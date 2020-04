Vitaminas que son ideales para fortalecer el sistema inmune. (Foto cortesía Medium)

Vitaminas para fortalecer el sistema inmune: En muchas ocasiones subestimamos nuestra salud puesto que no nos alimentamos de la forma correcta y por ende no tenemos ciertos cuidados, es hasta cuando nos enfermamos cuando lo tenemos que hacer de manera forzosa y es ahí donde comprendemos el valor de estar sanos o de las diversas herramientas o alimentos que nos ayudan a mejorarnos.

Vitaminas que fortalecen el sistema inmune

Por ello y tras la pandemia que se está viviendo en donde los casos por el coronavirus van en aumento al igual que los decesos, es de suma importancia que tomemos diversas medidas para que nuestro cuerpo esté sano y por ende tengamos menos probabilidades de enfermarnos.

Un claro ejemplo de esto son los diversos alimentos que son de gran ayuda para fortalecer nuestro sistema inmunológico, el cual estando débil es más propenso a contraer diversas enfermedades, sin embargo cuando lo reforzamos estas probabilidades disminuyen; ante esto otras de las cosas que también refuerzan a nuestro sistema inmune son las vitaminas y por ello aquí te diremos algunos de estos; así que comencemos.

Vitaminas que son ideales para fortalecer el sistema inmune. (Foto cortesía Diario AS)

Vitaminas que refuerzan nuestro sistema inmune

Sabemos que la vitamina C tiene grandes propiedades sin embargo no es la única que debe tomarse. Por ello Sandra Quintero,Consultant HUman Nutrition BASF en Colombia explica que “Aunque la vitamina C puede ayudar a prevenir gripas, para las enfermedades que afectan los pulmones, es importante cumplir con los requisitos diarios de vitamina A”.

Es así que otra de las vitaminas que es muy importante para prevenir diversas enfermedades es la D, este evita que los virus entren a nuestro cuerpo. De acuerdo con estudios que fueron dados a conocer en el British Medical Journal, esta vitamina juega un papel muy importante en la prevención de enfermedades en el sistema respiratorio como la neumonía y la bronquitis, al incrementar los niveles de péptidos antibióticos en los pulmones; información HSB Noticias.