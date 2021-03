¿Viajas con tu gato? Estos 5 trucos harán el viaje más sencillo

Volar con tu gato puede parecer intimidante; es difícil predecir exactamente cómo reaccionará tu gato ante el aeropuerto y el viaje en avión. Pero prepararse de antemano puede ayudar a facilitar el proceso.

En La Verdad Noticias, te presentamos varios métodos que puede utilizar para preparar a su gato para volar (o para cualquier viaje, en realidad) y hacer que la experiencia sea lo más fluida posible.

Acostumbra a tu gato a la transportadora

Tu gato deberá pasar todo el vuelo dentro de un transportín, por lo que es importante entrenarlo para que se sienta cómodo con él. A continuación, le indicamos cómo acostumbrar a su gato a un transportador:

Si está usando un transportador rígido, puede dejar solo la parte inferior en uno de los lugares favoritos de su gato como un rincón soleado, dice Carlo Siracusa, profesor de comportamiento y bienestar animal en la Universidad de Pensilvania.

Cuando tu gato se sienta cómodo sentado en la parte inferior del transportador, puedes ponerle la parte superior y alentarlo a que pase tiempo en él usando golosinas. "Aumente progresivamente el tiempo que el gato pasa en el transportín ensamblado, a partir de unos pocos segundos".

"Después de que el transportador haya estado fuera el tiempo suficiente para no parecer una amenaza, comience a moverse con su ropa de cama favorita, juguetes, golosinas, tal vez un poco de hierba gatera".

El paso final es practicar llevar a su gato por la casa en el transportín y, finalmente, usarlo para viajes cortos en automóvil. Si está utilizando un portador blando, puede seguir los mismos pasos, pero no podrá separar la parte inferior.

Si no aclimata adecuadamente a tu gato, puede entrar en pánico en el aeropuerto o en el vuelo. Esto puede ser traumatizante para el gato y estresante para ti y las personas que te rodean; le tomará unas 4 semanas acostumbrarse al transportador.

Empaca todo lo que tu gato necesita

Estar preparado también significa reunir todas las cosas que su gato pueda necesitar para el vuelo. Algunos de los artículos más importantes que debe traer en su equipaje de mano incluyen:

Un arnés y una correa para ayudar a sujetar a su gato mientras pasa por el control de seguridad; es posible que el transportador deba pasar una radiografía, por lo que deberá llevar a su gato.

Almohadillas de entrenamiento para absorber la orina si tu gato tiene un accidente durante el vuelo.

Un plato y agua.

Comida extra en caso de que su vuelo se retrase.

Toallitas húmedas para bebés, guantes y bolsas Ziploc para ayudar con las limpiezas.

Para vuelos más largos, una pequeña caja de arena desechable.

Todos los registros médicos y los números de microchip de su gato. Las aerolíneas pueden solicitar esta información y puede ser útil en caso de emergencia.

No alimentes al gato la mañana del viaje

Comer antes de un vuelo puede aumentar el mareo de su gato, provocando náuseas o vómitos. Por eso, para la mayoría de los gatos, debes evitar alimentarlos de cuatro a seis horas antes del vuelo.

Aún puedes darle a tu gato pequeñas cantidades de agua antes del vuelo y mientras estás en el avión. Su gato no debería tener ningún problema por saltarse una comida; de hecho, es posible que ni siquiera quiera comer si se siente estresado.

"Los gatos adultos sanos pueden ayunar de forma segura durante unas horas antes y durante el vuelo". Los gatos pueden pasar de 8 a 10 horas antes de que sientan hambre.

Sin embargo, es posible que los gatitos jóvenes no puedan ayunar. "Los gatitos de menos de 6 meses deben comer en su horario normal". Si tienes un gato adulto con algún problema de salud grave, debes hablar con tu veterinario para averiguar cuánto tiempo puede pasar sin comer.

Pruebe soluciones calmantes naturales

Algunos productos naturales pueden ayudar con la ansiedad de su gato, dice Siracusa. Éstos incluyen:

Feromonas: sustancias químicas que los animales emiten para enviarse señales emocionales entre sí. Rociar esto en el transportín de su gato puede ofrecer consuelo a un gato asustado.

Medicamentos a base de hierbas: aunque todavía no hay estudios formales, muchos dueños de gatos han tenido éxito al darles a sus gatos ciertas esencias florales o hierbas secas.

También puedes preguntarle a tu veterinario sobre otros productos naturales que pueden ayudarlo a mantener la calma durante el vuelo.

Viaja con un sedante

La mayoría de los gatos no necesitarán tomar sedantes para un vuelo en avión, dice Siracusa. "Incluso a los gatos a los que no les gusta viajar en automóvil, les va bien durante los vuelos, ya que no hay las mismas vibraciones".

Sin embargo, los gatos tienden a estar más nerviosos cuando el avión está en tierra durante el despegue y el aterrizaje, ya que estas transiciones tienen más cambios de presión y vibraciones.

Incluso si planea usar remedios calmantes naturales, sugiere que debe hablar con su veterinario para crear un plan de respaldo, "Si están seriamente ansiosos, entonces pueden beneficiarse de la medicación necesaria que solo el veterinario puede recetar", dice Siracusa.

Los sedantes comunes incluyen medicamentos como la gabapentina y la trazodona, que pueden hacer que su gato sea menos agresivo, menos estresado y más dócil. La mayoría de los sedantes durarán entre 4 y 6 horas.

Idealmente, debes medicar a tu gato unas dos horas antes de volar. Al igual que con los suplementos naturales, debe realizar algunas pruebas para ver cómo afecta a su gato antes de viajar.

