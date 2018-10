Viviendo tu amor platónico

¿Quién no ha tenido un amor platónico? Ese amor que viste por primera vez cuando entro a tu salón de clases en segundo año de secundaria, cuando ambos tenían 13 años... y al verlo supiste que ya era tu amor, y tal vez tu amor platónico para siempre o tal vez como fue en mi caso 20 años después ese amor se concretará en una bellísima historia de amor.



Y resulta que ambos eran el amor platónico del otro...



También resulta del hombre guapísimo, rodeado siempre de mujeres bellas, y que para una simple mortal ese hombre se convierte de inmediato en un Amor Platónico porque obvio no se fijaría en la triste chava normal. Por supuesto, esto aplica para los amigos enamorados de sus amigas y que saben que ellas jamás les harían caso, entonces están siempre cerca pero desde la sombra.



Hoy les hablaré de la definición de un amor platónico, sobre cómo es y su origen...

El amor platónico también es un amor no correspondido.



¿Qué es un amor platónico?



El Amor Platónico, se refiere a ese amor inalcanzable, a aquel que por diversas circunstancias no se puede materializar; en el puede haber un elemento sexual que se da de forma mental, imaginativa o idealista y no de forma física.





El amar de una manera platónica por lo general se asocia a:





- Cierta frustración, que va unida al mismo tiempo a la esperanza de encontrar a la persona amada en la realidad a través de la fantasía y en la imaginación.



- Se manifiesta como una necesidad de tener lo ideal, sin que sea real.



- También se manifiesta como una frustración de una realidad no consumada.









¿Cómo es un Amor Platónico?



Es un amor en el que la ilusión es el alimento que mantiene siempre encendido el deseo y la esperanza.



Son amores que no son impulsivos.



Es un tipo de amor que concede más importancia a lo espiritual, emocional e intelectual que a lo físico o sensual, estás soñando más con tener cerca a la persona que con el contacto en sí.



No tiene matices, a menos que tu imaginación sea realmente grande, pero de lo contrario no pasa del mismo status.



No tiene negociación.



Se encuentra fuera del tiempo: no envejece.

Algunos amores perduran por la eternidad.



PLATÓN: Y su "Amor Platónico"



El amor platónico, debe su nombre al sistema filosófico fundado por el griego Platón, para quien esta idea de amar se encuentra dentro de la clasificación de los tipos de amor en sus Diálogos (sobre todo en Fedro y El Banquete) donde nos habla de un amor a la belleza manifestándose típicamente en el amor entre un hombre y un muchacho, pero un amor que es preferible expresar en forma intelectual y no física.



Platón sostenía que el verdadero amor es el amor a la sabiduría, al conocimiento, por lo tanto el amor platónico no es el amor al ideal de una persona sino el amor a conocerla y por saber de ella (como se da en los amores de los fans por los famosos).



Mientras que la belleza del cuerpo sostenía, no se halla en el cuerpo mismo sino que es la imagen o reflejo de la belleza espiritual, por lo que el alma humana debería aspirar a conocer y amar esa belleza esencial.

Platón y su amor platónico.



¿Quienes son más susceptibles a un amor platónico?





Los amores platónicos, se dan sobre todo en personas que son introvertidas, románticas e intelectuales, personas que en ocasiones se sienten inseguras ante al amor físico y que sin embargo, tienen una gran riqueza interior y todo un mundo de expresión de sus sentimientos a través de la intelectualidad.



Estadísticamente hablando, los hombres son más propicios a tener amores platónicos que las mujeres, aunque fuera de estadísticas, la realidad es que el hombre siempre busca a la mujer con la que desea estar, la mujer en cambio espera paciente (por lo menos en lo que se refiere a las mujeres de la Generación X) , y de ahí viene que convierta a alguien en su amor platónico... mientras espera tal vez por siempre.





¿Tener un Amor Platónico, es bueno?







¿Cuántas personas no han tenido un amor platónico en alguna etapa de su vida?, casi todo el mundo pasa por un periodo en el que crea fantasías y se apoya en ellas durante un tiempo lo cual hasta cierto punto es saludable, lo peligroso viene cuando la persona se queda estancada en esos mitos o amores platónicos.





* A través de este sentimiento avivado por la imaginación, la persona puede llegar a descubrir qué es lo que realmente desea en el amor, para luego poder amar de verdad, ya que en la fantasía se resuelven los pensamientos unidos a la emoción del amor, y por lo tanto es un buen camino para el conocimiento de uno mismo en este sentido.



* En una forma de vida como la que llevamos hoy: consumista y donde la apariencia externa es fundamental para sobrevivir y salir adelante, tener una ilusión por el amor tranquiliza, relaja la mente y el espíritu de las personas.



* El contar con un amor platónico, en cierta forma te ubica en el camino de la visualización para luego poder hacer realidad los sueños.



* Si es tu compañero de escuela o de trabajo, habrá un motivo maravilloso para despertar cada mañana súper temprano para arreglarte bellísima, con la sola idea de verlo ahí y quien dice que un dia de esos no se enamora de ti...



¿Qué pasa si se concreta?

Pueden haber dos vertientes, una es la romántica en la que todo es miel y la conexión puede ser sublime desde la primer mirada a los ojos en donde se dicen todo lo que han guardado por "siempre"; la segunda y que es la menos linda, es en la que desearías jamás haber abierto la boca y hablar de tus sentimientos, ¿por qué? porque si en este segundo caso no hubo algo guardado por ti, quizá solo tome ventaja de la situación, se divierta en el momento y después no te diga ni adiós (y además ya no tengas guardado el amor platónico porque ya dejo de serlo).

Pueden haber caminos si tu amor se concreta.





Yo claro que he tenido muchos amores platónicos, Superman el primero de ellos, otro a los seis años un niño más grande que yo, el tenía 12 años. Después ese amor de secundaria que ya en los treintas tomó forma, pero intermedio hubieron otros amores platónicos, que muchas veces me ayudaron a sentirme viva, así que creo que es bueno tener un amor platónico, pero si te es posible y no es Superman y es alguien cercano a tu vida, inténtalo...











¿Y tu tienes un Amor Platónico? ¿Hasta cuando? Si está en tus manos adelante, lánzate, vidas hay muchas, pero esta que vives en este momento es la más importante... VÍVELA Y VIVE TU AMOR...