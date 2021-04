Virgen de Guadalupe, la Santa Patrona que liberó a México

La Virgen Santa María, Madre de Dios, es considerada como la venerable Señora y Reina, quien en vida fue la madre de Jesús de Nazaret, aunque ahora, se le conoce como la Virgen de Guadalupe en México y en gran parte de Latinoamérica, ya que la historia de sus apariciones en el cerro de Tepeyac en 1531 al indio Juan Diego son bastante famosas y tienen como prueba, la imagen que se plasmó en el ayate del vidente mexicano.

De acuerdo con el sitio web virgendeguadalupe.org.mx, la razón por la que la Madre de Jesús de Nazaret se apareció a Juan Diego, fue para dar un mensaje de amor y anunciar por medio de este, el reino de su hijo a todos los pueblos del nuevo mundo.

La verdadera historia de la Virgen de Guadalupe tiene lugar un sábado a unos días del mes de diciembre del año 1531, cuando se le apareció al indio Juan Diego, quien era casateniente y quien en plena madrugada movido por Dios decidió caminar hacia el cerro del Tepeyac donde logró encontrarse con la Virgen Santa María, momento que cambió para siempre su vida y marcó la historia de México.

En La Verdad Noticias te revelamos que actualmente la Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe se celebra cada 12 de diciembre, y en todo México se realizan fiestas y ferias en su honor, de igual manera miles de peregrinos de todo el país y Latinoamérica se dirigen a la Basílica de Guadalupe para festejarla y acudir a la misa que se realiza ahí en su honor.

Ahora, y para que conozcas más sobre la historia de la Virgen Morena, te contaremos, a continuación, todas las apariciones que protagonizó junto a su vidente el indio Juan Diego, ¡son increíbles!

Apariciones de la Virgen de Guadalupe

Imagen sobre la aparición de la Virgen Morena. Foto: elheraldodesaltillo.mx

Fue el indio Juan Diego quien fue testigo de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, estas fueron cinco y aquí te diremos cuándo pasaron y cuál fue su mensaje.

Primera Aparición

Esta ocurrió el sábado 9 de diciembre en la madrugada, y en esta aparición, Juan Diego escucha cantos de pájaros que dicen su nombre y lo llevan hasta la cumbre del cerro del Tepeyac, donde ve a la Niña, quien le pide que vaya con el Obispo para solicitarle que ahí haga un templo en su honor, estas son las palabras que le dirige al vidente:

Hijito mío el más amado: yo soy la perfecta siempre Virgen Santa María, Madre del verdaderísimo Dios…, mucho quiero tengan la bondad de construirme mi templecito…Allí estaré siempre dispuesta a escuchar su llanto, su tristeza, para purificar, para curar todas sus diferentes miserias, sus penas, sus dolores.

Segunda Aparición

El sábado 9 de diciembre aproximadamente a las 5 de la tarde, Juan Diego regresó al cerro del Tepeyac y le indica a la madre de Jesús de Nazaret que el Obispo no le cree y que le ha pedido que elija a otro mensajero; sin embargo, la Virgen Santa María le confirma que es él quien tiene la misión y le indica insistir al sacerdote para el día siguiente con estas palabras:

Hijito mío el más pequeño: es indispensable que sea totalmente por tu intervención que se lleve a cabo mi deseo. Muchísimo te ruego y con rigor te mando, que mañana vayas otra vez a ver al Obispo. Y hazle oír muy claro mi voluntad, para que haga mi templo que le pido.

Tercera Aparición

El domingo 10 de diciembre como a las 3 de la tarde, Juan Diego sube de nuevo al cerro del Tepeyac para indicarle a la Nuestra Señora de Guadalupe que que el Obispo sigue sin creerle y que ahora le ha pedido una señal, ante esto la madre de Dios le pide que regrese al día siguiente para que le pueda dar la tan deseada señal, estas fueron sus palabras:

Así está bien, hijito mío, el más amado. Mañana de nuevo vendrás aquí para que lleves al Gran Sacerdote la prueba, la señal que te pide. Con eso enseguida te creerá, y ya para nada desconfiará de ti.

