO

Predomina en tu vida el optimismo, el buen humor y el compañerismo que tanto te caracteriza. Te llegan recompensas por la paciencia que has tenido hacia un familiar difícil de complacer. Gracias a ti se logrará el milagro que muchos esperan. Tu capacidad de resolver problemas se exalta.

Números de suerte: 12, 5, 31.

VIRGO

Los problemas que puedan tener otras personas no te afectarán. Recibirás sabios consejos que te serán muy útiles al momento de tomar decisiones. Tendrás el poder de convertir las penas en alegrías. Tu positivismo y tu buen humor estarán ahora por todo lo alto.

Números de suerte: 41, 25, 15.

LIBRA

Lo que menos imaginas está ahora por suceder. Lo sorpresivo en tu vida será motivo de alegría y buena suerte. Esa persona que por tanto tiempo te había ignorado ahora no podrá vivir sin ti. Tu vida pasa por grandes cambios y la suerte en el amor estará ahora a favor tuyo.

Números de suerte: 1, 50, 3.

ESCORPIÓN

No tires al olvido lo que tú bien sabes es para beneficio de tu salud. Pon mayor interés en lograr tus objetivos. Mantente fiel a tus promesas y ocúpate más de tu persona. Envuélvete en un plan de ejercicios, mímate, renueva tu vestuario, ponte al corriente de la moda actual.

Números de suerte: 39, 6, 33.

SAGITARIO

No acumules aquello que de nada te sirve. Alguien podrá sacarle provecho a lo que tú ya no necesitas y tu podrías aprovechar lo que otros no aprecian. Enamórate apasionadamente de la vida y no tendrás de qué lamentarte. Disfruta de cada cosa en su momento presente.

Números de suerte: 2, 10, 18.

CAPRICORNIO

Triunfas sobre aquellas personas que en el pasado se burlaron de ti Tu labor será reconocida por aquellos que saben. Avanzarás en el terreno profesional. Te llegó tu momento de logros mayores. Una llama de Luz Divina guía tus pensamientos hacia el éxito.

Números de suerte: 7, 11, 20.

ACUARIO

A tu lado se encuentra una persona que te quiere y que se encuentra esperando que le respondas. Ponle alas al amor para que puedas acercarte más a la persona amada. No sigas buscando excusas para no hacer lo que debes. Es momento de tomar una decisión muy importante.

Números de suerte: 32, 10, 8.

TE PUEDE INTERESAR: En la vida nocturna de Cancún y la Riviera Maya disfrutarás de noches llenas de fiesta y diversión

PISCIS

Es momento de estabilizarte ya que la incertidumbre podría ser tu peor enemigo. Ubícate en el momento presente, en la realidad que tienes frente a ti y comienza a darle forma a tu vida. Lleva a cabo tus planes. No importa las decisiones que hagas, buenas o malas, las mismas te servirán de experiencia.

Números de suerte: 5, 18, 44.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!