Viagra podría prolongar la vida de hombres con enfermedades del corazón

Los hombres con enfermedades arteriales coronarias estables que tomen Viagra debido a la impotencia podrían vivir más tiempo y tienen un menor riesgo de sufrir un nuevo ataque cardíaco, La Verdad Noticias te invita a conocer el estudio completo.

De acuerdo con el estudio reciente del Karolinska Institutet, en Suecia, publicado ayer en el Journal of the American College of Cardiology, los investigadores buscaron comparar el efecto del alprostadil y los inhibidores de la PDE5 en personas que tuvieran enfermedades coronarias.

Uso del viagra

La impotencia puede ser una señal de alerta temprana de enfermedad cardiovascular en hombres sanos y se trata localmente con alprostadil, que dilata los vasos sanguíneos para que el pene se endurezca, o con los llamados inhibidores de la enzima fosfodiesterasa-5 (PDE5), como Viagra o Cialis, que se toman en forma de pastilla por vía oral.

Dado que los inhibidores de la enzima PDE5 disminuyen la presión arterial, anteriormente no se recomendaban para hombres con enfermedad de las arterias coronarias debido al riesgo de ataque cardíaco.

Beneficios del uso de viagra. Foto: EFE Salud

Sin embargo, en 2017, el médico cardiólogo Martin Holzmann, profesor adjunto en el Karolinska Institutet, junto con un grupo de colega demostraron que los hombres que han tenido un ataque cardíaco toleran bien el fármaco y que, incluso, puede prolongar la esperanza de vida, dado que los protege contra nuevos infartos e insuficiencias cardíacas.

Viagra combate enfermedades cardiovasculares

El estudio analizó a 16.548 hombres tratados con inhibidores de la PDE5 y 1994 que recibieron alprostadil. Los datos se obtuvieron de los registros de pacientes, fármacos y causas de muerte.

El estudio muestra que los hombres que recibieron inhibidores de la PDE5 vivieron más tiempo y tuvieron un menor riesgo de sufrir un nuevo ataque cardíaco, insuficiencia cardíaca, dilatación con balón y cirugía de bypass que los que recibieron alprostadil.

Los inhibidores de la PDE5 solo están disponibles con receta en Suecia. Por esta razón Holzmann espera que los hombres con enfermedades en las arterias coronarias consulten el tema con sus médicos de cabecera.

Los problemas de impotencia son comunes en los hombres mayores y ahora nuestro estudio también muestra que los inhibidores de la PDE5 pueden proteger contra los ataques cardíacos y prolongar la vida.