Es importante mencionar que el lunes 11 de diciembre, Juan Diego no acude al llamado de la Niña, pues su tío Juan Bernardino se enferma.

Cuarta Aparición

El martes 12 de diciembre muy de madrugada, y ante lo grave que estaba su tío, Juan Diego parte hacia México para buscar un sacerdote, y queriendo evadir a la Virgen María rodeó el cerro del Tepeyac; sin embargo, fue en vano, pues esta lo encuentra y lo tranquiliza con las siguientes palabras:

“Te doy la plena seguridad de que ya sanó.”

Tras esto, la madre de Dios lo manda a la cumbre del Tepeyac para que recoja las rosas que servirán para dar señal, y le da estas palabras:

Hijito queridísimo: estas diferentes flores son la prueba, la señal que le llevarás al Obispo. De parte mía le dirás que por favor vea en ella mi deseo, y con eso, ejecute mi voluntad.

Quinta Aparición

El martes 12 de diciembre muy de madrugada, al mismo tiempo la madre de Dios se le aparece a Juan Diego y a su tío Juan Bernardino en su casa, donde a este último lo sana de sus enfermedades, y le pide que desde ese instante a su preciosa imagen precisamente se le llame:

“Siempre Virgen Santa María de Guadalupe.”

Estampación en la Tilma

El mismo martes 12 de diciembre, pero al mediodía, Juan Diego acude al Obispo Fray Juan de Zumárragap, quien se encontraba en su casa, y es ahí donde el vidente le enseña las rosas que llevaba en su ayate, la señal que la Virgen María le dio, así se narra aquel momento único:

Desplegó su tilma, donde llevaba las flores. Y así, al tiempo que se esparcieron las diferentes flores preciosas, en ese mismo instante… apareció de improviso en el humilde ayate la venerada imagen de la siempre Virgen María, Madre de Dios, tal como ahora tenemos la dicha de venerarla en lo que es su hogar predilecto, su templo del Tepeyac.

Milagros de la Virgen de Guadalupe

Milagros de la Virgen de Guadalupe. Foto: elconfidencial.com

La madre de Jesús de Nazaret tiene gran fama en México debido a las apariciones que protagonizó y que ya te contamos, pero no solo ha sido el milagro de su imagen que ha hecho que tenga miles de peregrinos, y han sido también los milagros más famosos de la Virgen los que han conseguido que tenga el respeto y admiración de millones de personas en el mundo.

A continuación, te diremos cuáles son los milagros más conocidos de la Virgen Guadalupana, ¡son asombrosos!

Milagro de la flecha

Cuando la Ermita del Tepeyac estuvo lista, se realizó una procesión para acompañar a la Guadalupana a su nuevo hogar en 1531; sin embargo, durante esto un arquero quiso lucirse lanzando una flecha al aire, la cual cayó por error en la garganta de un hombre, quien parecía haber caído muerto, tras esto, la multitud lo llevó ante la imagen de la madre de Dios, y ahí mismo le retiraron la flecha, en ese momento las heridas del hombre sanaron y resucitó.

Cesa la epidemia

Más de 12 mil personas murieron en México en el año de 1554 debido a una epidemia, y para detenerla, se le pidió ayuda a la Virgen Morena realizando una procesión que inició en Tlatelolco y que concluyó en su templo en el Tepeyac, justo al día siguiente, la enfermedad cesó y rápido desapareció por completo.

Milagro del caballo desbocado

Un joven montado en un caballo se dirigió a toda prisa al cerro del Tepeyac sin poder hacer nada, pues el animal se desbocó, era el año de 1555, y ante dicha situación, este devoto de la Guadalupana se encomendó en ella, quien al instante apareció delante y amansó el corcel, quien se inclinó ante su presencia.

Cura la "tos chichimeca"

Para 1633 los pobladores de México llevaron en peregrinación la imagen de la madre de Dios para que pusiera fin a la “tos chichimeca”, y así fue.

Cura la peste de "tabardillo"

Tras rezarle a la Guadalupana una novena en 1695, la peste de “tabardillo” llegó a su fin.

