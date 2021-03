Vida después del coronavirus: los random vídeo chats se mantienen en tendencia

El virus COVID-19 ha sacudido casi todas las áreas de la vida moderna. Hizo que millones de personas en todo el mundo se auto aislaran, evitaran los contactos y se quedaran en casa siempre que fuera posible. Por supuesto, no es la razón para dejar de trabajar, divertirse y seguir viviendo. Afortunadamente, gracias al Internet, el golpe a la economía y la esfera social no fue tan devastador como podría ser en otras circunstancias. Pero aún así...

Hoy queremos echar un vistazo a cómo la epidemia de coronavirus ha cambiado los principios mismos de la comunicación humana, y por qué los chats de video con usuarios aleatorios en estas condiciones nuevamente han comenzado a aumentar la audiencia.

Teletrabajo y entretenimiento

Miles de empresas por todo el mundo han transferido a sus empleados al trabajo remoto desde la casa. Además, muchas de ellos planean utilizar este formato de trabajo incluso después de que se terminen las estrictas medidas de la cuarentena. Y es lógico, porque de esta manera la propia empresa recibe muchas ventajas:

ahorros en el equipamiento del lugar de trabajo para los empleados;

disminución de los gastos de flujo;

a menudo una mayor eficiencia laboral del personal que trabaja de forma remota.

Y los propios empleados responden muy positivamente al trabajo desde la casa. No gastan dinero y tiempo en viajes. No necesitan levantarse una o dos horas antes y prepararse durante mucho tiempo. Y el proceso de trabajo se lleva a cabo en un ambiente hogareño más cómodo. Por lo tanto, no será sorprendente si, después del final de la epidemia y la cuarentena, una parte importante de las empresas decida que sus empleados sigan trabajando a distancia. Muchos ya han cambiado a este formato y no piensan volver a lo anterior.

Por supuesto, la comunicación se convierte en uno de los principales problemas. Afortunadamente, tampoco habrá dificultades con esto. Para la comunicación cara a cara y la organización de conferencias hay una gran cantidad de servicios: Skype, Zoom, Discord, WhatsApp y muchos otros. Cada persona puede encontrar fácilmente un servicio adecuado. Sin embargo, muchos de ellos son completamente gratuitos.

Pero todo lo anterior se refiere precisamente a los momentos de trabajo. Sin embargo, durante el aislamiento es imposible limitarse exclusivamente al trabajo. El hecho es que muchas opciones de pasatiempos habituales han dejado de ser accesibles. Cines, cafeterías, restaurantes, clubes de noche, bibliotecas: todo esto en un momento se ha cerrado y aún se desconoce cuándo volverá a un ritmo de trabajo normal. Lamentablemente de los entretenimientos solo han quedado la televisión y el internet. Y en particular, los chats ruleta, que en este período difícil volvieron a hacerse muy populares.

¿Por qué las chat random con extraños son actuales de nuevo? TOP-4 de sitios relevantes

Con toda la variedad de formatos de comunicación precisamente los chats con desconocidos se han hecho especialmente populares durante la pandemia. Es difícil decir con certeza absoluta por qué ha sucedido esto. Sin embargo, tenemos algunas suposiciones.

La gente busca nuevos conocimientos. Temporalmente han perdido esa oportunidad en el mundo real. Y las redes sociales y todo tipo de mensajeros ya no son la plataforma ideal para estos fines. Hay una alternativa, los sitios y aplicaciones de citas. Lo único que no toda la gente desea intentar comprender como usarlos. Mientras tanto, los chats aleatorios no requieren acciones innecesarias: registro, verificación de la cuenta, su llenado y todo por el estilo. Simplemente va al sitio y se comunica. El deseo de chatear con los extranjeros. Las fronteras cerradas son un golpe duro para muchos de nosotros. Y eso que tanto se quiere saber de lo qué está sucediendo en otros países. Y no de artículos dudosos en el Internet e historias en la televisión, sino literalmente de primera mano. Y los chats de video son ideales para estos propósitos. El deseo de mejorar la vida personal. La cuarentena les regalo a millones de personas mucho tiempo libre. Y muchas personas decidieron usarlo, dedicándose a la búsqueda de un alma gemela potencial. Antes la mayoría de la gente simplemente no tenía tiempo para esto. En las condiciones de cuarentena es difícil seguir siendo un trabajador obsesivo. Simple curiosidad. Aunque los chats de video aleatorios han existido desde 2009, hay millones de personas que nunca han usado dichos sitios. Quizás, en otras circunstancias, no habrían llegado a este formato. Pero el mundo exterior ha dictado sus reglas y muchos se dirigieron a los chatroulettes por puro interés. Sí, no es una opción que sirve para todos. Pero cada día hay más y más fanáticos de vídeo chats.

¿Qué tipos de video chats con desconocidos son especialmente populares entre los usuarios? Podemos nombrar al menos 4 sitios:

Omegle es la primera y muy popular ruleta de chat con extraños en el mundo. El número promedio de usuarios en línea es de unas veinte mil personas. Existe la opción de seleccionar el idioma de comunicación, así como el formato de vídeo o texto. CooMeet: chatrandom para chatear con chicas. Ayuda a encontrar su media naranja o simplemente chatear con las personas del sexo opuesto. La suscripción se paga, pero hay un período de prueba gratuito para evaluar la funcionalidad del sitio. Shagle es un sitio con más de 10 años de historia. Tiene una funcionalidad básica de chat web, una interfaz intuitiva y una base de usuarios bastante grande. Miles de personas en línea en cualquier momento. ChatRandom es una plataforma no solo para la comunicación cara a cara, sino también con un grupo de interlocutores en "salas" especiales. Hoy en día Chatrandom es uno de los líderes entre las ruletas de chat con desconocidos en todo el mundo.

Es solo una pequeña parte de los chats de video aleatorios que han aumentado notablemente su audiencia en el período de la pandemia. En realidad, hay muchos más. Y si nos fijamos en la tendencia actual, no hay duda de que los análogos irán apareciendo muy a menudo y activamente.

Si por alguna razón aún no ha descubierto los chats de video en línea con desconocidos, ahora esto se puede arreglar. Millones de personas en todo el mundo anhelan la comunicación y esperan que la vida vuelva a la normalidad. Mientras tanto, se ven obligados a comunicarse de forma remota, eligiendo los formatos más inesperados para ello.