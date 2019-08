Vino Tinto, la solución para tus problemas de ANSIEDAD y DEPRESIÓN

De acuerdo a lo que se dio a conocer, un estudio reveló el hallazgo de un componente en el vino tinto podría ayudar en el tratamiento de la depresión y la ansiedad; aunque se lea extraño eso podría ser la mejor solución para este tipo de casos.

La investigación fue realizada en conjunto con la Universidad de Buffalo y la Universidad de Medicina de Xuzhou, el resveratrol, uno de los componentes del vino tinto, puede ser el remedio de ensueños para todas aquellas personas que sufren de ansiedad y la depresión.

Cabe destacar que éstas no serán eliminadas de inmediato, solo serán formas de controlar dichos trastornos y se pide que no se abuse de dicha bebida, ya que podría causar daños nocivos para la salud de cualquier persona. La etapa es de grado primario del estudio, y que de ninguna manera debe pensarse que una copa de vino tinto reemplaza la toma de algún medicamento, pues es considerable no consumir en excesos.

La aplicación se hizo a un grupo de ratones se les inyectó corticosterona (hormona que ayuda a regular la respuesta al estrés). Cuando notaron que los roedores presentaban estrés, les suministraron una alta dosis de resveratrol, con la que pudieron regular su estado. Se les suministró 10 mg de resveratrol por kilo. Esto posiblemente equivale a que una persona de 90 kg debería tomar 445 copas de vino para ingerir la cantidad requerida de este componente.

"El resveratrol puede ser una alternativa efectiva a los medicamentos para tratar pacientes que sufren estos trastornos”

Fue lo que dijo el Dr. Ying Xu, profesor asociado de la Escuela de Farmacia y Ciencias farmacéuticas de la Universidad de Buffalo y jefe de este estudio. Los resultados se presentaron a través de una publicación de Neuropharmacology.

