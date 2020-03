Vestidos de NOVIA que harán de tus curvas una obra maestra, ¡no más dietas! Foto: Pinterest.

Elegir un vestido para tu boda, es una de las misiones más importantes para cualquier mujer que está a punto de jurar amor ante el altar, y nada debería arruinar tan inolvidable momento, mucho menos tu talla, así que, si amas tus curvas, no te preocupes, te decimos los cortes que harán destacar tus atributos, así que, olvídate de hacer dietas, es momento de elegir el outfit de tus sueños.

Mujer con vestido de novia. Foto: Somos Novias.

El amor y la autoestima van de la mano, así que, no te angusties ni te sientas mal por no tener la figura de una modelo, en realidad todas las mujeres tenemos un encanto único, y sí estás a punto de casarte, es porque alguien ya vio que no puede resistirse a tus encantos, por ello, siente libre de elegir el mejor vestido de novia con estos consejos, para lucir hermosa, aún con uno kilitos de más.

La diferencia entre disimular y resaltar

Antes de que llegues a la ceremonia de amor más importante de tu vida, deberás saber que es lo que realmente quieres mostrar tu vestido de novia, es decir, quieres lucir despampanante sacándole el mejor provecho a tus curvas o deseas disimular alguna parte de tu cuerpo con la que no te sientes tan conforma, ¿cómo quieres verte?

Esta decisión, debes tomarla siendo muy sincera contigo mismo, mirate al espejo y reconoce tu cuerpo, identifica la forma de este y busca los estilos y cortes de vestido que más se apeguen a tus objetivos, es decir, si quieres presumir el escote, pero, no tanto las piernas, hay tipos de vestidos que te favorecerán más que otros, ¿lista para decidir?

El corte para el vestido perfecto

Menos es más, es decir, lo que se busca en un corte para disimular los kilos de más, es que, sean lo más lisos posible, pues, si agregas en exceso volantes, encajes, transparencia, plumas y pedrería, podría sumarte más peso visual que los acabados sencillos, además, si cuidas que sean en menor cantidad te harán lucir con toque elegante y sofisticado.

Entre los cortes más favorecedores se encuentran los rectos, tipo A y corte imperio, además, los vestidos de novia en corte princesa, ayudan mucho a las siluetas que tienen más caderas anchas, mientras que, las maxifaldas son bien aprovechadas por quienes tienen un cuerpo de reloj de arena.

Un vestido de novia a tu medida

Una de las ventajas que ofrecen las tiendas de vestidos de novia, es que, te brindan el servicio de ajuste y recorte de vestido, en muchos establecimiento es gratuito, y tiene el objetivo de dejar a la medida la prenda de tus sueños, así que, pregunta y aprovechalo.

También, recuerda que, elegir el escote perfecto, hará que tu vestido te quede como anillo al dedo, así que, verifica que sea de tu talla y que nada te detenga para lucir hermosa a esa ceremonia especial que tanto has soñado.

Con información de Soy Carmín.