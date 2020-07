Virgen del Carmen: ORACIONES para pedir favores y agradecer

Oraciones a la Virgen del Carmen para pedir favores y agradecer Foto unotv

La Virgen del Carmen o Nuestra Señora del Carmen es una de las diversas advocaciones de la Virgen María a la que se venera con oraciones, cantos misas y más desde hace muchísimos años en el Monte Carmelo, en Tierra Santa, y actualmente en muchas partes del mundo.

Cada 16 de julio los católico-romanos celebran el Día de la Virgen del Carmen, una festividad religiosa con gran tradición, pero no solo en este día se le reza a la virgen, desde casa tu puedes hacerlo para agradecer o pedir favores en tiempos difíciles, es por ello que aquí te dejamos algunas oraciones.

Oración a la Virgen del Carmen

¡Oh Virgen Santísima Inmaculada, belleza y esplendor del Carmen! Vos, que miráis con ojos de particular bondad al que viste vuestro bendito Escapulario, miradme benignamente y cubridme con el manto de vuestra maternal protección. Fortaleced mi flaqueza con vuestro poder, iluminad las tinieblas de mi entendimiento con vuestra sabiduría, aumentad en mí la fe, la esperanza y la caridad. Adornad mi alma con tales gracias y virtudes que sea siempre amada de vuestro divino Hijo y de Vos. Asistidme en vida, consoladme cuando muera con vuestra amabilísima presencia, y presentadme a la augustísima Trinidad como hijo y siervo devoto vuestro, para alabaros eternamente y bendeciros en el Paraíso. Amén.

Oración para agradecer a la Virgen del Carmen

¡Oh Virgen Santa del Carmen! Jamás podremos corresponder dignamente a los favores y gracias que nos has hecho al darnos tu santo Escapulario. Acepta nuestro sencillo, pero hondamente sentido, agradecimiento y, ya que nada te podemos dar que seadigno de Ti y de tus mercedes, ofrecemos nuestro corazón, con todo su amor, y toda nuestra vida, que queremos emplear en el amor y servicio de tu Hijo Señor nuestro, y en propagar tu dulce devoción, procurando que todos nuestros hermanos en la fe, con los cuales la divina Providencia nos hace convivir y relacionar, estimen y agradezcan tu gran don, vistiendo el santo Escapulario, y que todos podamos vivir y morir en tu amor y devoción. Amén.

Súplica para Tiempos Difíciles

"Tengo mil dificultades: ayúdame.

De los enemigos del alma: sálvame.

En mis desaciertos: ilumíname.

En mis dudas y penas: confórtame.

En mis enfermedades: fortaléceme.

Cuando me desprecien: anímame.

En las tentaciones: defiéndeme.

En horas difíciles: consuélame.

Con tu corazón maternal: ámame.

Con tu inmenso poder: protégeme.

Y en tus brazos al expirar: recíbeme.

Virgen del Carmen, ruega por nosotros.

Amén."

Oración para la iluminación y protección

¡Oh santa Virgen del Carmen!

Madre de nuestro señor Jesucristo y protectora

De todo aquel que lleva tu sagrado escapulario.

Hoy ruego ante tu agraciada túnica que siempre me ilumines

Por los caminos oscuros de esta vida en los cuales yo pueda

Extraviarme sin tu mano amiga.

Oración para vencer obstáculos

Santísima e inmaculada Virgen del Carmen;

Tú que eres la más misericordiosa y cariñosa de las madres

Yo, el día de hoy, suplico ante tu presencia que te compadezcas

De este humilde servidor tuyo que solo quiere encontrar el camino del Señor.

Imploro ante ti que siempre me protejas para que pueda

Salir airado y victorioso de aquellos que solo quieren verme caer.

Oración por los pecados

Oh Virgen María, Madre de Dios y Madre también de los pecadores y especial Protectora de los que visten tu sagrado Escapulario, por lo que su Divina Majestad te engrandeció, escogiéndote para verdadera Madre suya, te suplico me alcances de tu querido Hijo, el perdón de mis pecados, la enmienda de mi vida, la salvación de mi alma, el remedio de mis necesidades, el consuelo de mis aflicciones y la gracia especial que te pido en esta Novena, si conviene para su mayor honra y gloria y bien de mi alma; que yo, Señora, para conseguirlo me valgo de vuestra intercesión poderosa.

Quisiera tener el espíritu de todos los ángeles, santos y justos a fin de poder alabarte dignamente y uniendo mi voz con sus afectos, te saludo una y mil veces diciendo: (Tres Avemarías).