Calma las calamidades

La Ciudad de México sufrió grandes calamidades en 1736, pues padeció de un gran temblor, murieron cerca de 40 mil personas de fiebre tifoidea, sucedieron muchos huracanes en el mes de diciembre y todo parecía empeorar, así que al comienzo del año de 1737 se le hizo una novena a la Guadalupana por orden del Arzobispo; sin embargo, la epidemia particularmente no se detuvo.

Ante eso, Juan Antonio Vizarrón, Arzobispo-Virrey D, tras la súplica de los Concejales, decidió dar el título de Señora de Guadalupe Patrona principal de la nación a la madre de Jesús de Nazaret, y estableció que su fiesta principal sería el 12 de diciembre, este decreto se promulgó el 23 de mayo, y ese día en particular no hubo ningún reporte de fallecidos.

Salva a los náufragos

El barco "El Gavilán" naufragó tras una intensa tormenta en 1751, y su tripulación a invocó a la Virgen Morena, y la vieron aparecer en el horizonte cuando el mar se calmó, todos llegaron a salvo a tierra, ante esto llevaron el mástil que los resguardo en las aguas frente a la Capilla del Pocito; aunque en 1916 el viento lo destruyó.

Se salva del ácido

En 1791, mientras limpiaban el marco de plata de la imagen de la Virgen de Guadalupe, parte de la mezcla de ácido nítrico y agua cayó sobre el cuadro en el extremo superior derecho. A pesar de que le cayó esta mezcla corrosiva, solo quedó una mancha parecida a las que deja el agua sobre la tela de algodón. La imagen se salvó.

Se salva de una bomba

La imagen de la Guadalupana sufrió un atentado en 1921, cuando alguien estalló una bomba que escondió a los pies de esta entre flores, y aunque el crucifijo de bronce, varios objetos más y el retablo de mármol se dañaron, ni el vidrio protector de la imagen ni esta se vieron afectados.

Oración a la Virgen de Guadalupe

Oraciones para la Virgen Morena. Foto: cnnespanol.cnn.com

A continuación, te compartimos las oraciones a la Virgen de Guadalupe, quien a diferencia de los santos tiene la capacidad de cumplir con peticiones de todo tipo y no solo en ciertos temas, pues el amor de la madre de Jesús de Nazaret es tan grande y puro que es capaz de interceder por sus hijos ante cualquier mal.

Para pedirle algo la madre del nazareno es necesario que lo hagas con devoción y elijas la oración que mejor vaya en tu caso, las Jaculatorias a la Virgen de Guadalupe, es decir, las oraciones breves y fervorosas a la madre de Dios son una buena manera hacerlo, aquí te compartiremos algunas de estas.

Oración dada por Juan Pablo II en 1979

¡Oh Virgen Inmaculada

Madre del verdadero Dios y Madre de la Iglesia!

Tú, que desde este lugar manifiestas

tu clemencia y tu compasión

a todos los que solicitan tu amparo;

escucha la oración que con filial confianza te dirigimos,

y preséntala ante tu Hijo Jesús, único Redentor nuestro.

Madre de misericordia, Maestra del sacrificio escondido y silencioso,

a Ti, que sales al encuentro de nosotros, los pecadores,

te consagramos en este día todo nuestro ser y todo nuestro amor.

Te consagramos también nuestra vida, nuestros trabajos,

nuestras alegrías, nuestras enfermedades y nuestros dolores.

Da la paz, la justicia y la prosperidad a nuestros pueblos;

ya que todo lo que tenemos y somos lo ponernos bajo tu cuidado,

Señora y Madre nuestra.

Queremos ser totalmente tuyos y recorrer contigo el camino

de una plena fidelidad a Jesucristo en su Iglesia:

no nos sueltes de tu mano amorosa.

Virgen de Guadalupe, Madre de las Américas,

te pedimos por todos los obispos, para que conduzcan a los fieles por senderos

de intensa vida cristiana, de amor y de humilde servicio a Dios y a las almas.

Contempla esta inmensa mies, e intercede para que el Señor infunda

hambre de santidad en todo el Pueblo de Dios, y otorgue abundantes

vocaciones de sacerdotes y religiosos, fuertes en la fe

y celosos dispensadores de los misterios de Dios.

