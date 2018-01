Violencia en línea contra las mujeres.



Sabemos que el hablar de la violencia en las mujeres específicamente en México es todo un tema y ahora el habla de la violencia digital. Por si no lo sabías al día, hubo 7 feminicidios y esta ola de violencia no solo en las calles, también en los medios digitales, en Internet y en redes sociales. Con datos del informe "La violencia en línea contra las mujeres" en México ", la impunidad de las agresiones ha permitido el aumento del mismo.

"Con datos del INEGI en México alrededor de 9 millones de mujeres han vivido ciberacoso, el 26% por parte de algún conocido y el 88% por algún desconocido"

Las redes sociales, las Luchadoras y la Asociación por el Progreso de las Comunicaciones elaboraron un estudio y estos tipos de violencia que se registraron.

1. Acceso y control de acceso

2. Control y manipulación de la información

3. Suplantación y robo de identidad

4. Monitoreo y acecho

5. Expresiones discriminatorias

6. Acoso

7. Amenazas

8. Difusión de información personal o íntima sin consentimiento

9 .Extorsión

10. Desprestigio

11. Abuso y explotación sexual relacionada con las tecnologías

12. Afectaciones a canales de expresión

13. Omisiones por parte de actores con poder regulatorio

Las mujeres más vulnerables son los jóvenes de entre 18 y 30 años. El 88.4% de las víctimas decide no denunciar.

Es increíble como una problemática el paso de las calles, estar con nosotros en todo momento, el no sentirnos seguras en ningún lado, lo preocupante de todo esto es que las autoridades aún no tienen una postura que nos ayude como mujeres y al momento de denunciar Seguir leyendo la pregunta "¿Qué traes puesto?" Es indignante como en la mayoría de los casos las autoridades siguen pensando y no procesando contra el culpable debido a su mentalidad de que "Ella lo provocó por su forma de vestir"

El 66% de las mujeres mayores de 15 años (30.7 millones) ha sufrido algún tipo de violencia en el país y el 88.4 por ciento de las víctimas decide no denunciar.

