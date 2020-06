Vestidos cortos de moda que combinan con tacones y sandalias ¡tus aliados!. Foto: Youtube

Una de las tácticas para seleccionar un vestido es saber cuantas veces podrás usarlo, es por eso que los vestidos cortos que te presentamos están diseñados para utilizarlos en diferentes eventos, ya sea uno casual donde lleves unas sandalias planas, hasta una cita nocturna que requiera unos tacones, las dos cosas podrás hacerlas ¡con el mismo vestido! y estar a la moda.

Los vestidos cortos no resultan simplemente una de las prendas clave del verano, sino también una de las más rentables desde el punto de vista de la usabilidad. No en vano, si habitualmente ya resultan un recurso socorrido tanto para días de playa como para esos días en que no quieres pensar, este año además sus cortes se diversifican para interpretarse tanto en clave casual, como en otra más sofisticada como un evento formal.

Colección de vestidos cortos de moda

Muchos de los nuevos vestidos cortos que este 2020 perfilan las colecciones diurnas y nocturnas se caracterizan por sus formas estructuradas, sus colores pastel y sus estampados florales que, en ocasiones, pueden incluso llegar a resultar una opción más que efectista para uno de los looks de invitada acompañados de un bolso de mano y unos zapatos especiales.

Gracias a pequeños detalles que los alejan del clásico vestido veraniego vaporoso para modificarlos a un nuevo plano gracias a tejidos armados, mangas abullonadas y cortes pegados al cuerpo que recuerdan a los estilos que marcaron la década de los 80.

Vestido corto, de Rotate. Foto: Mytheresa

Proliferan así esas reminiscencias ya exploradas en temporadas anteriores por firmas como Isabel Marant o The Attico, pero se adaptan a los nuevos tiempos gracias a materiales más discretos y formas más sutiles que en temporadas anteriores.

Vestido corto, de Rèalisation . Foto: Pinterest

Vestido corto, de Zara. Foto: Glamour

El resultado se convierte de este modo en una amplia gama de vestidos cortos dispuestos a solucionar cada uno de los eventos que se te presenten y la variedad que puedan llegar a ser.