Concede a nuestros hogares

la gracia de amar y de respetar la vida que comienza.

con el mismo amor con el que concebiste en tu seno

la vida del Hijo de Dios.

Virgen Santa María, Madre del Amor Hermoso, protege a nuestras familias,

para que estén siempre muy unidas, y bendice la educación de nuestros hijos.

Esperanza nuestra, míranos con compasión,

enséñanos a ir continuamente a Jesús y, si caemos, ayúdanos

a levantarnos, a volver a El, mediante la confesión de nuestras culpas

y pecados en el sacramento de la penitencia,

que trae sosiego al alma.

Te suplicamos que nos concedas un amor muy grande a todos los santos sacramentos

que son como las huellas que tu Hijo nos dejó en la tierra.

Así, Madre Santísima, con la paz de Dios en la conciencia,

con nuestros corazones libres de mal y de odios,

podremos llevar a todos la verdadera alegría y la verdadera paz,

que vienen de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo,

que con Dios Padre y con el Espíritu Santo,

vive y reina por los siglos de los siglos.

Amén.

Jaculatoria para la mañana

En este nuevo día vengo a pedirte

sabiduría, paz y protección

grandiosa Virgen de Guadalupe bendita,

Para que mi día sea próspero

y bendecido, llévame con bien

a mi destino, y tráeme

a salvo de regreso a casa.

Amén.

Jaculatoria para protección

Virgen de Guadalupe, no permitas

que esta situación quebrante mi calma,

dame las herramientas correctas

para lograr salir de ella

ileso, te lo suplico.

Amén.

Rosario a la Virgen de Guadalupe

Rosario a la Virgen de Guadalupe. Foto: www.walmart.com.mx

Si deseas rezar el Rosario a la madre de Nuestro Señor Jesucristo, tienes que seguir los siguientes pasos:

Haz un signo de la cruz y reza el credo de los apóstoles o el acto de contrición. Reza el Padrenuestro Reza 3 Avemarías y Gloria Anuncia el primer misterio Reza el Padrenuestro Reza 10 Avemarías, Gloria y Jaculatoria Anuncia el segundo misterio Reza el Padrenuestro Reza 10 Avemarías, Gloria y Jaculatoria Anuncia el tercer misterio Reza el Padrenuestro Reza 10 Avemarías, Gloria y Jaculatoria Anuncia el cuarto misterio Reza el Padrenuestro Rezar 10 Avemarías, Gloria y Jaculatoria Anuncia el quinto misterio Reza el Padrenuestro Reza 10 Avemarías, Gloria y Jaculatoria Reza la Salve y haz el signo de la cruz

De acuerdo con el sitio web palestraaguascalientes.com, se comienza a rezar el Rosario de la Virgen Morena desde que llega el 28 de octubre, ya que ahí inicia la tradicional jornada consecutiva de 46 rosarios en honor a la Guadalupana, y es una preparación espiritual para llegar al 12 de diciembre, fecha de su fiesta oficial.

En La Verdad Noticias te revelamos que el número 46 se usa por ser un número simbólico, y representa la cantidad de estrellas que hay en el manto de la imagen de la madre de Jesús de Nazaret.

Consagración a la Virgen de Guadalupe

Consagración a la Virgen de Guadalupe. Foto: www.diocesisqro.org

Si quieres pedirle con devoción a la madre de Dios, aquí te compartimos la oración de consagración a la Virgen de Guadalupe.

Santísima Virgen María de Guadalupe, Madre del verdadero Dios por quien se vive. En estos momentos, como Juan Diego, sintiéndonos “pequeños” y frágiles ante la enfermedad y el dolor, te elevamos nuestra oración y nos consagramos a ti.

Te consagramos nuestros pueblos, especialmente a tus hijos más vulnerables: los ancianos, los niños, los enfermos, los indígenas, los migrantes, los que no tienen hogar, los privados de su libertad. Acudimos a tu Inmaculado Corazón e imploramos tu intercesión: alcánzanos de tu Hijo la salud y la esperanza.

