Vestidos para mujeres gorditas o delgadas ¡ideales para la primavera 2021!

Esta primavera 2021 luce una figura espectacular con estos vestidos que sacan lo mejor la figura femenina, no importa si eres una mujer con kilos extra o estás en los huesos, si eliges alguno de estos cortes para tus looks no habrá errores, así que ¡toma nota!

Mejores vestidos para mujeres flaquitas y gorditas

‘Total look’ de mezclilla

No importa si eres una mujer con curvas o tu talla es estándar, tener en tu closet un vestido de mezclilla siempre será un acierto, así que definitivamente esta primavera 2021 ¡no puedes dejar de llevarlo!

Vestidos de mezclilla. Foto: YouTube Tips y Moda

Con estampados y flores

Esta primavera 2021 los vestidos de flores o con estampados que la evoquen serán una opción excelente para cuando la mujer quiere disimular su figura, ya sea porque tiene muchas curvas o le hacen falta, además aportan ese toque romántico que siempre es muy útil cuando de enamorar se habla.

Vestidos de flores. Foto: revistanvitrina.blogspot.com

Vestido cruzado

Para sorprender a todos en esta primavera 2021 solo necesitas llevar uno de estos vestidos que se adaptan a la medida a tu talla, pues puedes apretarlo o aflojarlo cada que así lo requieras. Otra de las virtudes de esta prenda es que te permite acentuar el escote, así que puedes hacerlo muy pronunciado o recatado, ¡todo depende de ti!

Vestido cruzado. Foto: parabajitas.com

Con mangas acampanadas

Gracias a su corte que se ciñe a la cintura de la mujer, este vestido es muy útil cuando se busca disimular la figura y verse más delgada, además es amplio y sus mangas acampanadas hacen que tenga mucho movimiento y se pierde la atención en otros detalles.

Vestido con mangas acampanadas. Foto: tendenzias.com

Corte camisero

En La Verdad Noticias, te revelamos que este vestido es todo un clásico y los hay en todas las versiones posible, lo mejor es que son perfectas para lucir sofisticada y con estilo, así que las mujeres los adoran, pues, además, van bien con siluetas grandes o delgadas.

Vestidos camiseros. Foto: harpersbazaar.com

Con información de El Heraldo de México.