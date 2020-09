Vitaminas que fortalecen tu sistema inmunológico ¡Están en estos alimentos!

Vitaminas que fortalecen tu sistema inmune. Foto:El Periódico

El sistema inmunológico es una red complicada formada por células inmunitarias que luchan contra las bacterias y virus que causan enfermedades. Para que su sistema inmunológico funcione de la mejor manera, necesita obtener nutrientes de las vitaminas adecuadas en su dieta.

Las vitaminas esenciales como la vitamina C y el zinc pueden ayudarlo a producir suficientes células inmunitarias como anticuerpos y glóbulos blancos para mantener su sistema inmunológico funcionando bien. Algunas vitaminas también pueden eliminar los microbios dañinos y ayudarlo a recuperarse más rápidamente.

Vitaminas que el sistema inmune necesita

Aquí hay cuatro vitaminas que necesita para apoyar su sistema inmunológico y mantenerse saludable.

Vitamina B6

Su cuerpo necesita vitamina B6 para producir células vitales del sistema inmunológico que le ayuden a luchar contra los microbios dañinos. En particular, la B6 ayuda a su cuerpo a producir células T, un tipo de célula inmunitaria que ayuda a matar las células infectadas en su cuerpo y activa la respuesta del sistema inmunológico.

Las mujeres deben aspirar a consumir alrededor de 1,2 mg de vitamina B6 por día, mientras que los hombres deben consumir 1,4 mg. No debe tomar más de 10 mg de vitamina B6 en un día a menos que sea parte de un plan de tratamiento recetado por su médico.

Vitamina C

Chris D'Adamo, epidemiólogo y director del Centro de Medicina Integrativa de la Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland dice que la vitamina C es esencial para una función inmunológica saludable.

Esto se debe a que la vitamina C puede ayudar a matar microbios dañinos, incluidas bacterias y virus como el resfriado común y la neumonía. La vitamina C también aumenta la producción de células inmunitarias vitales, incluidos los glóbulos blancos y los fagocitos, que son células que matan las bacterias al absorberlas.

Los estudios demuestran que tomar dosis altas (de 6 a 8 g por día) de vitamina C puede ayudar a acortar la cantidad de días que dura un resfriado. Tomar vitamina C después de que ha comenzado un resfriado también puede hacer que sus síntomas sean menos graves.

Los adultos deben tratar de obtener entre 65 y 90 mg de vitamina C por día, y no debe tomar más de 2,000 mg por día. Necesita comer alimentos con vitamina C todos los días, ya que su cuerpo no puede almacenar vitamina C ni producirla por sí solo.

Vitamina D

Según la Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición de 2012, el 40% de los adultos en los EE. UU. Tienen deficiencia de vitamina D. Esta es una preocupación seria porque los estudios muestran que las personas con deficiencia de vitamina D tienen más probabilidades de contraer infecciones respiratorias como neumonía o bronquitis.

Esto se debe en parte a que la vitamina D aumenta la cantidad de macrófagos, que son células inmunitarias que ayudan a eliminar las células enfermas invasoras. La vitamina D también puede ayudar a equilibrar su sistema inmunológico al reducir la producción de sustancias químicas llamadas citocinas inflamatorias, que pueden empeorar sus síntomas cuando se producen demasiadas.

Vitamina E

La vitamina E tiene propiedades antioxidantes que pueden ayudar a su cuerpo a combatir las infecciones. Los antioxidantes son sustancias que ayudan a defender sus células contra las moléculas tóxicas de los radicales libres, que pueden aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas, cáncer y otras enfermedades.

Comer sano y obtener las vitaminas adecuadas en tu dieta puede ayudar a fortalecer tu sistema inmunológico, pero esto es solo una parte del panorama. Dormir lo suficiente, hacer ejercicio con regularidad y minimizar el estrés también son claves para la salud inmunológica.