Que nuestro temor se transforme en alegría; que en medio de la tormenta tu Hijo Jesús sea para nosotros fortaleza y serenidad; que nuestro Señor levante su mano poderosa y detenga el avance de esta pandemia.

Santísima Virgen María, “Madre de Dios y Madre de América Latina y del Caribe, Estrella de la evangelización renovada, primera discípula y gran misionera de nuestros pueblos”, sé fortaleza de los moribundos y consuelo de quienes los lloran; sé caricia maternal que conforta a los enfermos; sé compañía de los profesionales de la salud que los cuidan; y para todos nosotros, Madre, sé presencia y ternura en cuyos brazos todos encontremos seguridad. De tu mano, permanezcamos firmes e inconmovibles en Jesús, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.

Novena a la Virgen de Guadalupe

Novena a la Virgen de Guadalupe. Foto: conexionmigrante.com

Estos rezos inician nueve días antes de que llegue la máxima fiesta de la Guadalupana el 12 de diciembre, se le conoce como Novena y tiene como fin dar gracias a la madre de Dios, incluso también se aprovecha para hacerle peticiones, sus raíces vienen con las mezclas de los rituales romanos y paganos griegos, aunque, fue en el siglo XVII que el Papa Alejandro VII nombró para San Francisco Javier la primera indulgencia a una novena.

La novena de la Virgen Guadalupana se inicia el 3 de diciembre y concluye el 11 del mismo mes, para comenzar a rezar el creyente debe hacer la señal de la cruz con la mano y luego hacer el acto de contrición para reconocer sus pecados, y es el siguiente:

Señor mío, Jesucristo,

Dios y Hombre verdadero,

creador y redentor mío,

por ser vos quien sois, bondad infinita

y porque os amo sobre todas las cosas,

me pesa de todo corazón haberos ofendido.

Propongo enmendarme y confesarme

a su tiempo y ofrezco cuanto hiciere en satisfacción de mis pecados,

y confío por vuestra bondad y misericordia infinita,

que me perdonareis y

me daréis gracia para nunca más pecar.

Así lo espero por intercesión de mi Madre, nuestra Señora la Virgen de Guadalupe. Amén.

Después de esto, se dice la novena, donde se solicita la ayuda o petición deseada, y al finalizar con la siguiente oración se debe concluir con las Aves María, se deben repetir en cuatro ocasiones.

Dios te salve, María,

llena eres de gracia;

el Señor es contigo.

Bendita tú eres

entre todas las mujeres,

y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.

Santa María, Madre de Dios,

ruega por nosotros, pecadores,

ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén

Cantos a la Virgen de Guadalupe

Las Alabanzas a la Virgen María son muy famosas entre los fieles, por eso existe una gran variedad, aunque aquí te decimos cuáles son los 5 cantos a la Virgen de Guadalupe más populares.

Himno Guadalupano Adiós, Reina del Cielo Buenos Días Paloma Blanca Oh María Madre Mía Quién será la mujer

Canciones de la Virgen de Guadalupe

Si quieres recordar a la Virgen de Guadalupe, tienes que escuchar estas 10 canciones que le rinden homenaje.

Madre del Silencio, compositor, Luis Hernán Muñoz, 2017 La esclava del Señor, intérprete Franklin Conil, 2008 Contigo, María, intérprete Athenas, 2018 Intercede, intérprete Son by Four, 2007 Ella es, Hermana Inés de Jesús, 2013 María, Sara Torres, 1984 Ave María, escúchame, Sara María Causado María, Verónica Sanfilippo, 2018 Reina del Cielo, Athenas, 2016 Virgencita morena, Cuarteto Armónico, 1995

Estandarte de la Virgen de Guadalupe

Estandarte de la Virgen de Guadalupe. Foto: www.gob.mx

De acuerdo con el sitio web mediateca.inah.gob.mx, este símbolo guadalupano está hecho de hecho de tela de algodón que está pintada con óleo y en él se ven dos escudos coronados, ambos lados flanqueando a la virgen, en uno se ve el escudo de armas español, que tiene elementos de Castilla y León.

Por otro lado, el segundo muestra en primer plano a San Pablo y a San Pedro, mientras que en el segundo plano se ven tres montículos y una iglesia, y justo debajo de los dos escudos se puede leer la leyenda:

"Viva María Santísima de Guadalupe".

También, en este se puede ver dos ramos de flores que flanquean al querubín que se encuentra a la altura de los pies de la Virgen de Guadalupe.

El estandarte de la Virgen de Guadalupe fue tomado por el cura Miguel Hidalgo y Costilla de la Iglesia de Atotonilco, ubicada en el Estado de Guanajuato con la finalidad de convocar al pueblo de México a la insurrección en la madrugada del 16 de septiembre de 1810, de ahí que es símbolo de la Independencia de México.

Es importante mencionar que desde aquel momento la Virgen Morena tomó gran importancia en el ámbito político, de ahí que se sabe que el Ejército Zapatista tomó la imagen de la Patrona de México para sus estandartes durante 1910 en la Revolución Mexicana, incluso también tuvo protagonismo en el periodo de 1926 a 1929 cuando tuvo lugar la “Guerra Cristera”.

Manto de la Virgen de Guadalupe

Manto de la Virgen de Guadalupe. Foto: owlcation.com

El significado de la Virgen de Guadalupe y sus elementos es un tema apasionante que todo creyente debe conocer, y es que la devoción al manto de la Virgen de Guadalupe es hablar de miles de peregrinos que cada año acuden a la Basílica de la Virgen Morena situada en la Ciudad de México para rendirle honor, pues es ahí donde se resguarda.

El manto guadalupano simboliza las 46 estrellas que se cree formaban la constelación del cielo el día que se le apareció a Juan Diego, también es importante destacar que el color verde que posee significa que la madre de Dios es emperatriz, ¡increíble!

Basílica de Guadalupe

Basílica de Guadalupe. Foto: altonivel.com.mx

El hogar de la Virgen Morena es el corazón de todos sus creyentes, aunque físicamente su imagen se puede hallar en la Basílica de Guadalupe, templo que fue construido con la dirección del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez y que 12 de octubre de 1976 terminó de construirse, cuyo nombre real es Insigne y Nacional Basílica de Santa María de Guadalupe.

El máximo templo guadalupano se encuentra al norte de la Ciudad de México, en las aproximaciones al Cerro del Tepeyac, la ubicación exacta es Plaza de las Américas Núm. 1 Col. Villa de Guadalupe. Delegación Gustavo A. Madero C.P. 07050 México, y se puede llegar fácilmente por metro en la estación La Villa-Basílica, ¡tienes que visitarla!

Altares de la Virgen de Guadalupe

Altares de la Virgen de Guadalupe. Foto: univision.com

Si quieres construir un altar para celebrar a la Virgen de Guadalupe, solo tienes que reunir los siguientes elementos:

Una imagen de la Virgen de Guadalupe Flores Veladoras Una Biblia Se puede poner una bandera de México o del país de origen

Es preciso decir que puedes añadir cualquier otro adorno relacionado, la cantidad de flores y veladoras es definido por el creyente, puede ser austero o bastante abundante, lo más importante es que lo pongas con mucha fe.

Las Misas de medianoche y de las Rosas del 12 de diciembre serán pre grabadas y transmitidas virtualmente por las plataformas digitales de la Basílica de Guadalupe y medios de comunicación tradicionales.

Frases de la Virgen de Guadalupe

Frases de la Virgen de Guadalupe. Foto: desdelafe.mx

Si quieres recordar a la Virgen Santa María, puedes hacerlo con las siguientes cinco frases que le dijo a Juan Diego:

¿No estoy aquí, yo, que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra y resguardo? ¿No soy yo la fuente de tu alegría? ¿No estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos? ¿Tienes necesidad de alguna otra cosa? ¿Qué pasa, el más pequeño de mis hijos? ¿A dónde vas, a dónde te diriges? Hijo mío el más pequeño, esta diversidad de rosas es la prueba y señal que llevarás al obispo. Le dirás en mi nombre que vea en ella mi voluntad y que él tiene que cumplirla. Tú eres mi embajador, muy digno de confianza. Escucha, ponlo en tu corazón, hijo mío el menor, que no es nada lo que te espantó, lo que te afligió, que no se perturbe tu rostro, tu corazón; no temas esta enfermedad ni ninguna otra enfermedad, ni cosa punzante, aflictiva. Ya has oído, hijo mío el menor, mi aliento mi palabra; anda, haz lo que esté de tu parte.

