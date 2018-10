Vuélvete una “master” dando los mejores besos del mundo; con estos infalibles tips

Si bien hay todo tipo de besos, sin duda hay unos que un hombre no se puede sacar de la cabeza y nos referimos a los besos bien dados, ya sean los más dulces, tiernos y suaves o bien los apasionados, ardientes y mucho más hot, y si aún no logras dejar tu sabor en el de tal forma que no te olvide descuida, te decimos como volverte una “master” dando los mejores besos del mundo; con unos infalibles tips.

Vive el momento

La experta en terapia sexual y de relaciones de parejas; la doctora Laura Berman, señala que los pensamientos e intenciones que van acompañando a los besos son los que en realidad los hacen apasionados o de flojera. Pero sabes lo que significa estar completamente presente y no estar divagando o bien apresurarse o idealizar el próximo acto, permite que tu pareja sienta fuertemente cuánto en verdad te atrae.

Otra experta en el arte de los besos; Erica Rose quien es una coach de los besos, comenta que ella nota que todos sabemos lo que es estar demasiado enfocados en nuestros propios pensamientos como para estar disfrutando lo que está pasando, pero quitar todo ese ruido mental es crucial. Por ejemplo estar pensando que está pensando la otra persona en ese momento, ocasiona un bloqueo, o sin sabor y eso es precisamente lo que trasmitimos a la persona que queremos sorprender.

Recuerda que no todos los besos deben ser en la boca..experimenta más allá.

Toma nota… ¡Besa, pero no todo es en los labios!

Aunque la tarea en su mayoría la hacen tus labios, vámonos despacio y agrégale un poco de sensualidad con el tacto de tus manos, toca su cara, besa su oreja, deslízate hacia su barbilla mientras lo acaricias suavemente y da pequeños besos en su cuello, claro estos tips están avalados por la Doctora Sadie Allison, quien es fundadora de la boutique erótica TickleKitty.com.

Aprende a Relajarte

Ten encuenta que “La lengua es un músculo muy fuerte así que mientras más la flexiones y la contraigas, más rígida y dura se sentirá para la otra persona”, dice Anne Hodder, educadora sexual de Los Ángeles.

“La rigidez no va con la pasión”, así que recuerda mantener tu lengua relajada y suave. Holder sugiere pensar que la lengua es un refuerzo y no el evento principal (tus labios).

Jamás olvides el contacto visual

Así mismo Berman señala que ver a tu pareja a los ojos por algunos unos segundos antes de dar el beso podría provocar un sentimiento de pasión desbordada.

Des…pa…ci…to… con la lengua

Pongamos un poco de seriedad en esto chicas, si bien existen besos que pueden ser muy apasionados sin que metan lengua, para los hombres el gusto puede varias, pero a la gran mayoría de los hombres no les gusta tanta baba y si una lengua con sutiles movimientos, incluso puedes agregarle intensidad.

Pon atención siempre al lenguaje corporal de tu pareja, ten en cuenta esto, Si su respiración se agita, no pares. Si te empujan un poco, entonces ve haciéndolo más lento.

Recuerda que la mejor práctica es hacerlo

No olvides que “Mientras seas más familiar con la manera en la que comunicas pasión con tu boca, labios y lengua, te sentirás más segura y cómoda”.