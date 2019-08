Victoria’s Secret cancela su conocido desfile de lencería en Los Ángeles

Una mala noticia ha surgido para aquellos amantes del conocido desfile de Victoria’s Secret que se lleva a cabo todos los años en Los Ángeles, ya que recientemente se cancelo este evento de lencería reconocido a nivel mundial al que muchos asistían o bien podían admirar a las modelos más cotizadas del mundo por medio de televisión.

De acuerdo con la modelo australiana y miembro de esa exitosa marca de lencería Shanina Shaik, el evento quedó "en veremos", pero sin embargo es una mala noticia tanto para ellas como para los espectadores.

Shanina Shaik.

“Desafortunadamente, el ‘show’ de Victoria’s Secret no se hará este año. Es algo a lo que no estoy acostumbrada, porque cada año, por esta época, estoy entrenando como un ángel”, dijo Shaik a The Daily Telegraph.

En el pasado mes de mayo se habló sobre que el desfile no iba a transmitirse por televisión, ya que después de que su última emisión se desplomó y marcó su cuota de audiencia más baja en cinco años, pero no se contemplaba su cancelación, por lo que ha sorprendido a muchos fanáticos que esperaban ver como cada año a los ángeles más sensuales.

“Estoy segura de que están trabajando en la marca y en nuevas manera de hacer el desfile, porque es el mejor espectáculo del mundo», aseguró la modelo australiana.

Cabe mencionar que el año pasado se publicó que L. Brands, la matriz de Victoria's Secret, había entrado en pérdidas en su tercer trimestre fiscal, con un registrando negativo de 42,7 millones de dólares, debido al aumento de los gastos y bajas en sus ventas, por lo que este podría ser una de sus posibles razones.

