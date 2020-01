Vestidos en TENDENCIA 2020 que necesitas para estar a la moda

Cuando se trata de moda, no cabe dudas de que Chanel nunca se equivoca, e inspirados en su más reciente colección Couture Primavera - Verano 2020, que presentó en el Fashion Week, te compartimos los 5 vestidos en tendencia 2020 que no pueden faltar en tu armario para estar a la moda.

Para esta última colección de Alta Costura, Virginie Viard se inspiró en los años mozos de mademoiselle Chanel, cuando su madre falleció en 1985 y tuvo que ir, junto con su hermana, al orfanato de la antigua abadía cisterciense de Aubazine en Corrèze.

Vestidos en tendencia de Chanel

Inspiración school girl

Todas alguna vez hemos visto o tenido un vestido de inspiración school girl, con el cuello a modo de uniforme y posiblemente con tablones; pues ahora Chanel lo trae de vuelta con una caída perfecta y detalles fruncidos que contrastan a la perfección con el blanco y el negro. Además, para hacerlo resaltar y lucir aún más en tendencia, puedes incorporar un cinturón con brillantes para enmarcar la silueta, tal y como lo lleva Gigi Hadid.

Vestidos en TENDENCIA 2020 que necesitas para estar a la moda

Off the shoulders

Los hombros son muy sensuales y con este vestido Chanel nos enseña que les sabe sacar partido. El diseño cuenta con un escote barco que si bien tapa perfectamente el busto, no pierde la coquetería gracias al off the shoulders y las transparencias de la falda.

Vestidos en TENDENCIA 2020 que necesitas para estar a la moda

Vestido camisero

La Reina Letizia suele llevar muchísimo este estilo, sin embargo, Chanel nos demuestra que para este 2020 el vestido camisero se lleva sin estampado, con pliegues en la parte de enfrente y complementado únicamente con un cinturón.

Vestidos en TENDENCIA 2020 que necesitas para estar a la moda

Con capas

Así es, tal y como lo lees, las capas están de vuelta y más fashion que nunca. Este estilo funciona muy bien con vestidos de largo midi o completamente largos, aunque es mejor optar por los midi si somos de talla petite.

Vestidos en TENDENCIA 2020 que necesitas para estar a la moda

Te puede interesar: Faldas que serán TENDENCIA 2020 y reemplazarán a las de holanes

Escote halter y transparencias

Por último, Chanel nos muestra un hermoso vestido halter con transparencias que simula la silueta y te hace lucir completamente femenina.

No cabe duda de que desde que Meghan Markle llevara este estilo en su segundo vestido de novia, el halter se convirtió en una de las tendencias favoritas de las mujeres, pero ahora la casa de modas lo transforma y crea un modelo bellísimo con una capa bordada de efecto manga y una minifalda sobre el modelo original.

Vestidos en TENDENCIA 2020 que necesitas para estar a la moda

Fuente: Vogue

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana.