Violentómetro: Conoce en qué grado de VIOLENCIA te encuentras. (Foto cortesía La Mente es Maravillosa)

Cada día son más las noticias que vemos sobre violencia en relación a las parejas, en donde lamentablemente muchas terminan en una historia trágica, esto hablando desde la pérdida de la vida, sin embargo todas las situaciones son lamentables desde que está presente la agresividad donde debería pregonar el respeto y el amor.

Violentómetro creación

Lamentablemente en la cultura nos han enseñado que la violencia es sinónimo de golpes, pero esto no se resume a eso, también está la parte emocional, sexual, económica, entre otros, y por ello en muchas ocasiones no se hace nada al respecto porque no se dimensiona la agresión, hasta que lamentablemente la violencia incrementa dejando un alto nivel de probabilidades a la muerte.

Por ello es muy importante que estos actos violentos se identifiquen a tiempo, y para ello una herramienta muy útil que fue creada hace aproximadamente diez años, por la doctora Martha Alicia Tronco Rosas, es el Violentómetro, el cual es una medición de tres etapas, ha trascendido fronteras puesto que varios países como China e Italia lo han traducido; información Milenio.

Martha Alicia Tronco Rosas, creadora del Violentómetro. (Foto cortesía Entre hombres. México)

Violentómetro en tres partes

Cabe mencionar que este está dividido en tres partes, en donde la primera parte que está en color amarillo y que va del 1 al 9 advierte tener cuidado puesto que la violencia aumentará, ahí se encuentran:

Bromas hirientes; chantajear; mentir, engañar; ignorar, ley del hielo; celar; culpabilizar; descalificar; entre otros.

Posteriormente a este está parte en color rojo está “ Reacciona, no te dejes destruir”, en donde hay una línea muy delgada, puesto que controlar y prohibir amistades se encuentra el color amarillo y rojo, después de este tipo de violencia, es cuando quieren destruir tus artículos personales, te manosea, las caricias son agresivas, te pellizca, empuja, cachetea, patea o encierra y aísla.

Finalmente la tercera parte, de color azul, es la de “necesitas ayuda profesional, tras varios actos, el último punto es cuando hay asesinato.

Violentómetro: Conoce en qué grado de violencia te encuentras. (Foto cortesía IMUG)

