Vitamina D podría reducir la depresión ¿verdad o mito?, según estudio

Investigaciones anteriores sugirieron que el mayor riesgo de depresión está relacionado con la falta de vitamina D, conocida como la vitamina del sol. Los investigadores encontraron evidencia clara de que los suplementos de vitamina D no mejoraron la salud mental en comparación con un placebo en adultos mayores. Se necesita más investigación para ver si puede beneficiar a más grupos en riesgo.

La vitamina D, se produce naturalmente cuando nuestra piel está expuesta a la luz solar, no es mejor que un placebo para mejorar la salud mental con el tiempo, según un estudio publicado el martes en el Journal of the American Medical Association (JAMA).

Estudio de la Vitamina D

Investigadores de varias instituciones médicas observaron a 18,353 adultos de 50 años o más que no tenían síntomas de depresión, y registraron sus síntomas de salud mental durante 5 años. La mitad de los participantes tomó un suplemento de 2.000 UI (unidades internacionales) de vitamina D al día, que es más del doble de la recomendación diaria actual. La otra mitad tomó un placebo.

Al final del estudio, los investigadores no encontraron diferencias significativas en las tasas de síntomas de depresión entre las personas que tomaron vitamina D y las que no. Tampoco hubo diferencias significativas en los informes de los participantes sobre su estado de ánimo con el tiempo. Esto sugiere que la vitamina D puede no ser un tratamiento efectivo para prevenir la depresión en adultos mayores a largo plazo, al menos para la población general.

Estudios anteriores de la Vitamina D

Investigaciones anteriores han relacionado la deficiencia de vitamina D con un mayor riesgo de depresión , por lo que el propósito de este estudio fue ver si suplementar la vitamina D podría ayudar. Sin embargo, estudios previos han sido observacionales, lo que hace posible que otros factores además de la vitamina D hayan marcado una diferencia en las tasas de depresión.

Otros estudios anteriores también han encontrado que suplementar la vitamina D no hace una diferencia significativa en la reducción del riesgo de depresión; Sin embargo, este nuevo estudio es el más grande de su tipo en llegar a esa conclusión.

Una limitación de este estudio fue que los participantes, en promedio, ya tenían niveles adecuados de vitamina D en la sangre cuando comenzaron el estudio. Por lo tanto, no está claro si las personas que ya tienen deficiencia de la vitamina podrían beneficiarse del tratamiento cuando se trata de depresión y estado de ánimo.

La vitamina D también juega otros papeles importantes en nuestro cuerpo, incluido el apoyo de huesos fuertes y un sistema inmunológico saludable. Sin embargo, aún no es hora de tirar su vitamina D, al menos no sin el consejo de su médico.