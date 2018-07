¿Volvió a buscarte tu ex? Descubre cual podría ser la razón

¿El ex novio que te costó mucho superar regresa inesperadamente a tu vida? Y aunque creas que todo es color de rosa, necesitas conocer algunas posibles razones de su regreso.

Sexo

Este es un motivo muy grande para que algunos hombres regresen. Si en la intimidad lo pasaban de maravillas, ¿por qué habría de renunciar a ello?

El problema reside en que si tú todavía estás enamorada de él puede ser perjudicial y angustiante. Porque en algún momento te darás cuenta que solo te quiere para pasar la noche y nada más.

Cambio real

No todos los ex que vuelven son ‘seres malignos’ como los hemos tratado de retratar aquí. Es verdad que también hay otros que verdaderamente se han dado cuenta de sus errores y han cambiado o están trabajando para modificar sus errores.

¿Cómo darte cuenta si sus intenciones son buenas? Pues, porque tú le conoces, sabes cuándo miente, así que míralo a los ojos y busca una mirada sincera. Y por supuesto, ponle a prueba durante un tiempo.

Celos

Puede que entonces sepa cómo te ha ido desde que están separados. Y si has visto a alguien nuevo, su orgullo herido ha sido más fuerte que él. ¡No puede permitir que te vayas con otro!

Ten mucho cuidado si esta es la situación, ya que puede que termines lastimada. Una vez que consiga su objetivo, nada le detendrá para dejarte de nuevo.

Recuerda lo bueno de ti

Si por ejemplo él te ha dejado, probablemente te haya dicho que no eras para él, que había cosas de ti que no le agradaban o bien que ya no lo estaba pasando bien, quizás el tiempo le ha refrescado un poco la memoria.

Conociendo las razones ahora podrás decidir si regresas con él o lo bateas para siempre.