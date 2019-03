Victoria’s Secret transfóbica: ¿Cómo afecta a las marcas no escuchar a las críticas?

Hace algunos meses, el jefe directivo de marketing de Victoria’s Secret, Ed Razek, informaba en entrevista con Vogue, que no incluirían modelos transexuales ni plus size en sus desfiles: "¿Deberíamos tener transexuales en el desfile? No, No creo que deberíamos. ¿Y por qué? Porque el espectáculo es pura fantasía".

En cuanto a las modelos XL, aseguraba que para eso tenían una línea específica, Lane Bryant, además de que intentaron “hacer en el 2000 un especial para tallas plus size y nadie tuvo ningún interés en ello, y siguen sin tenerlo”.

Ed Razek y modelos de Victoria's Secret.

Ante tales declaraciones, modelos y consumidores de la marca alrededor del mundo se opusieron a la postura de Razek y lo acusaron de “transfóbico y discriminador”.

Por su parte, el directivo se disculpó vía twitter

Please read this important message from Ed Razek, Chief Marketing Officer, L Brands (parent company of Victoria’s Secret). pic.twitter.com/CW8BztmOaM — Victoria's Secret (@VictoriasSecret) 10 de noviembre de 2018

“Para ser claros, absolutamente haríamos casting con modelos transgénero para el show. Hemos tenido modelos transgénero en los castings… y como muchos otros, no lo pasaron… Pero nunca fue una cuestión de género. Admiro y respeto su trayecto para amar quienes son en realidad”, Ed Razek.

No obstante, no hubo muchas más repercusiones, pues el CEO de Victoria’s Secret, Les Wexner, simplemente hizo oídos sordos a los señalamientos. Entonces ¿qué pasa cuando una marca no escucha las críticas de la gestión de sus directivos?

La gestión organizacional es una de las áreas más dinámicas del mercado, de hecho, responde a una necesidad empresarial que sirve para implementar pautas creativas que logran crear tendencias en la gestión del talento.

Por lo tanto, escuchar las críticas del mercado es necesario para el éxito de la empresa; de lo contrario, no se nivela a la realidad de este.

Con base en esta pauta, se pueden implementar estrategias que permitan monitorear el talento con el que cuenta la organización, llevar a cabo la socialización de los integrantes y realizar una correcta asignación de directivos.