Vitamina B2: ¿cuáles son las consecuencias para la salud si te hace falta?

La falta de vitamina B2 en el cuerpo humano daña la salud. Foto: www.shutterstock.com

Si alguna vez te has preguntado sobre ¿qué pasaría si no tienes vitamina B2?, pues un experto estadounidese alerta sobre esta deficiencia y el impacto que tiene esta falta en el cuerpo humano, y no es muy positiva para la salud, así que ¡toma nota!, porque te revelamos todo lo que debes saber.

¿Te hace falta vitamina B2?

Esta vitamina, también es conocida como riboflavina y la función que desempeña en el cuerpo humano es metabolizar los hidratos de carbono, mismo que representan la fuente de energía principal del organismo y también generan los aminoácidos, los cuales constituyen las proteínas, por si fuera poco, estos son necesarios para que las membranas mucosas se mantengan saludables, ¿asombroso cierto?, así qué, ¿te imaginas qué pasa si no la tienes?

El experto de la Universidad para Ciencias Médicas de Arkansas, Larry Johnson asegura que la falta de vitamina B2 puede provocar que las personas se vean pálidas, tengan grietas dolorosas en las comisuras de labios y boca, áreas escamosas en el cuero cabelludo, así como una lengua ulcerosa y con color rojo oscuro.

Larry Johnson, indica que la razón por la que esa deficiencia se presenta es porque la persona come muy poca carne, cereales enriquecidos y lácteos, añadió que algunos más que poseen vitamina B2 son los jitomates, extracto de levadura, quesos, hígado de res o pollo, almendras, pimientos, hierbas secas y especias entre las más sobresalientes.

Otra causa que deriva una deficiencia en vitamina B2, es la tener tratamientos muy largos con barbitúricos, diarrea recurrente, hemodiálisis, alteraciones del hígado, tratamientos de diálisis, alcoholismo crónico y alteraciones en la absorción de comida.

Quilitis angular generada por falta de vitaminas B2. Foto: www.shutterstock.com

Según el experto, el diagnóstico de la deficiencia de vitamina B2 se hace con análisis de orina, síntomas y la forma en que el cuerpo responde a los suplementos de esta que se hacen tomar al paciente, pues es este el tratamiento con el que se trata la falta de riboflavina en el cuerpo humano.

Ahora que ya sabes todos estos datos importantes, es bueno preguntarse, ¿cómo estás de vitamina B2?, no descuides tu salud y visita al menos cada 6 meses a tu médico de cabecera, ¡cuídate!