Película de la Virgen de Guadalupe

Escena de la película la Virgen que forjó una patria. Foto: artsandculture.google.com

Las pruebas de que la Virgen sí existió se encuentran precisamente en su manto, así que, si quieres saber más sobre ella, hay varias películas que tienes que ver sobre la madre de Jesús de Nazaret, aquí te decimos cuáles son las más famosas.

Guadalupe

Esta es una película que se estrenó en el año 2006, fue dirigida por Santiago Parra, tiene actores españoles como mexicanos y narra la historia de dos hermanos que se convierten en devotos de la Virgen Guadalupana.

Las rosas del milagro

El estreno de este film se llevó a cabo el 7 de abril de 1960, estuvo dirigido por Julián Soler y es una película mexicana que cuenta las apariciones de la Virgen Morena.

La sonrisa de la Virgen

Fue el 4 de diciembre de 1958 que esta película se estrenó bajo la dirección de Roberto Rodríguez y narra la historia de una niña que experimenta un milagro de la Guadalupana.

La Virgen que forjó una patria

Salió al público en 1942, su director fue Julio Bracho, y cuentan cómo la Virgen María fue estandarte para que México se independizara de España.

La Virgen de Guadalupe

Se estrenó en 1976 bajo la dirección de Alfredo Salazar, y es una película mexicana donde se narra la aparición de la Virgen Guadalupana.

Mañanitas a la Virgen de Guadalupe

Como sabes cada 12 de diciembre es una tradición mexicana que se le canten las mañanitas a la madre de Jesús de Nazaret, y aquí te decimos qué famosos que le han cantado a la Virgen de una forma única.

Itatí Cantoral interpretó “La Guadalupana” en el 2016 Lucero acudió a la Basílica de Guadalupe para cantarle a la Virgen Morena Pedro Fernández acudió al Cerro del Tepeyac para cantarle a la madre de Dios Daniela Romo le cantó “Las mañanitas” en compañía de Carlos Rivera y María Victoria Ángela Aguilar, también rindió homenaje a la Guadalupana con su voz Juan Gabriel entonó “La mujer que yo amo” para rendirle homenaje

Imágenes de la Virgen de Guadalupe

Imágenes de la Virgen de Guadalupe. Foto: semana.com

Las estampitas de la Virgen del Tepeyac son muy solicitadas por los creyentes católicos y es que los secretos de la imagen de la Virgen de Guadalupe impresionan a cualquiera, así que quien conoce su historia sabe perfectamente que si es posible tenerla cerca ¡mejor!, pero ¿dónde puedes conseguirlas?

Hay muchas versiones de las imágenes de la Virgen Morena, y se pueden conseguir en cualquier tienda parroquial o incluso en los mercados y tiendas de autoservicio; sin embargo, tienes que tomar en cuenta ciertos puntos antes de adquirirlas, los cuales te mencionaremos a continuación, y por supuesto, no olvides llevarlas a bendecir.

Recuerda que tu imagen debe estar acorde al tamaño y espacio del altar que piensas montar, así que procura que sea el adecuado, solo así encajará a la perfección.

Recuerda que el diseño también debe ser elegido con cuidado, pues hay imágenes muy detalladas y otras no tanto, claro la diferencia entre esas es precisamente el costo, así que si no quieres gastar mucho tienes que ser cuidadoso o podrías comprar una que no sea del todo estética.

Otro punto muy importante a considerar es el tipo de material de la imagen, puede ser piedra, porcelana, madera, yeso, mármol y cualquier otro, elige el que más te conviene y procura siempre preguntar bien si realmente está hecho de lo que parece, de lo contrario podrías llevarte una gran decepción.

